Murió la fisicoculturista Marianne von Gierke semanas después de competir en el Olympia

La fisicoculturista chilena Marianne von Gierke murió a los 40 años, según informó el miércoles 14 de octubre NPC Worldwide Chile mediante una publicación de despedida en redes sociales. La deportista atravesaba una temporada de importantes resultados: había ganado su categoría en el Rising Phoenix Arizona Pro y regresado al escenario del Olympia, donde terminó en la decimotercera posición. Las causas de su fallecimiento no fueron informadas oficialmente.

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La noticia tuvo repercusión en el circuito internacional y en la Región de Magallanes, de donde era oriunda. Además de su carrera como competidora profesional, Von Gierke era abogada y desarrollaba una actividad vinculada con la preparación y orientación de otros deportistas. Medios regionales chilenos destacaron esa faceta al recordar su recorrido.

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En el mensaje de despedida, la organización chilena del NPC expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos. También resaltó su disciplina, el compromiso con el que había representado al país y la huella que dejaba entre quienes compartieron con ella entrenamientos y competencias.

Quién era Marianne von Gierke y cómo llegó al fisicoculturismo profesional

Marianne Belén von Gierke Barassi construyó su trayectoria deportiva desde el extremo sur de Chile hasta los escenarios internacionales. Su vínculo con las competencias comenzó en 2014, mientras que el salto al profesionalismo se produjo en 2021, cuando obtuvo la tarjeta que le permitió participar en el circuito de la IFBB Pro League.

Ese reconocimiento llegó en el NPC Worldwide International Championship de Orlando, en Estados Unidos. A partir de entonces, su carrera estuvo centrada en la categoría Women’s Physique, en la que consiguió resultados que le abrieron las puertas de las principales competencias del calendario.

En 2024 alcanzó uno de sus primeros grandes objetivos internacionales: ganó el Vancouver Island Pro, en Canadá, y obtuvo la clasificación para el Olympia. Aquella victoria marcó su acceso a una competencia que volvería a disputar dos años después.

Su debut en el Olympia terminó con un decimosexto puesto en Women’s Physique. La participación de 2024 fue el antecedente de su regreso en 2026, cuando mejoró esa ubicación y finalizó decimotercera entre las competidoras de su división.

El triunfo en Rising Phoenix y su regreso al Olympia

La temporada 2026 incluyó una ubicación entre las seis mejores del Texas Pro y una victoria en el Rising Phoenix Arizona Pro. En este último torneo, Von Gierke se impuso con puntaje perfecto y aseguró una nueva clasificación al Olympia, según informó Radio Polar.

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El triunfo en Arizona tuvo para ella un significado que excedía el resultado deportivo. En la publicación que compartió después de consagrarse, describió el proceso como una reconstrucción personal, atravesada por dificultades, dudas y decisiones cotidianas para sostener su preparación. “El fuego no solo me llevó a ganar, me hizo renacer”, escribió.

En ese mensaje también presentó la clasificación como una oportunidad para volver a competir en el escenario que se había propuesto alcanzar. Sus palabras ponían el acento en la perseverancia y en el trabajo previo a la presentación, más que en el trofeo obtenido.

El siguiente paso fue el Olympia 2026, celebrado en septiembre en Las Vegas, donde alcanzó el puesto 13 de Women’s Physique. Su segunda participación se produjo pocas semanas antes de que se conociera la noticia de su muerte.

El trabajo con su equipo y su actividad como entrenadora

Después de competir, Von Gierke había destacado en sus redes la importancia del acompañamiento de su equipo. Explicó que, aunque la presentación sobre el escenario era individual, la preparación involucraba análisis, ajustes y decisiones compartidas con los profesionales que trabajaban junto a ella.

Esa mirada también estaba presente en su actividad como entrenadora. En su perfil de Instagram difundía contenidos sobre competencias, entrenamientos y preparación de atletas, además de identificar su profesión de abogada. Su labor de orientación a nuevos deportistas fue uno de los aspectos que la comunidad deportiva de Magallanes destacó tras conocerse su fallecimiento.

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