Murió Netinho: quién era el cantante que convirtió “La isla del sol” en un éxito

Netinho, uno de los referentes del axé brasileño y conocido por su interpretación de “Milla”, murió el martes 13 de octubre de 2026, a los 60 años, en Salvador. Su equipo confirmó el fallecimiento mediante un comunicado publicado en las redes sociales del artista, donde informó que el linfoma no Hodgkin de tipo B que atravesaba había derivado en insuficiencia renal y disfunción multiorgánica.

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La noticia puso fin a una trayectoria estrechamente vinculada con la popularización del axé durante los años noventa. Primero como vocalista de Banda Beijo y luego al frente de su propio proyecto, el músico llevó un repertorio asociado al Carnaval de Salvador a públicos de otras regiones de Brasil. Entre sus canciones más reconocidas estuvieron “Milla”, “Beijo na Boca” y “Preciso de Você”.

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En el mensaje de despedida, su equipo destacó su talento, sensibilidad y vínculo con los seguidores. También informó que el velatorio y la cremación se realizarían en una ceremonia reservada para familiares y amigos cercanos, de acuerdo con un deseo expresado por el propio cantante.

Qué se sabe sobre la enfermedad de Netinho

El artista había hecho público su diagnóstico de linfoma no Hodgkin en marzo de 2025, después de una hospitalización motivada por fuertes dolores en las piernas y la espalda. A partir de entonces, inició un tratamiento con quimioterapia y compartió información sobre su evolución con quienes seguían su carrera.

El tratamiento permitió una remisión de la enfermedad en octubre de aquel año, según reconstruyó Gshow. Sin embargo, el linfoma volvió a manifestarse en mayo de 2026, lo que dio paso a una nueva etapa de atención médica.

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El 30 de septiembre, su equipo informó que estaba nuevamente internado en el Hospital Aliança Star, en Salvador, tras la reaparición de la enfermedad. En ese período, el cantante también anunció que se alejaría de las redes sociales para concentrarse en su tratamiento.

La comunicación de su fallecimiento precisó que el cuadro había evolucionado hacia una insuficiencia renal y una disfunción de múltiples órganos. Esa información fue difundida por su representación y reproducida por los medios brasileños que dieron a conocer la noticia.

Quién era Netinho: de los bares de Salvador a la Banda Beijo

Ernesto de Souza Andrade Júnior, su nombre completo, nació el 12 de julio de 1966 en Santo Antônio de Jesus, en el estado de Bahía. Durante su adolescencia recibió su primera guitarra como regalo de su madre y aprendió a tocar por su cuenta, antes de desarrollar una carrera profesional en la música.

Sus primeros pasos incluyeron presentaciones en bares de Salvador, con canciones de música popular brasileña y bossa nova. La incorporación a Banda Beijo, a fines de los años ochenta, lo acercó al circuito del Carnaval y a un escenario que terminaría definiendo buena parte de su identidad artística.

Con la agrupación, su voz quedó asociada a temas como “Beijo na Boca” y “Prefixo de Verão”. Este último, compuesto por Beto Silva y lanzado en 1990, se convirtió en una de las canciones emblemáticas de aquella etapa y del repertorio del axé.

En 1993 comenzó su carrera como solista, una decisión que abrió el período de mayor exposición de su trayectoria. Durante esa década consolidó un repertorio propio y alcanzó reconocimiento más allá de las presentaciones carnavalescas, con canciones que circularon por la radio y la televisión brasileñas.

“Milla”: el hit de los años 90 que consagró a Netinho

El punto decisivo de esa expansión llegó en 1996 con el álbum Netinho ao Vivo!. Allí apareció su versión de “Milla”, que se transformó en el mayor éxito de su carrera y en uno de los títulos más identificables del axé de los años noventa. El disco también reunió canciones como “Preciso de Você”.

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Aunque la canción quedó inseparablemente ligada a su voz, “Milla” fue compuesta por Manno Góes y Tuca Fernandes. Netinho fue el intérprete que la popularizó: la distinción permite reconocer tanto el papel de sus autores como el impacto de la grabación que la convirtió en un clásico.

Su repertorio también incluyó “Menina”, “Capricho dos Deuses” y “Fim de Semana”, canciones que permiten recorrer distintas etapas de su carrera solista. La primera amplió su llegada al público al integrar la banda sonora de la novela brasileña Tropicaliente.

Netinho deja una hija, Bruna Trindade, fruto de su relación con la periodista Mariana Trindade. Su despedida reúne el recuerdo de una figura que acompañó la expansión del axé y de una voz que, especialmente a través de “Milla”, quedó asociada a la música brasileña de los años noventa.