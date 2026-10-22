Las casas de pastas de distintos barrios porteños tendrán promociones especiales el domingo 25 de octubre, en el marco de una iniciativa impulsada por la Ciudad de Buenos Aires, a través de BA Capital Gastronómica, junto al Centro de Fabricantes de Pastas Frescas de la Capital Federal.

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La propuesta busca destacar el lugar que ocupan estos comercios en la gastronomía y en la vida cotidiana de los barrios. Durante la jornada, los establecimientos adheridos ofrecerán distintas alternativas para vecinos y visitantes, entre ellas un 50% de descuento en la segunda unidad y promociones 2x1 en productos seleccionados.

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Para conocer cuáles son los locales que participan y qué promociones ofrece cada uno, estará disponible un mapa interactivo con información sobre los comercios adheridos ubicados en diferentes puntos de la Ciudad.

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La iniciativa también pone el foco en una tradición gastronómica vinculada con recetas y oficios familiares que se transmiten de generación en generación. En este sentido, acompañar a las casas de pastas implica, además, respaldar a fabricantes y comerciantes locales, fortalecer los circuitos de cercanía y favorecer el movimiento económico de los barrios.

Con esta celebración, la Ciudad propone acercarse a estos comercios y reconocer el trabajo de quienes mantienen vigente una tradición que forma parte de las mesas porteñas.

PC/AF