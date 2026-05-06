Corea del Norte modificó la constitución para eliminar la reunificación y declarar un “estatus de estado separado”

En un giro histórico que redefine décadas de política intercoreana, Corea del Norte anunció una reforma constitucional que elimina oficialmente el objetivo de la reunificación con Corea del Sur y establece un nuevo principio: el reconocimiento del país como un “estado separado” en la península. La decisión marca un endurecimiento del discurso político y consolida una postura de confrontación estructural frente a su homónima del sur.

La medida fue impulsada por el líder norcoreano, Kim Jong-un, quien en los últimos meses había anticipado un cambio de enfoque en la doctrina estatal. Según medios oficiales, la reforma implica eliminar referencias históricas a la unidad nacional y redefinir a Corea del Sur como un “Estado hostil”.

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Analistas internacionales interpretan esta modificación como un quiebre con la narrativa sostenida desde la posguerra, que, al menos en el plano formal, mantenía la aspiración de una eventual reunificación bajo distintos modelos políticos. En este nuevo escenario, Pyongyang busca consolidar una identidad estatal completamente independiente y desvinculada del sur.

Actual líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un

La decisión marca un endurecimiento del discurso político y consolida una postura de confrontación estructural frente a Seúl. Autoridades surcoreanas calificaron la medida como “un retroceso significativo” y llamaron a una solución pacífica que contemple el diálogo.

El actual líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, fue categórico y sentenció que “la relación entre el norte y el sur ya no puede definirse en términos de una nación homogénea. Son dos estados completamente distintos, con sistemas incompatibles”.

Además, el líder norcoreano afirmó que el concepto de reunificación “ha dejado de ser viable” y que mantenerlo solo genera una “confusión estratégica”.

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La aprobación de la enmienda por parte de la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte

La reforma fue aprobada por la Asamblea Popular Suprema, el máximo órgano legislativo de Corea del Norte, en una sesión extraordinaria que, según reportes oficiales, contó con respaldo unánime. Durante el encuentro, se destacó la necesidad de “adaptar la Constitución a la nueva realidad geopolítica” y fortalecer la soberanía nacional frente a lo que consideran amenazas externas.

Corea del Norte

La decisión generó preocupación en la comunidad internacional, ya que podría traducirse en un aumento de las tensiones en la península coreana. Especialistas advierten que, al abandonar formalmente el horizonte de la reunificación, se reduce uno de los pocos puntos de convergencia simbólica entre ambos países.

La ausencia de una frontera claramente definida en la enmienda sugiere que la capital norcoreana de Pyongyang podría estar evitando una escalada inmediata, pero la política subyacente sigue siendo de confrontación.

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En este contexto, la reforma constitucional impulsada por Kim Jong-un no sólo redefine la identidad política de Corea del Norte, sino que también introduce un nuevo capítulo en la ya compleja relación entre las dos Coreas, con implicancias que podrían extenderse mucho más allá de la región.

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