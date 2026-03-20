El lado oculto del K-pop tras el regreso de BTS: competencia extrema, control sobre la vida y suicidios

El K-pop es un fenómeno que no solo se basa en talento y estilo, detrás hay trabajo duro y mucha frustración. La exitosa industria musical surcoreana también tiene un lado oscuro, a veces con resultados trágicos. De cara al concierto de regreso de BTS este sábado, la AFP analizó la intensa competencia, el entrenamiento agotador, el estricto control sobre la vida de las estrellas y el comportamiento a veces obsesivo de los fans.

Las discográficas surcoreanas lanzan decenas de nuevos grupos cada año con la esperanza de que se conviertan en los próximos BTS o Blackpink, pero con unos 300 grupos ya en activo, alcanzar el gran éxito es difícil.

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Solo una fracción minoritaria de los miles de jóvenes aspirantes que superan la fase de audición puede enfrentarse a jornadas de 15 horas de sesiones de gimnasio, clases de canto, sesiones promocionales y prácticas de baile.

A veces no duermen en casa sino que comparten viviendas donde se mantiene un control estricto sobre sus vidas, incluyendo lo que comen, su peso y su apariencia.

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En una entrevista con AFP en 2020, la exintegrante de Nine Muses, Ryu Sera, lo comparó con un "sistema de producción en masa tipo fábrica", donde las personas son tratadas como "productos reemplazables". Sin embargo, los responsables de la industria argumentan que esta estructura competitiva es lo que mantiene el éxito del K-pop.

"No podemos ayudar a quienes recibieron una oportunidad de superación personal pero no pudieron seguir el ritmo de los demás", dijo a AFP en 2021 Oh Chang-seok, mánager de Blitzers.

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Los fanáticos pueden volverse obsesivos, y la indignación por los rumores de que sus estrellas favoritas podrían tener relaciones sentimentales se convirtió en una característica de la industria.

Cuando surgieron rumores de que Jung Kook de BTS salía con Winter, miembro de Aespa, los aficionados enviaron un camión con una valla publicitaria a la sede de la discográfica HYBE acusándolo de "engaño".

Karina de Aespa enfrentó problemas similares cuando reconoció su relación con un actor en 2024, provocando la ira de sus seguidores que también enviaron un camión. "¿No recibes suficiente amor de tus fans?", decía el mensaje. Karina ofreció sus "sinceras disculpas" en una carta escrita a mano, prometiendo que "no los decepcionaría" de nuevo, y poco después la pareja rompió.

Otros llevaron las cosas a extremos peligrosos. En 2024, Sunwoo de The Boyz fue agredido cuando un seguidor se escondió en una escalera de emergencia para enfrentarlo. La discográfica del grupo afirmó haber detectado también un dispositivo de rastreo en su vehículo.

Este mes, una mujer brasileña fue acusada de acosar a Jung Kook de BTS. Supuestamente tocó el timbre de su casa y dejó -"por amor"- una carta 23 veces en un mes.

La industria vio varios suicidios sospechosos, el más reciente en 2023, cuando Moonbin, de 25 años, del grupo ASTRO, fue encontrado muerto en su casa.

Aunque los profesionales de la salud mental advierten que rara vez hay un único factor desencadenante, algunos artistas fueron sometidos a un intenso ciberacoso y a un duro escrutinio de su vida personal, tanto por parte de seguidores como de sus representantes.

Bang Si-hyuk, creador de BTS y presidente de HYBE, cuestionó en una entrevista con CNN en 2023 si tales críticas eran "justificables", sugiriendo que las condiciones no son mejores en el pop occidental.

El comentarista cultural Kim Do-hoon señaló que un problema más profundo radica en la estructura jerárquica de la industria entre la gestión y los cantantes.

A diferencia de muchos grupos en otros lugares, las bandas de K-pop son formadas por agencias que invierten tiempo y capital para entrenarlas en un sistema vertical. BTS fue creado de la misma manera. "Es un sistema muy jerárquico que, en su esencia, no cambió con los años", confirmó.

*Con información de AFP

