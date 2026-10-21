La cultura coreana tendrá su propia jornada en la Ciudad de Buenos Aires con Hanguk Fest, un evento que reunirá gastronomía, música, belleza, tecnología y distintas exposiciones tradicionales de Corea. La propuesta será el domingo 25 de octubre, de 12 a 19, en Parque Los Andes, con entrada libre y gratuita. En caso de lluvia, la actividad se postergará para el 1° de noviembre.

El festival ofrecerá más de 50 stands, espectáculos en vivo y actividades para conocer diferentes aspectos de la cultura del país asiático. La iniciativa se desarrollará en el marco de Tecweek 2026, impulsada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para reunir propuestas relacionadas con la innovación, la tecnología y las industrias creativas.

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La realización del encuentro coincidirá además con un momento de especial interés por Corea en Argentina. Un día antes, BTS habrá terminado sus tres presentaciones en el país, en el marco de su primera visita. La llegada del grupo de K-pop se suma al crecimiento de la cultura coreana a nivel local y al fenómeno conocido como Hallyu, u “ola coreana”.

El K-pop y el K-dramas son algunas de las expresiones que impulsaron este fenómeno internacional, acompañado por la expansión de la gastronomía, el cine, las series, la moda y la cosmética coreana.

Un recorrido por la gastronomía coreana

La comida será unos de los principales atractivos del festival. Dentro de los más de 50 stands habrá distintas alternativas gastronómicas, con precios desde $10.000, que permitirán probar platos tradicionales, snacks, bebidas y productos habituales de la cocina coreana.

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Entre las opciones estarán el pollo frito coreano, tteokbokki, gimbap, mandu y kimchi. También habrá panchos coreanos y platos como el bulgogi-deopbap, preparado con arroz y carne marinada, y el jeyuk-deopbap, que combina arroz con cerdo y una salsa picante.

K-beauty, K-dramas y tradiciones

El festival también tendrá espacios dedicados a otras expresiones de la cultura coreana. Habrá una feria con productos de belleza, merchandising y distintos artículos vinculados con el país.

La cosmética tendrá presencia a través de KoraSkinLab y Skinko, mientras que Hyundai participará con una exhibición de vehículos. También estará Gloria Lee, conocida como Filum, influencer especializada en K-beauty.

La moda tradicional será otro de los ejes. K-moda ofrecerá una charla sobre el hanbok, mientras que la creadora de contenido Luisina Delulu hablará sobre los k-dramas y brindará recomendaciones para elegir series o películas según los gustos de cada espectador y las plataformas en las que pueden encontrarse.

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El escenario central tendrá durante toda la jornada distintas propuestas artísticas y musicales. La apertura estará a cargo del Centro Cultural Coreano y también se presentará YooKang Choi Company, con un espectáculo basado en danzas tradicionales y abanicos.

A esto se sumarán actividades participativas relacionadas con las costumbres del país, como talleres de caligrafía coreana, escritura de nombres con pincel y elaboración de nudos tradicionales, a cargo de instituciones vinculadas con la enseñanza del idioma coreano en Argentina.

Un encuentro entre Argentina y Corea

La jornada contará además con la presencia del embajador de la República de Corea en Argentina, prevista para cerca del mediodía. El encuentro apunta a fortalecer el intercambio cultural y generar un espacio de acercamiento entre las comunidades.

PC