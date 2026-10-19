Kylie Jenner hizo su debut en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 y se convirtió en una de las protagonistas de la noche. La empresaria e influencer estadounidense sorprendió al aparecer en la pasarela con el Fantasy Bra, el emblemático corpiño joya de la marca, cuya valuación alcanza los US$ 50 millones. El desfile se realizó el domingo 18 de octubre en Culver City, California.

La integrante del clan Kardashian-Jenner llevó una pieza plateada cubierta de diamantes y piedras preciosas, acompañada por una minifalda blanca satinada, sandalias transparentes de taco alto y grandes alas blancas. El conjunto combinó la estética característica del espectáculo con una de las creaciones más costosas de la historia de la firma.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Espaldas descubiertas y siluetas fluidas: la propuesta de un verano 2027 libre

La aparición representó un hito para Jenner, que hasta ahora no había desfilado para Victoria’s Secret. Su participación también tuvo un componente especial: fue elegida para lucir una de las piezas más emblemáticas de la marca, reservada históricamente para algunas de las modelos más reconocidas del mundo.

Desde la primera fila, su pareja, el actor Timothée Chalamet, y su mamá, Kris Jenner, acompañaron su paso por la pasarela. La presencia de Kylie aportó una cuota de celebridad a una edición que reunió a modelos consagradas y figuras destacadas de la industria del entretenimiento.

Cómo es el Fantasy Bra de Kylie Jenner y por qué cuesta US$ 50 millones

El diseño fue desarrollado por la firma de joyería Jacob & Co. en colaboración con el equipo creativo de Victoria’s Secret. La pieza está compuesta por 4.410 diamantes naturales, entre los que sobresale un diamante amarillo de 75,54 quilates ubicado en el centro. Su estructura incorpora oro de 18 quilates y miles de componentes diseñados para acompañar el movimiento del cuerpo.

La elaboración demandó más de 1.000 horas de trabajo de un equipo de 15 artesanos. En total, el diseño reúne 3.218 componentes individuales y pesa cerca de dos kilos. A diferencia de una prenda convencional, no utiliza tela: su estructura está formada por metales preciosos y piedras engarzadas, que le dan la apariencia de una pieza de joyería.

Con una valuación estimada en US$ 50 millones, el Fantasy Bra que llevó Jenner superó ampliamente los diseños anteriores. El récord previo correspondía al modelo Red Hot Fantasy Bra, que lució Gisele Bündchen en 2000 y que había sido valuado en US$ 15 millones. De esta manera, la creación de 2026 se convirtió en la más costosa presentada por la firma.

El Fantasy Bra forma parte de la historia del Victoria’s Secret Fashion Show desde 1996, cuando Claudia Schiffer protagonizó una campaña con la primera versión de la pieza. A lo largo de los años, también fue llevado por figuras como Tyra Banks, Heidi Klum, Adriana Lima y Gisele Bündchen. La última aparición en la pasarela había sido en 2018, cuando Elsa Hosk lució el diseño de aquella edición.

El regreso de esta creación en 2026, de la mano de Kylie Jenner, volvió a poner el foco en uno de los símbolos más reconocibles del espectáculo. Su debut no solo marcó un nuevo paso en la exposición pública de la empresaria, sino que también recuperó una tradición de la marca asociada al lujo, la alta joyería y las grandes producciones de moda.