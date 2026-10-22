La Ciudad de Buenos Aires se suma a la Semana del Patrimonio con dos propuestas especiales en el Museo de Arte Español Enrique Larreta el día 4 de noviembre, que permitirá conocer distintos aspectos de su historia, su colección y las tareas que se realizan para preservar el patrimonio cultural.

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La primera actividad será a las 14hs y estará a cargo del equipo de Conservación. Bajo el nombre “Explorando el patrimonio oculto”, la iniciativa permitirá ingresar a la reserva del museo y conocer cómo se trabaja para proteger las colecciones. Durante el recorrido se explicará cómo se organiza este espacio en diferentes sectores, qué tipos de contenedores se utilizan y cuáles son los dispositivos destinados a controlar factores ambientales como la temperatura y la humedad.

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A las 15hs será el turno de “La Casa de Don Ramiro. Un personaje en busca de su autor”, un recorrido teatralizado por la casa museo y la colección de Enrique Larreta, a cargo de Santiago Fernández. El personaje principal de la novela de Larreta cobrará vida durante la actividad y será quien guíe a los visitantes por los espacios vinculados con su creador.

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A través de Don Ramiro, el público podrá acercarse a la figura del escritor, su interés por Ávila y el conjunto de objetos, obras y espacios que construyó alrededor de ese universo. El recorrido también abordará las pasiones que atraviesan al personaje, entre ellas la fe, el linaje, la gloria, la ambición, la Cruz y la Espada.

Las dos propuestas buscan acercar a los visitantes al patrimonio desde diferentes perspectivas: por un lado, mediante las historias y obras que forman parte del museo y, por otro, a partir del trabajo de conservación que permite preservar sus colecciones para las próximas generaciones.

PC