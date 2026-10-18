Lorena Vega, Valeria Lois y Paola Barrientos pasaron del ‘diván televisivo’ a la popularidad

En la recién estrenada película Lo dejamos acá, Ricardo Darín se pone en la piel de Ulises Verón, un psicoanalista bastante particular quien, en una de sus primeras frases dice: “La Argentina es el país con mayor concentración de psicoanalistas del mundo(...) Y la gran mayoría atiende aquí, en la Ciudad de Buenos Aires, donde el porcentaje de habitantes que se analiza es altísimo en relación con otras ciudades del mundo”.

(De izq. a der.) Guionistas: Leandro Calderone (Guapas); Javier Daulte (Silencios de familia); y Alejandro Quesada (Graduados).

Quizá sea esta la razón por la que una psicóloga o una psicoanalista no quedan como personajes extraños cuando se los inserta en una película o en ficciones televisivas con tintes de comedia. Además los clichés adjudicados a estos profesionales de la salud, en líneas generales no requieren explicación alguna.

EN CINE, Ricardo Darín es analista de Diego Peretti en Lo dejamos acá.

Coincidencia. Hay tres series televisivas argentinas que tienen en común una particularidad adicional a la incluir una psicoanalista como personaje con presencia en pantalla. A saber Paola Barrientos como Victoria Lauría en Graduados (2012), Valeria Lois fue Claudia en Guapas (2014), y Aldana en Silencios de familias (2016), y Lorena Vega fue Fernanda Olivera en Envidiosa (2024). Estas actrices lograron con sus actuaciones y guiones, una masividad que hasta ese momento no tenían.

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Cómo es Darín como psicólogo en 'Lo dejamos acá"

Una creación en equipo

En equipo. “La creación de un personaje en un tira como Graduados es en equipo”, dice Paola Barrientos a PERFIL. “Los guiones son estimulantes y para los guionistas lo es la propuesta de los actores. (...) En el caso de Vicky Lauría, modelos de psicólogos tenemos para imaginar un amplísimo mundo; los mías no fueron de profesionales no cercanos. Después está el cuerpito del actor que empieza a amalgamarse con el personaje y éste toma una forma más definida”. En 2012, Graduados fue un éxito de rating diario y a la vez, Paola Barrientos era famosa como “la pareja del Galicia”, publicidad que hizo durante diez años. “Al aparecer las dos cosas al mismo tiempo, creo que los dos personajes se potenciaron mutuamente. (...)Y luego los guionistas hicieron de Vicky, la psicóloga de famosos”.

En Graduados, Paola Barrientos también era la psicólogas de famosos; en esta escena con Gastón Gaudio.

Sin límites. Por su parte Alejandro Quesada, coguionista de Graduados, dice a PERFIL: “Vicky Lauría se creía una gran concejera y analista de las relaciones y vínculos ajenos y tenía mucha dificultad para afrontar los propios. Y su mayor característica fue la impunidad, el manejarse más como una amiga sin filtro que como una profesional, pero al mismo tiempo con gran carisma como para convertirse en la ‘psicóloga de los famosos’”. Esa ficción se escribía en paralelo con lo que se emitía al aire. “Más que explorar los chichés, creo que eso nos permitió es ir corriendo el límite: el ver lo que le pasaba al público animaba a ser más irreverentes”, agrega.

En Silencios de familia, Valeria Lois (de espaldas) atiende la particular familia de Adrián Suar y Julieta Díaz.

Atractivas. “Aldana (Valeria Lois) era una una psicóloga un poco insegura”, explica a PERFIL Javier Daulte, guionista de Silencios de familia, y además psicólogo. “Y su paciente era una familia un poco descarrilada que de pronto se abusaba de ella como profesional o la pasaban como por encima. Todas cosas que abonaban a la comedia”. El hecho de ser psicólogo influyó en potenciar que esos personajes “son un territorio muy atractivo para ser escrito y actuado porque puede hacer aparecer todo lo que queramos de un personaje: confesiones, miserias, negaciones, mentiras, verdades”. En esa época, las redes sociales no estaban tan desarrolladas como ahora pero en varios reportajes recuerda que percibía en la calle la popularidad de Aldana.

Lorena Vega (izq.) como psicoanalista de Griselda Siciliani (der.) en la popular serie Envidiosa.

