El panorama meteorológico para la Ciudad de Buenos Aires y la región Metropolitana estará marcado por la llegada de desmejoramientos progresivos a lo largo de este jueves 22 de octubre. Durante las primeras horas de la jornada prevalecerán las condiciones estables, pero con el transcurso de las horas la nubosidad irá en aumento paulatino.

De acuerdo con las previsiones oficiales, el principal fenómeno a monitorear será el desarrollo de lluvias y tormentas que impactarán de manera más notoria hacia la segunda mitad del día. El cambio de masa de aire provocará además un repunte temporal en la humedad relativa del ambiente.

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Clima en CABA y AMBA: a qué hora empiezan las lluvias y cómo estará la temperatura hoy

Para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se estima una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 20 °C. La mañana transcurre con cielo parcialmente nublado y vientos moderados provenientes del sector este, con velocidades estimadas entre 13 y 31 km/h.

El principal fenómeno a monitorear será el desarrollo de lluvias y tormentas

Hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde, la inestabilidad comenzará a intensificarse con probabilidades de precipitaciones entre un 10% y 40%. Se aguardan ráfagas de viento del este que podrían alcanzar picos de entre 42 y 50 km/h en las zonas más despejadas del estuario del Río de la Plata.

A partir de las 17 horas comenzará el período de mayor probabilidad de tormentas eléctricas y chubascos más firmes que se intensificarán durante la noche, cuando el indicador de precipitaciones ascenderá al 70%. Asimismo, los termómetros descenderán hacia los 16 °C para el cierre del día.

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En los municipios del oeste y sur del AMBA, la evolución mantendrá la misma línea, con ráfagas intensas desde el río que reforzarán la sensación de frescura hacia la noche.

Alertas meteorológicas este 22 de octubre y el pronóstico para el fin de semana

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para la Ciudad de Buenos Aires por tormentas de variada intensidad, que podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones de cortos períodos, granizo, ráfagas de hasta 90 km/h y actividad eléctrica. Además, se esperan valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 milímetros.

Para la jornada del viernes 23 de octubre, la tendencia mantendrá cielo mayormente nublado con chances de lluvias aisladas, una marca mínima de 15 °C y una máxima de 20 °C. Las condiciones continuarán inestables sobre gran parte del este bonaerense.

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De cara al fin de semana, el sábado 24 de octubre iniciará con lluvias durante la mañana y cielo cubierto. Hacia la tarde se espera paulatina disminución de la nubosidad y ligeras mejoras, con registros térmicos situados entre 14 °C y 19 °C.

El domingo 25 de octubre traerá consigo el ingreso de un pulso de aire más fresco. Prevalecerá una mínima de 12 °C y una máxima de 17 °C, con chaparrones matinales que irán cediendo hacia la tarde para dar paso a un ambiente más estable.