El "refugio" artesanal con el que la reina Mette-Marit de Noruega busca calma tras su delicada operación

La reina Mette-Marit de Noruega volvió a compartir un mensaje personal en medio de su recuperación tras una delicada intervención quirúrgica. El 16 de octubre, la Casa Real difundió unas palabras suyas sobre una de sus grandes aficiones: el tejido en telar, una actividad artesanal que, según explicó, le permite encontrar calma y desconectarse del ritmo cotidiano.

“Cuando me siento frente al telar, muchas cosas se calman. El tiempo transcurre más despacio y resulta imposible tener prisa. Tejer lleva tiempo, pero también te devuelve algo: tiempo y espacio. Un refugio”, expresó la reina en el texto publicado por la institución.

La reflexión se conoció mientras Mette-Marit continúa alejada de sus compromisos oficiales por motivos de salud. Su mensaje acompañó la reapertura de una exposición dedicada a los tapices históricos de las Colecciones Reales noruegas, una muestra que pone en valor el patrimonio artístico y cultural del país.

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El tejido, una pasión que va más allá de la realeza

El interés de Mette-Marit por las artesanías no es nuevo. Según su biografía oficial, en los últimos años desarrolló una especial pasión por el trabajo manual, particularmente por el tejido en telar y el tejido de punto. También disfruta del arte, el diseño, el cine, el teatro y las actividades al aire libre.

En su mensaje, la reina destacó que el telar no representa únicamente una actividad personal, sino también una conexión con la historia colectiva de Noruega. “Llevamos aquí varios miles de años y hemos utilizado el tejido tanto como objeto de uso cotidiano como en el arte”, señaló, al referirse a la tradición textil del país.

La reina Mette-Marit

Su vínculo con esta práctica ya había quedado reflejado en una entrevista publicada en 2024 por la revista especializada Norsk Husflid. En aquella oportunidad, habló de su interés por los telares y mostró parte de su trabajo artesanal. La fotografía recuperada por la Casa Real para esta nueva publicación también corresponde a esa etapa, por lo que no se trata de una imagen tomada recientemente.

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La recuperación de Mette-Marit tras el trasplante de pulmón

La publicación se produce después de meses marcados por las dificultades de salud de la reina. Mette-Marit padece fibrosis pulmonar, una enfermedad que afecta el funcionamiento de los pulmones y que fue diagnosticada en 2018. Con el avance de la afección, su actividad pública se redujo y comenzó a ser evaluada para un trasplante.

El 17 de junio de 2026, la Casa Real noruega informó que había sido sometida a un trasplante de pulmón en el Hospital Universitario de Oslo. En el comunicado inicial, el equipo médico indicó que la intervención había sido exitosa hasta ese momento y que permanecería internada durante varias semanas para ajustar la medicación, controlar posibles complicaciones y realizar su rehabilitación.

Mette-Marit

En octubre, la institución comunicó que la reina en principio no retomaría sus compromisos oficiales hasta el verano de 2027. Su evolución médica continuará condicionando su agenda, mientras permanece alejada de los actos públicos.

SC/ML