Favoritas. Valeria Lois fue Mónica en Guapas, donde su personaje como piscoanalista estaba detrás de su rol principal que era ser la contrafigura de Mercedes Morán. “En ese sentido a Mónica le armamos una personalidad muy directa, de ese tipo de psicólogos que hacen interpretaciones bestiales fuera de contexto y sin que se las pidan, porque eso servía para el enfrentamiento con Mercedes que era un personaje muy fuerte”, dice a PERFIL Leandro Calderone, guionista de Guapas con Carolina Aguirre.

Jorge Marrale (tercero desde la izquierda) fue el inolvidable Doctor Segura en Vulnerables.

“Me analizo hace muchos años, el psicoanálisis es algo que pertenece a mi universo y soy muy pro análisis. Es imposible retratar lo que sucede en un análisis porque es aburrido, entonces a veces la ficción crea psicólogos que dicen muchas verdades, que son incisivos, que confrontan al protagonista, y eso en términos realistas, es falso. Pero son necesidades de la ficción(...) Creo que eso hizo funcionar eso, como también el vínculo de Vicky (Griselda Siciliani) con su analista Fernanda (Lorena Vega)) en Envidiosa (guión de Caro Aguirre).Ella es de las que empujan al protagonista a desarmar mandatos y a conectar con el propio deseo, algo con lo que todos nos identificamos”.

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Alberto Olmedo y Juana Molina: analistas pioneros

El doctor Segura que Jorge Marrale encarnó en la en Vulnerables (Pol-ka, 1999) fue “el psiconalista legendario de la tele”, como lo describió a PERFIL Javier Daulte.Pero él estaba en un ámbito formal. A a diferencia de “las analistas” Paola Barrientos, Valeria Lois y Lorena Vega, él ya era un actor con fama establecida. Antes que todos ellos, hubieron dos artistas famosos y populares que incluyeron al psicólogo como uno de los personajes de sus sketeches televisivos.

1987. No toca botón: Alberto Olmedo como el psicoanalista que se dormía en las sesiones de un César Bertrand con traumas infantiles.

En No toca botón (temporada 1987), Alberto Olmedo protagonizó a un psicólogo dominado por las mismas intenciones que luego tendría su pai Mano Chanta. Esto es, se quedaba dormido en sesión con el testimonio de su paciente con traumas infantiles, y explotaba su libido con los relatos –en sesión– de Susana Traverso o Mónica Gonzaga.

En Juana y sus hermanas (1991), Juana Molina incluyó a la Dra. Ruth y su latiguillo "Entonces, decimos....".

Pocos años después en Juana y sus hermanas (1991/1993), Juana Molina creó a la Doctora Ruth –o la Doctora Decimos. Con un aspecto que hoy se usaría para ironizar con algún persona “psicoprogre”, ponía una mirada psiconalítica todo, a lo profesional y a su propia pareja. “Particularmente en relación al humor y a cómo lo lo encaraba, Juana Molina no solo ha sido muy estimulante, sino que para estudiarla”, dice Paola Barrientos a PERFIL.

Una dupla inolvidable: Tony Soprano y la Dra. Melfi

“Siento que lo de Vulnerables –con Jorge Marrale como analista” es lo que más tengo comorecuerdo de la psicología en la tele”, dice a PERFIL Alejandro Quesada, coguionista de Graduados y otros éxitos. Y ese unitario de Pol-ka fue también la referencia que Javier Daulte y Leandro Calderone dieron a PERFIL. Pero éste último sumó una ficción una extranjera, la exitosa Los Soprano.(1999/2004).

En Los Sopranos: Tony Soprano (James Gandolfini) y la Dra. Melfi (Lorraine Bracco), un duelo en cada sesión y un desenlance inesperado.

“Para mí ,es lo más cercana a lo que sucede en un consultorio psicoanalítico, pero en términos de ficción. Es sin dudas, el mejor vínculo paciente analista es el de Tony Soprano (James Gandolfini) y la doctora Melfi (Lorraine Bracco)”, dice Calderone. El capo de los Soprano empieza terapia porque sufre ataques de pánico y desmayos vinculados a quehacer mafioso. Esa relación paciente-analista atraviesa las seis temporadas hasta concluir con un fin al inesperado.

La real desventura de Lorraine Bracco (Dra.Melfi) cuando compró 'una casa por un euro' , en Italia.

En Argentina, donde decir “hago terapia” o “voy al osico” tiene el mismo peso que expresar “voy al gym”, se importó En terapia, un formato israelí donde en las tres temporadas, Diego Peretti –actor y psiquiatra en la vida real– encarnó al doctor Guillemo Montes. Por su diván pasaron cinco pacientes, yél mismo tenía sus momentos donde el rol cambiaba.