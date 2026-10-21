Monja salesiana y economista: quién es Sor Alessandra, la enviada del papa León XIV a la Argentina

En el marco de los preparativos para el viaje de León XIV a Sudamérica, una enviada del Papa visitará la Argentina en los últimos días de octubre. Es Alessandra Smerilli, una monja y economista italiana que el pontífice nombró como prefecta del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, uno de los organismos más importantes del Vaticano.

Un dicasterio es equivalente a un ministerio, por lo que el cargo de prefecta, que Smerilli asumió el 1 de septiembre, equivale al de ministra. Es la primera mujer en alcanzar este rango en el Vaticano. Está al frente de un área clave, que engloba temas de justicia social, medio ambiente, migraciones y promoción de la paz.

En esa línea, Smerilli visitará La Matanza el 27 y 28 de octubre, para formar parte del Encuentro Mundial de Movimientos Populares junto a dirigentes de espacios sociales como la Unión Trabajadores de la economía Popular (UTEP).

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Smerilli, pionera en el Vaticano

Alessandra Smerilli es parte del primer grupo de mujeres que el papa Francisco nombró con jerarquías importantes en la alta Curia de Roma, como parte de su proceso de apertura. En 2021, le dio el puesto de secretaria del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el que sigue al de prefecto. Así, fue la primera mujer en ocupar un puesto de esa jerarquía dentro de la Santa Sede.

Su camino en la iglesia comenzó en la congregación de las Hermanas Salesianas de Don Bosco en 1997, a la que entró con 22 años. Por pedido expreso de sus superiores, continuó sus estudios de economía en la Universidad Roma Tre. Más tarde se doctoró en Economía Política en "La Sapienza" de Roma, donde luego fue docente e investigadora.

Alessandra Smerilli, la primera mujer que llega al cargo de prefecta del Vaticano, equivalente al de ministra.

Su trayectoria académica es profusa: cuenta también con un doctorado en Economía por la Universidad de East Anglia, en el Reino Unido, y da clases de economía política, estadística, ética y finanzas en varias universidades, entre ellas la Pontificia Universidad Salesiana y la Universidad de Milán-Bicocca. Desde 2008, es miembro de los comités científico y organizativo de las Semanas Sociales de los Católicos Italianos, y desde 2013 es la secretaria de esta iniciativa. Además, integra el comité de ética de la Banca Popolare Etica, y fue fundadora de la Escuela de Economía Civil.

A principios de 2021 fue galardonada con la Orden de la Estrella de Italia por sus "logros académicos y su compromiso con los principios éticos en los negocios y las finanzas". Sus conocimientos en la materia la llevaron a ser auditora en la XV Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, en 2018. En abril de 2019, Francisco la nombró consejera del Estado de la Ciudad del Vaticano y poco después, consultora de la secretaría general del Sínodo.

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A partir de la primavera de 2020, coordinó el Grupo de Trabajo Económico de la Comisión del Vaticano para el COVID-19, creado por el Papa Francisco para dar respuestas a los desafíos socioeconómicos que traía la pandemia.

Smerilli también se destaca por su trabajo por la inclusión de las mujeres en la Curia. En 2024, escribió el prólogo de una publicación de Caritas Internationalis titulada "Igualdad, encuentro, renovación: un compromiso de Caritas con la promoción del liderazgo y la participación de las mujeres", en base a los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.

En su primera visita la Argentina, articulará esfuerzos con los movimientos populares bajo el lema “Por una Magnífica Humanidad: los pueblos construyen organización, dignidad y esperanza”. La actividad se centrará en el debate sobre la primera encíclica de León XIV, Magnifica Humanitas, publicada en mayo de 2026 y centrada en los desafíos que la tecnología incorpora a la sociedad..

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