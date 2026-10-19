Por qué se canceló el show de Tini en Miami y qué pasará con las entradas

Tini Stoessel no pudo realizar el concierto que tenía previsto ofrecer el domingo 18 de octubre en el Kaseya Center de Miami, como parte de su gira Futttura. La cancelación fue comunicada cuando había seguidores en las inmediaciones del estadio. Ake Music, la productora del espectáculo, atribuyó la decisión al incumplimiento de requisitos técnicos y de producción necesarios para concretar la presentación.

El recital estaba anunciado para las 20, hora local, según la ficha de venta de Ticketmaster. La plataforma confirmó posteriormente que el organizador canceló el evento e informó que las compras serán reintegradas al medio de pago original.

Lali Espósito llena su tercer River y su filme podría ganar en San Sebastián

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por qué se canceló el show de Tini en Miami

La primera notificación apareció en las pantallas del recinto y señaló que la suspensión respondía a circunstancias ajenas a la artista y al Kaseya Center. Más tarde, Ake Music difundió una explicación en redes sociales: sostuvo que no se habían cumplido las exigencias de producción solicitadas previamente y que no era posible garantizar las condiciones necesarias dentro del tiempo disponible.

Según el comunicado de la empresa, la cantante estaba preparada para actuar. La productora deslindó de responsabilidad tanto a Stoessel como a su equipo y pidió disculpas a los asistentes por los inconvenientes ocasionados.

Qué dijo Tini Stoessel sobre los problemas técnicos y de seguridad

Horas después, Tini publicó su propia explicación en historias de Instagram. En el mensaje, afirmó que el recinto había sido entregado con retraso y que persistían problemas en el montaje y en sistemas esenciales para el espectáculo.

La artista mencionó dificultades con el sonido, la iluminación, el video y las comunicaciones. También sostuvo que no se habían podido completar verificaciones de seguridad para los vuelos escénicos. Esos señalamientos corresponden a la versión difundida por la cantante.

La vida de Mariana Muzlera, la mamá de Tini, después de separarse de Alejandro Stoessel: segundo plano, negocio en suspenso y defensa clara

Stoessel aseguró que su equipo intentó resolver los inconvenientes hasta último momento, pero consideró que no había garantías suficientes para actuar. “La seguridad y el respeto por el público no son negociables”, expresó. Además, lamentó el impacto sobre quienes habían comprado entradas y viajado para verla.

Entradas para Tini en Miami: cómo será la devolución

Ticketmaster informó que el reembolso se realizará de forma automática al medio de pago utilizado en la compra, sin que los compradores deban iniciar una gestión para solicitarlo. El aviso figura en la página correspondiente al concierto cancelado del Kaseya Center.

Así fue el cumpleaños de Rodrigo De Paul: en un yate y con las amigas de Tini Stoessel

Para las entradas adquiridas por otros canales, la comunicación difundida en el recinto remitió al punto de compra original. La información consultada no establece una nueva fecha para la presentación en Miami.

Futttura: el antecedente de la cancelación en México

La suspensión ocurrió después de la cancelación de otra fecha de Futttura. Según informó Infobae, el 6 de octubre las productoras Zignia Live y Music Vibe, junto con Arena CDMX, habían anunciado que no se realizaría el concierto previsto para el 25 de octubre en Ciudad de México. Esa comunicación también aludió a causas ajenas a las empresas organizadoras, sin establecer una relación con lo sucedido en Miami.

En su descargo, Tini manifestó su intención de continuar con la gira y anticipó que se difundiría un informe más detallado sobre las deficiencias técnicas y operativas que, según sostuvo, impidieron realizar el espectáculo en Estados Unidos.