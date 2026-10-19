Desmintieron que Kim Jong-un esté en coma y haya sido trasladado de urgencia a China

El delegado especial de Corea del Norte para las relaciones culturales con otros países, Alejandro Cao de Benós, desmintió que Kim Jong-un esté en coma o atraviese un estado de salud grave. La respuesta llegó este lunes, después de que circularan versiones en redes sociales y medios británicos sobre una supuesta hemorragia cerebral y un traslado de urgencia a China.

“Es falso. Todo parte de una cuenta China de X”, respondió Cao de Benós ante una consulta de TN. El español es una figura cercana al régimen norcoreano y suele actuar como interlocutor no oficial de Pyongyang ante medios extranjeros.

Hasta el momento, las autoridades de Corea del Norte no difundieron información oficial que confirme las versiones sobre la salud del mandatario. Tampoco hay pruebas independientes que permitan sostener que fue internado en China o que murió, como afirmaron algunas publicaciones en redes sociales.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Qué se sabe sobre los rumores acerca de la salud de Kim Jong-un

El diario británico The Sun publicó este lunes que Kim Jong-un habría sufrido una hemorragia cerebral y estaría en coma. Según esa versión, el líder norcoreano habría sido trasladado a China para recibir atención médica especializada.

Las especulaciones también mencionaron una supuesta internación en el hospital Peking Union Medical College, en Beijing. Sin embargo, no se difundieron registros médicos ni documentos verificables que respalden esa información. Las versiones sobre una presunta muerte del mandatario tampoco fueron confirmadas por fuentes oficiales norcoreanas o chinas.

Los rumores comenzaron a circular a partir de publicaciones atribuidas al opositor chino Wanjun Xie en la red social X. Algunas de ellas también mencionaron un supuesto despliegue de tropas chinas en Corea del Norte ante una posible crisis política, aunque tampoco existen pruebas independientes que confirmen esa hipótesis.

El hermetismo del régimen dificulta la verificación de este tipo de informaciones. Por eso, la atención internacional está puesta en eventuales comunicados oficiales y nuevas apariciones públicas que permitan conocer el estado de salud del mandatario.

La última aparición pública de Kim Jong-un y el antecedente de 2020

Según reportes de medios internacionales, una de las últimas apariciones públicas de Kim Jong-un fue el 11 de octubre, cuando visitó un nuevo museo dedicado a la industria de defensa de Corea del Norte. De acuerdo con la información difundida por Reuters, estuvo acompañado por su hija, Kim Ju-ae, y su esposa, Ri Sol-ju.

No es la primera vez que una ausencia pública del líder genera especulaciones sobre su salud. En 2020, Kim Jong-un permaneció varios días sin aparecer en público y surgieron versiones sobre una posible enfermedad grave e incluso su muerte. En ese momento, también hubo especulaciones sobre la posibilidad de que su hermana, Kim Yo-jong, asumiera el poder.

El antecedente explica parte de la repercusión de los rumores actuales, pero no constituye una prueba de que atraviese una situación médica similar.

Kim Yo-jong y Kim Ju-ae, en el centro de las especulaciones sobre la sucesión

La incertidumbre también reavivó las preguntas sobre quién podría asumir el liderazgo de Corea del Norte si Kim Jong-un quedara incapacitado o muriera. Entre los nombres mencionados aparecen su hermana, Kim Yo-jong, una figura influyente dentro del régimen, y su hija, Kim Ju-ae, quien acompañó al mandatario en distintos actos militares y ceremonias oficiales.

Trump rompe las negociaciones con Irán y busca acercarse nuevamente a Kim Jong-un

La posibilidad de que alguna de ellas tenga un papel central en una eventual transición fue mencionada en análisis publicados por medios británicos. Sin embargo, no hay indicios verificados de que se haya iniciado un proceso de sucesión ni de que Kim Jong-un haya dejado de ejercer el poder.

En paralelo, también circularon versiones sobre un supuesto envío de unos 9.000 soldados chinos a Corea del Norte para garantizar la estabilidad ante una eventual crisis sucesoria. Esa afirmación tampoco cuenta con confirmación oficial ni pruebas independientes que permitan darla por cierta.

Crece la tensión entre Corea del Norte y Corea del Sur

Mientras circulaban los rumores sobre la salud de Kim Jong-un, su hermana, Kim Yo-jong, advirtió que la situación en la frontera con Corea del Sur es inestable y anticipó que el régimen analiza reforzar su capacidad militar en la zona. “Ahora la situación en la frontera sur es muy inestable”, afirmó en un comunicado difundido en inglés por la agencia estatal norcoreana KCNA.

La funcionaria responsabilizó a Seúl por una serie de incidentes recientes, entre ellos disparos de advertencia, transmisiones de propaganda mediante altavoces y lo que calificó como una “farsa de explosión de mina”.

Según Kim Yo-jong, esos episodios “han sobrepasado la línea roja”. Además, aseguró que el liderazgo militar norcoreano evalúa desplegar “más medios tácticos de ataque” en la frontera como medida preventiva ante posibles enfrentamientos. No precisó qué armamento podría incorporarse ni cuándo se concretaría una eventual decisión.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente tensión entre las dos Coreas. En los últimos días, Corea del Norte intensificó sus pruebas de armamento, entre ellas la de un torpedo guiado de precisión de “nuevo tipo” que, según medios estatales, utiliza inteligencia artificial para detectar y seguir objetivos.

El antecedente de los globos y la propaganda en la frontera

Las tensiones entre ambos países se agravaron durante 2024, cuando Corea del Norte envió miles de globos cargados de basura hacia territorio surcoreano. Pyongyang presentó esa medida como una represalia por los globos con propaganda contra el régimen que activistas del Sur enviaban hacia el Norte.

Como respuesta, Corea del Sur reanudó las transmisiones de propaganda por altavoces en la frontera, una práctica que había interrumpido seis años antes. Los mensajes incluían canciones de K-pop e información internacional.

LB/MSS