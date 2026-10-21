Charly García cumple 75 años: las 75 canciones imprescindibles de su carrera solista

La obra de Charly García es extensa, sólida y empieza con grandes bandas que crearon clásicos: Sui Géneris, Serú Girán, La máquina de hacer pájaros. Una vez que inició su carrera solista no hizo más que crecer, por eso con el objetivo de repasar su discografía y recuperar algunos datos de su biografía PERFIL destacó 75 canciones de sus discos oficiales de estudio en solitario.

Disclaimer : esta lista es cronológica y no jerárquica, es un repaso no definitorio, cruzado por la subjetividad de esta cronista que desde que pisó este mundo estuvo rodeada del universo García gracias a sus padres y que admira demasiado al músico. Para empezar el recorrido, una definición de Miguel Grinberg que su libro Cómo vino la mano que es la clave para comprender a este gigante: “Charly no es un héroe, es apenas un hermano al que las cosas que conocemos le duelen tan hondo, que su modo de defenderse es crear cosas para el corazón de quien quiera”.

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“Las canciones vienen de un lugar que no conozco. No puedo recrear esos momentos matemática o intelectualmente. Creo que lo que tengo es una percepción, una sensibilidad o un canal abierto para que toda esa polenta, todas esas cosas que piensa la gente y esas cosas que a veces vienen un poco más de arriba, puedan transmitirse y salir fluidamente. Cuando uno tiene ese parlante bueno, ese parlante que no distorsiona, la gente escucha”, reflexionaba Charly García con Juan Alberto Badía, durante el programa especial sobre el concierto de Ferro del 26 de diciembre de 1982 emitido por Canal 9 entre las 22 y las 00 del sábado 1 de enero de 1983.

Pubis Angelical / Yendo de la cama al living

El álbum que incluye la banda sonora de la película Pubis Angelical en combo con Yendo de la cama al living fue una patada certera para empezar a construir su faceta de rock and roll. Año de la guerra de Malvinas, temática que aparece en el disco, desde “No bombardeen Buenos Aires” a “Yo no quiero volverme tan loco”.

“Cuando empezó la guerra de Malvinas, el 2 de abril, me encerré en el estudio un mes, y de la guerra me enteraba cuando iba al bar de al lado… Entonces rogué que no bombardearan Buenos Aires y seguí haciendo mi trabajo, aunque se cayera el mundo a pedazos al lado mío. Porque es lo único que me interesa hacer, y lo único que me salva. Si me enganchara con lo que pasa afuera, me volvería loco”, le contaba el músico a la periodista Gloria Guerrero.

“Mirá, yo solo me las arreglo bastante bien, así que por lo menos quiero que no me jodan en las cosas básicas, como dejarme ir a comprar el pan. De alguna manera es egoísta, pero creo que todos necesitan esas cosas, trabajar tranquilo, que te dejen vivir en paz. Después, cada uno verá en qué quiere andar, pero creo que la mínima libertad de una sociedad civilizada es que dejen a la gente tranquila”, continuaba en las conversaciones que fueron compiladas en el libro La historia del palo.

“El otro día en una radio me querían hacer decir que gracias a las Malvinas todo se mejoró. Creo que ese concepto es horrible, que es lo menos (…) Yo no me voy a olvidar de esto, de quienes hicieron esto y por qué lo hicieron. No me voy a olvidar. Por eso te digo que vivo un poco de la cama al living, o dentro del estudio. Porque no quiero planificar mi vida al compás de la realidad absurda que me rodea. ‘Hoy es el día de la guerra, mañana es el día del Mundial, pasado viene el Papa…’. Y estamos todo el tiempo mirando eso, algo que no entendemos, que no sabemos por qué… Las cosas importantes son otras. Las cosas que van a durar años serán las canciones, los libros, la gente, las familias”.

Y como dice Martíne Zariello en No bombardeen barrio norte sobre el comienzo del LP: “Ocho segundos. Ese es el tiempo exacto que dura el sonido gutural que da paso al célebre beat que marca el ritmo monótono de la canción. Entre arreglos tenues de sintes que crean un clima decididamente dark, García elige un shock estético (una mezcla rara de orgasmo, de eructo y de bostezo) como gesto inaugural de su carrera solista”.

