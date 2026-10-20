Subastarán el hacha de "El resplandor" y otros objetos del archivo de Stanley Kubrick

Una colección de objetos del archivo personal de Stanley Kubrick será subastada por Bonhams el 3 de febrero de 2027 en Londres. Entre las piezas figuran un hacha de efectos especiales utilizada por Jack Nicholson en El resplandor y el bebé estelar que aparece en el desenlace de 2001: Odisea del espacio. Antes de la venta, una selección recorrerá distintas ciudades para su exhibición pública.

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El conjunto incluye materiales de producción y pertenencias vinculadas con distintas etapas de la carrera del realizador. Además de los objetos de sus películas, saldrán a remate guiones con anotaciones manuscritas, su silla de director y un juego de ajedrez conservado entre sus efectos personales.

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El hacha de El resplandor que llegará a la subasta

Una de las piezas destacadas es el hacha preparada para la escena en la que Jack Torrance, interpretado por Nicholson, mata al cocinero Dick Hallorann, encarnado por Scatman Crothers. Su estimación se ubica entre 30.000 y 50.000 libras esterlinas, de acuerdo con la información difundida sobre la venta.

Se trata de un accesorio de efectos especiales fabricado con espuma y recubierto con materiales de apariencia metálica. En lugar de un filo convencional, incorporaba dos pernos destinados a perforar bolsas de sangre artificial ocultas bajo el abrigo de Crothers.

Para filmar la secuencia, el actor utilizó una protección en el pecho que combinaba espuma, fibra de vidrio y una placa de acero. El dispositivo permitía absorber el impacto y realizar el efecto previsto para la escena.

La colección también comprende los vestidos azules de las gemelas de El resplandor, junto con las medias blancas y los zapatos negros del vestuario. A esos elementos se suma una claqueta utilizada durante el rodaje.

El bebé estelar de 2001, entre las piezas de mayor valor

El bebé estelar de 2001: Odisea del espacio se encuentra entre los objetos con mayor estimación económica. La figura original tiene un valor previsto de entre 600.000 y 800.000 libras esterlinas: el extremo superior equivale aproximadamente a 1,1 millones de dólares, según las conversiones difundidas al anunciarse la subasta. Son valores orientativos y el precio definitivo se conocerá durante la puja.

Realizada en fibra de vidrio y de unos 69 centímetros de largo, la pieza aparece en la secuencia final de la película. Su inclusión permite acercarse a uno de los elementos materiales con los que se construyó el desenlace del largometraje.

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El remate también abarca objetos relacionados con Espartaco, Barry Lyndon, Nacido para matar y Ojos bien cerrados. La variedad de materiales reúne tanto elementos que aparecieron ante la cámara como herramientas utilizadas durante la preparación y realización de las películas.

Guiones anotados y objetos personales de Stanley Kubrick

Entre los documentos anunciados figura un tratamiento temprano de 2001: Odisea del espacio con anotaciones de Kubrick. También se exhibirá una capa negra de Ojos bien cerrados y la silla del director utilizada durante la filmación de Nacido para matar.

Otra de las pertenencias incluidas es su juego de ajedrez. Según explicó Claire Tole-Moir, responsable del área de cultura popular de Bonhams, el realizador acostumbraba disputar partidas con integrantes del elenco y del equipo técnico durante las pausas de rodaje.

La selección tendrá exhibiciones en Nueva York, Los Ángeles y París antes de llegar a la capital británica. La presentación del conjunto en Londres está prevista desde el 18 de enero, antes de la subasta de febrero.

Katharina Kubrick, hijastra del cineasta, manifestó en un comunicado su deseo de que las piezas encuentren nuevos propietarios que las valoren y preserven para futuras generaciones de aficionados al cine. La venta pondrá en circulación objetos que hasta ahora formaban parte del archivo personal del director.

LV/AF