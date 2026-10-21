Alerta meteorológica por tormentas, vientos fuertes y lluvias: qué provincias se verán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas meteorológicas en distintos puntos del país para este miércoles 21 de octubre. Estas afectan tanto a provincias del norte argentino, como las del sur, donde las precipitaciones podrían alcanzar los 35 milímetros, mientras que los vientos podrían llegar a los 70 kilómetros por hora.

El miércoles, el clima en la Ciudad de Buenos Aires permanecerá inestable, con hasta un 40% de probabilidad de precipitaciones. La temperatura mínima es de 14°C, mientras que la máxima se establecerá en los 21°C. Durante la noche, habrá ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

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Alertas meteorológicas para este miércoles 21 de octubre

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas en las provincias del noreste argentino, lo que incluye Misiones, Formosa, Corrientes y parte de Ch​aco. Esta misma precaución también rige en La Pampa, Neuquén y Río Negro; mientras que en Chubut se emitió por las lluvias.

Por otro lado, en el norte también se registró un aviso por los vientos fuertes y Zonda. Las jurisdicciones afectadas por este temporal son Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan y una parte de Tucumán. En el caso de CABA y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), no se emitió ninguna alerta por temporal.

Otras alertas meteorológicas para el resto de la semana

Para este jueves, el SMN lanzó una alerta meteorológica por tormentas que rige en gran parte del territorio. Esto incluye al norte de la Provincia de Buenos Aires y se extiende por Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y las jurisdicciones del NEA.

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Asimismo, se mantienen vigentes las alertas por vientos en el noroeste. Por otra parte, para el viernes los avisos de tormenta regirán únicamente en Mendoza, Misiones, Corrientes, Formosa y parte de Chaco; mientras que las alarmas por ráfagas de viento en Jujuy, Salta Catamarca y La Rioja continuarán durante la jornada.

JSM