Canciones destacadas:

1-Pubis Angelical y Pubis Angelical vocal 2

2 -Crimen, divina, productor

3 -Futuro Pobre

4-Yendo de la cama al living

5- No bombardeen Buenos Aires

6-Vos también estabas verde

7 -Yo no quiero volverme tan loco

8 -Inconsciente colectivo



Clics Modernos

“Cuando entré al estudio pregunté qué ingeniero había, y me dijeron: ‘Está el de los Clash, ¿lo querés?’. Vino a casa, escuchó Yendo de la cama al living, y le gustó mucho. Es un chico de 25 años, macanudo, se llama Joe Blaney. Me preguntó cuánta plata tenía para hacer el disco, y ahí empezamos”. Así empieza a gestarse Clics Modernos, según le relató a Gloria Guerrero. La dictadura había terminado, Charly ya estaba produciendo a Los abuelos de la nada y algo de esa musicalidad y de esa euforia post gobierno militar es la que aparece en el primer play con el sonido de “Nos siguen pegando abajo”, una música arriba y una letra dark.

Respecto a “No soy un extraño”, el músico la contaba a Alfredo Rosso y Luis Albornoz en una entrevista en FM Rivadavia: “Trata de reflejar la onda cuando vos te encontrás con tu primera novia, tenés el primer beso, el primer sacudón político y el primer lo que sea, Muchas cosas de la vida son una recreación de la primera vez que hiciste algo. La alegría está en el descubrimiento y no en la repetición”.

Canciones destacadas:

9- Nos siguen pegando abajo

10 -No soy un extraño

11-No me dejan salir

12 -Los dinosaurios

13 -Ojos de Video Tape



Piano bar

Es el tercero de los discos que algunos colocan en una especie de trilogía cumbre de Charly. En Piano Bar, con “Raros peinados nuevos”, aparece su “de chiquito fui aviador pero ahora soy un enfermero”. “Esa canción es anticrítica. Uno de los males de acá es planear mucho en el aire, como el aviador y planear mucho mentalmente; además, sin hacer nada. Justifican su propia inmovilidad echándole la culpa a los demás. Y el año pasado me cansé de escuchar a todo el mundo, hablando mal de todo el mundo. Estaba con Fulano y me hablaba mal de Mengano y viceversa… Entonces pensé ‘cuando me voy, a mí me destrozan también’. Estamos en otra era; si a alguien no le gusta un grupo, no lo va a ver, directamente. Creo que las cosas positivas y valiosas, los diamantes, las cosas puras y que tienen polenta, brillan cada vez más. No hace falta denigrar lo que las rodea, para que brillen. Pero por otro lado, tal vez esa frase siento que dice: ‘No quiero ser el líder de una generación, pero quiero ser buen amigo de mis amigos’”, le confesaba el artista a Guerrero.

Sobre “Total interferencia” recordó: “Es un tema que yo tenía hace tiempo, y lo hice con Luis (Spinietta). La letra es mía, pero la música la compusimos juntos. Es lo primero que hicimos juntos…”.

Canciones destacadas:

14 - Demoliendo hoteles

15 - Promesas sobre el bidet

16 -Raros peinados nuevos

17-Piano bar

18-No te animás a despegar

19-No se va a llamar mi amor

20-Tuve tu amor

21-Cerca de la revolución

22-Total interferencia

Parte de la religión

“Parte de la religión es arengador pero en el sentido bueno, entendés, como Piano bar era arengador pero agreta. Traté —por ahí un poco conscientemente— de hacer de Parte un disco poderoso, pero suave, sin agredir”, analizaba Charly, también en las conversaciones con Gloria Guerrero.

“Piano fue más introspectivo, más de cosas íntimas que me pasaban a mí, y en Religión traté de hacer el esfuerzo de hablar más para todo el mundo y no ponerme yo en el medio. (…) No quería hacer un disco que cuando lo escucharas te pusieras triste. A mí me pasa medio al revés de lo que dicen, que cuando estás triste o medio mal te salen las mejores canciones. A mí si estoy mal no me sale nada, tengo que estar bien, contento de la vida y ahí sí tengo paciencia. Digamos que dentro de una depresión, lo último que me salió fue Piano bar. Ahora no sería lo que yo tengo ganas de escuchar y no me gustaría alquilar a la gente con mis tocos; hay un momento en el que vas logrando que la pintura que hacés la entienda más gente y que sea más separada de vos. Que tenga lo tuyo y todo, pero en vez de hacer un drama hacés una comedia”.

