La llegada de BTS a la Argentina desató una ola de entusiasmo entre sus seguidores. El grupo surcoreano aterrizó el lunes 19 de octubre para continuar su gira mundial ARIRANG con tres presentaciones en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, programadas para el 21, 23 y 24 de octubre. Con las entradas agotadas, la expectativa se hizo visible desde el aeropuerto de Ezeiza y se extendió a las calles, las redes sociales y los alrededores del estadio.

Las imágenes de los integrantes durante su llegada y los videos que circularon en redes sociales multiplicaron la emoción de ARMY, nombre con el que se conoce a la comunidad de fans de la banda. Cada novedad sobre su estadía se convirtió en motivo de conversación, mientras los seguidores compartieron publicaciones, comentaron sus apariciones y estuvieron atentos a las actividades vinculadas con la visita.

BTS

La atención sobre BTS también se extendió a los lugares relacionados con su visita. Las publicaciones que muestran a los integrantes fuera del escenario generan repercusión entre sus seguidores, que buscan conocer detalles de su paso por el país. Sin embargo, esa curiosidad convive con un debate sobre los límites entre el seguimiento de una figura pública y el respeto por sus espacios privados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Cuánto cuesta viajar a Barranquilla para ver a Boca en la final de la Copa Sudamericana

Higiene, privacidad y códigos de convivencia: las reglas que ARMY difundió para los shows

La expectativa por los recitales de BTS también dio lugar a una serie de reglas impulsadas por las propias comunidades de fans. A través de publicaciones en redes sociales, las seguidoras difundieron recomendaciones para organizar la espera, mejorar la convivencia y evitar situaciones que puedan afectar tanto a los integrantes del grupo como al resto del público. Algunas de estas pautas llamaron la atención por su particularidad, mientras que otras apuntan a cuestiones de seguridad y respeto.

Una de las consignas que más repercusión tuvo fue el pedido de bañarse antes de asistir al recital. La recomendación, que también alcanza a quienes participan de las esperas prolongadas y los acampes, busca mantener condiciones de higiene en espacios donde las personas pasan muchas horas juntas. El mensaje se viralizó en redes sociales y se convirtió en uno de los aspectos más comentados de los preparativos para los conciertos en el Estadio Único de La Plata.

Monja salesiana y economista: quién es Sor Alessandra, la enviada del papa León XIV a la Argentina

Otro de los puntos centrales es el respeto por la privacidad de los integrantes de BTS. Las fanbases pidieron no congregarse en hoteles ni perseguir a los músicos en sus traslados, además de evitar la difusión de ubicaciones, horarios y actividades privadas en tiempo real. Estas recomendaciones buscan marcar una diferencia entre acompañar al grupo durante sus presentaciones públicas y seguir sus movimientos fuera del escenario, una conducta asociada al fenómeno de las llamadas sasaeng, término utilizado para describir a fans que invaden la intimidad de los artistas.

BTS

Los códigos de convivencia también contemplan el comportamiento dentro del estadio. Entre las recomendaciones figuran no arrojar objetos al escenario, mantener los celulares y los ARMY Bomb ,los bastones luminosos oficiales del fandom, a una altura que no obstruya la visión de otras personas y respetar el espacio personal en el campo. Las indicaciones apuntan a reducir los riesgos durante los shows y a garantizar que la experiencia pueda disfrutarse sin poner en peligro a otros asistentes.

La organización del fandom y el debate por los lugares privilegiados

La preparación de los recitales también expuso tensiones dentro de la comunidad. En redes sociales circularon mensajes críticos hacia influencers y figuras públicas que, según algunas fanáticas, podrían acercarse al fenómeno por tendencia o exposición mediática. La discusión gira en torno al reconocimiento de quienes siguen la carrera del grupo desde hace años y esperaron durante mucho tiempo la oportunidad de verlo en vivo.

Sin embargo, estas expresiones deben entenderse como parte de un debate dentro del fandom y no como una regla oficial de la organización de los conciertos. La antigüedad de una fan en la comunidad tampoco determina por sí sola el derecho a ocupar un lugar: las ubicaciones y las condiciones de ingreso dependen de las entradas adquiridas y de las disposiciones del evento.

BTS

En conjunto, estas pautas muestran cómo ARMY construyó una organización que va más allá de la compra de entradas y la preparación de homenajes. La comunidad participa de la experiencia colectiva, comparte información y establece códigos propios para acompañar a BTS. En una visita que concentra la atención de miles de personas, esa organización también abre una discusión sobre los límites del fanatismo, la seguridad y el respeto por los artistas.