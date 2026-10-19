El primer ministro neerlandés, Rob Jetten, y su pareja, el argentino Nicolás Keenan, anunciaron este lunes que esperan un bebé gracias a la ayuda de una donante de óvulos y una madre sustituta. "Una personita muy especial está en camino. Nos vemos en 2027, pequeño", publicó la pareja en Instagram junto a una fotografía en la que sostienen una ecografía.

El partido político de Jetten, D66, informó en un comunicado que el embarazo fue posible gracias a una pareja de amigos neerlandeses que ya tienen hijos. "No existe ninguna forma de gestación subrogada comercial. La madre sustituta y la donante de óvulos son personas conocidas por Jetten y Keenan", indicó el partido.

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"Están encantados de poder ayudar a cumplir de esta manera el deseo de los dos futuros padres de tener un hijo", se informó. "Estamos inmensamente agradecidos de que, gracias a dos mujeres maravillosas, tengamos ahora la oportunidad de hacer realidad nuestro sueño", declaró Jetten en el comunicado.

El primer ministro y su pareja, un jugador profesional de hockey sobre césped, están comprometidos desde 2024. "La gestación subrogada nos parece una forma muy especial de ayudar a que el sueño de nuestros queridos amigos se haga realidad", afirmó Lisa, la madre sustituta, citada en el comunicado. La legislación neerlandesa solo permite la gestación subrogada no comercial, es decir, aquella en la que la mujer que lleva el embarazo no recibe remuneración por hacerlo.

Rob Jetten y Nicolás Keenan: la historia de amor que los llevó a formar una familia

Rob Jetten y Nicolás Keenan oficializaron su relación y se comprometieron en 2024. Desde entonces, sus vidas combinaron la exposición pública de la política neerlandesa con la carrera deportiva del argentino, que se desempeña profesionalmente en hockey sobre césped. Ahora, la pareja se prepara para una nueva etapa con la llegada de su primer hijo.

La historia de amor entre Jetten y Keenan comenzó en 2022, cuando se conocieron de manera casual en un supermercado de La Haya. Según contó el deportista argentino en entrevistas, hubo un primer intercambio de miradas y luego comenzaron a interactuar por Instagram. Con el tiempo, ese contacto se transformó en una relación que ambos mantuvieron en privado durante sus primeros meses.

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Keenan, integrante de Los Leones y jugador del club neerlandés Klein Zwitserland, reconoció que al principio le preocupaba cómo podía reaccionar su entorno deportivo ante la relación. En una entrevista con el diario neerlandés Trouw, en 2024, habló sobre las dificultades que atravesó para vivir su vínculo con naturalidad y explicó que estar con Jetten le había dado confianza para dejar de ocultarlo.

La pareja hizo pública su relación durante los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando el político acompañó al argentino durante la competencia. Ese mismo año, en noviembre, anunciaron su compromiso. Desde entonces, comenzaron a compartir más momentos juntos en redes sociales y a hablar abiertamente de sus planes de casamiento, que inicialmente contemplaban celebrar en España.

La vida de ambos dio un nuevo giro en febrero de 2026, cuando Jetten asumió como primer ministro de los Países Bajos. Keenan, por su parte, continuó con su carrera deportiva y se convirtió en una figura cada vez más visible por su relación con el dirigente. Ahora, con el anuncio de que esperan un hijo para 2027, la pareja se prepara para una nueva etapa familiar.

SC / EM