Canciones destacadas:

28 - Necesito tu amor

29-Buscando un símbolo de paz

30-Rap de las hormigas

31 -Adela en el Carrousel

32-No voy en tren

33-Rezo por vos

34 -El Karma de vivir al sur

35 - Ella adivinó

36 - La ruta del tentempié



Cómo conseguir chicas

Cómo conseguir chicas es la despedida de los 80, con la tapa colorida y los enfermeros como banda, integrada por Fabián "Zorrito" Von Quintiero, el tecladista Alfie Martins, el baterista Fernando Samalea, Hilda Lizarazu en coros, Carlos "el Negro" García López en guitarra y Fernando Lupano en bajo

“Cómo teníamos el compromiso de grabar la cortina del programa televisivo ‘El mundo de Antonio Gasalla’, aprovechamos para arrancar”, narra Fernando Samalea en Qué es un longlplay. Una larga vida en el rock. La cortina sería un tema inolvidable como “Fanky”. “Cómo conseguir chicas fue el título barajado desde un principio. Era el mismo pensado para el postergado disco con Spinetta, por eso el Artista lo llamó desde el escritorio de adelante para comentarle la posibilidad de utilizarlo. ‘Usalo sin problemas, será un honor’, accedió Luis Alberto de inmediato”, sigue Samalea.

La historia del estudio en el que grabaron Charly García, Gilda y Cazzu llegó a un libro



Durante el concierto de Amnesty International que ocurría en ese mismo momento en el que la banda se encontraba grabando, se cruzaron al violinista de la banda de Peter Gabriel, Lakshminarayana Shankar y Joe Blaney lo invitó a sumarse a la grabación del disco. “Como en un trance, sucedió la bella versión tanguera-oriental de ‘No me verás en el subte’ en el estudio ION. ¡Charly la había compuesto especialmente durante la madrugada! Té mediante, el generoso violinista hizo su magistral toma y fue llevado de vuelta a su hotel raudamente. ¡Su avión salía a las cuatro de la tarde!”

Canciones destacadas:

37 -No toquen

38 -Fanky

39 -No me verás en el subte

40 -Anhedonia

41 -Fantasy

42-Shisyastawuman

Filosofía barata y zapatos de goma

1990. Filosofía barata y zapatos de goma es el que incluye la versión del Himno Nacional argentino, quizás la mejor interpretación que exista. Y su origen se debe al artista visual Federico Peralta Ramos, con quien compartían una velada nocturna en el Open Plaza con motivo del cumpleaños de alguien. En esa situación, Peralta Ramos le recuerda a Charly que era 25 de mayo y que sería bueno que interpretara el himno. Tuvo que insistir varias veces para que el músico diera el sí. Logró convencerlo. El Himno sonó impecable.

“Culminado el acto, luego del aplauso general y el impostergable abrazo con Peralta Ramos, me dijo por lo bajo: ‘¿Vamos a Fitz Roy y lo grabamos como se debe?”, y así es como cuenta Samalea el episodio que terminó con esa maravillosa pieza cerrando el álbum

Canciones destacadas:

43 -De mí

44 -Filosofía barata y zapatos de goma

45 -Reloj de plastilina

46 -No te mueras en mi casa

47 -Curitas

48 -Solo un poquito nomás

49 -Siempre puedes olvidar



La hija de la lágrima

Con La hija de la lágrima comienza una época más oscura, trash, que alejó a algunos viejos fieles y que comenzó a atraer a una nueva generación que más adelante adoptaría el brazalete de Say no more como identidad.

Las críticas negativas no tardaron en llegar, Pablo Schanton en el suplemento Sí de Clarín escribió: “Pocos se animan a confesar que al final los casi sesenta minutos de La hija de la lágrima aburren porque el contenido musical hace agua, las letras no aportan nada nuevo, el concepto general no se entiende y las desafinaciones apenas son perdonables. ¿No sería más sano ser seguidores críticos que fanáticos ciegos? Algo de obra cumbre hay. El disco busca sintetizar los diferentes caminos estilísticos por los que atravesó la canción a la García. Figura de todo un poco, pero especialemtna, mucha gelatina instrumental y superproducción sosteniendo canciones que en su esencia, sin tanto arreglo Hi Fi, quedarían bastante huesudas comparadas con los himnos de ayer”.

Sí es cierto que los intervalos instrumentales pueden ser olvidables, pero con el paso de los años, sin el ruido del impacto de aquel entonces, sin el contraste tan sensible con su obra anterior, el disco contiene hermosas canciones. Además, es el momento del ingreso de María Gabriela Epumer.

Canciones destacadas:

50 -Víctima

51 -La sala no sala (Con Juanse)

52- Chipi Chipi

53 -Love is love

54 -Fax U

55 -Kurosawa

56 -Chiquilin

Say no more y El Aguante

Profundizando aun más en ese universo abierto en el disco anterior, teniendo en cuenta que en los 90 son los años de furor MTV y el grunge, Charly con su antena hipersensible se convirtió en su propia versión de Kurt Cobain.

“Charly elegía entonces coquetear con el presente a través de Cobain y Marilyn Manson. Pero todavía no habíamos descubierto a Eminem y aquí ya teníamos una obra de ‘Reality pop’”, escribía Fernando García en la revista La Mano de octubre de 2006. “Con Say no more, Charly ejecutó el gesto autodestructivo de su admirado Pete Townshend (…) y recontra astilló las formas de su mito y de su aceptabilidad de crítica y público como si fuera una Telecaster color crema que se revolea hasta quebrarse en el escenario y después sirve de caballo de Troya para incendiar Marshalland”.

“En 2002, con la frialdad de la distancia, Charly le dijo a la revista La Mano que lo que pretendió hacer en Say No More fue restaurar ‘todo ese rito de aprendizaje’ que tuvo con los Beatles, vampirizar el entusiasmo de la primera impresión, el irrepetible ardor juvenil. Creía que eso, de algún modo, lo había acercado a las nuevas generaciones, al mismo tiempo que la vieja guardia se retiraba del interés por su obra y su personaje. Blaney, que rechazó mezclar el disco, creía que Charly estaba tomando la referencia de los Beatles de la forma más retorcida posible”, según cuenta Pablo Plotkin en su reciente libro La indómita luz.

Con El Aguante el trance trash se potencia. Quizás hay que escarbar en la máxima escoria, experimentar para renacer. Porque el siguiente disco comienza a ser una obra más poderosa.

Canciones destacadas:

57-Canciones de jirafas

58 -Alguien en el mundo piensa en mí

59-Say no more

60 -Cuchillos

61- El aguante

62 -Kill my mother

63 -No estaría mal ( dudoso)



Influencia, Rock and roll yo y Kill Gil

El ingreso al siglo XXI se da con estos álbumes. “El videoclip de ‘Influencia’ rotaba con alta intensidad. Allí Charly aparecía cantando en primer plano, con un gesto perturbador bajo una luz dura, en algún punto entre Marilyn Manson y Alberto Laiseca. Un hippie convertido en Nosferatu”, describe Plotkin en su reciente libro.

Rock and roll yo incluye “Asesíname”, una canción que se multiplicó por ser usada en una de las tiras televisivas más exitosas del momento, Resistiré. No es casual que se incluya en uno de los tracks un fragmento de un tema de los Rolling Stones de su álbum más experimental Their Satanic Majestic Request.

Pero en el medio ocurre la muerte de Epumer, un hecho que afectaría emocionalmente al músico. Kill gil fue según Plotkin “el disco que cerró una era biográfica, un residuo cuántico entre dimensiones, un puente quebradizo que conectó la furia insomne con el limbo farmacológico que siguió a la internación. Fue un daño colateral y también el mensaje en una botella al futuro”.

Canciones destacadas:

64 - I'm not in love

65- Influencia

66 -El amor espera

67 - Dileando con un alma

68 - Asesiname

69 - Rock and roll yo

70 - Wonder

71- Corazón de hormigón

72 -Pastillas

Random y La lógica del escorpión

Estos dos álbumes son de su etapa post, todavía muy cercanos en la escucha como para que la digestión permita considerarlos sensatamente. Con una fragilidad de Charly García que nadie que lo admire quiere perturbar. Sigue haciendo arte y lo hará hasta el último de sus días, porque su existencia es arte. Random salió en 2017 y La lógica del escorpión en 2024, el último. Hasta ahora.

Canciones destacadas:

73 - La máquina de ser feliz

74 -Primavera

75-Te recuerdo invierno

“Mientras miro las nuevas olas yo ya soy parte del mar”.

ML

