De Nicole Kidman al papa León XIV: los mejores vestidos de 2026 según Vanity Fair

Después de seis años, Vanity Fair volvió a publicar su tradicional selección de las personalidades mejor vestidas de 2026. El ranking, que no aparecía desde 2019, distingue a referentes del cine, la música, el diseño, el deporte y otros ámbitos de la cultura que sobresalen por su manera de construir una imagen propia.

La actriz y cantante Teyana Taylor quedó al frente de la clasificación general gracias a sus impactantes elecciones de alta costura. La publicación valoró especialmente una propuesta estética que combina sofisticación, vitalidad y una fuerte presencia en cada aparición pública.

Murió Gloria Steinem, la periodista que se infiltró en Playboy para denunciar abusos

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El segundo lugar fue para el actor australiano Jacob Elordi, reconocido por un estilo relajado y refinado. Su capacidad para elevar prendas sencillas y convertirlas en parte de una imagen elegante le permitió ocupar una de las posiciones principales del ranking.

Dentro de la clasificación general también fueron distinguidos Louisa Jacobson, actriz e hija de Meryl Streep; Harry Styles y Hunter Schafer. Cada uno representa una manera diferente de relacionarse con la moda y de utilizar el vestuario como una extensión de su identidad.

Teyana Taylor y Jacob Elordi lideran el ranking de Vanity Fair

La elección de Teyana Taylor como la mejor vestida de 2026 confirma su consolidación como referente de la moda. Sus looks de alta costura y su capacidad para asumir riesgos sin perder elegancia fueron determinantes para que encabezara la lista.

Por su parte, Jacob Elordi se ubicó inmediatamente detrás de Taylor con una propuesta masculina basada en la aparente sencillez. El actor fue elogiado por combinar comodidad, sobriedad y sofisticación, incluso cuando elige prendas alejadas de los códigos más formales.

La selección también reservó un lugar para Louisa Jacobson, cuyo look para la Met Gala fue especialmente reconocido. Harry Styles y Hunter Schafer completaron el grupo de figuras destacadas en la clasificación general.

Rosalía, Spike Lee y el papa León XIV, entre los más originales

Una de las categorías más llamativas fue la de los “Originales”, destinada a las figuras que construyen un lenguaje visual propio y se animan a apartarse de las tendencias dominantes.

El primer puesto de este apartado fue para el director Spike Lee, identificado por sus característicos conjuntos naranjas y violetas inspirados en los colores de los New York Knicks. Su vestuario se convirtió con el paso del tiempo en una parte reconocible de su imagen pública.

Rosalía también ingresó en esta categoría por su habilidad para llevar prendas poco convencionales con naturalidad y sensualidad. Entre las apariciones destacadas de la cantante española se encuentra el vestido rojo de Alexander McQueen que utilizó durante los Brit Awards.

El secreto de Tim Cook para transformar Apple: qué hacía todos los días a las 5 de la mañana

La gran sorpresa fue la incorporación del papa León XIV. Robert Prevost alcanzó el sexto puesto entre los “Originales” por combinar su tradicional sotana color crema con zapatillas Nike. Vanity Fair también señaló el costado más informal de su vestuario, visible en las ocasiones en las que sumó gorras deportivas.

La presencia del pontífice amplió el alcance del ranking y demostró que la publicación no limitó su mirada a las alfombras rojas, las pasarelas o las celebridades vinculadas directamente con la industria del entretenimiento.

Nicole Kidman encabeza la categoría de los “Perennes”

El ranking de los mejores vestidos de 2026 también reconoció a las personalidades que lograron sostener una identidad estética a lo largo de los años. La categoría denominada “Perennes” fue encabezada por Nicole Kidman, destacada por una elegancia clásica que se mantiene vigente.

Junto a la actriz australiana fueron seleccionados Tom Ford, Chloë Sevigny y Lenny Kravitz. Se trata de figuras con estilos diferentes, pero unidas por la capacidad de mantener una imagen reconocible sin quedar desplazadas por los cambios constantes de la moda.

Mallory Craig-Kuhn es una escritora que hizo de la ciencia ficción un libro y una editorial

Esta sección valoró la permanencia y la coherencia estética: no solamente la elección de un look particular, sino la construcción de una identidad visual capaz de atravesar distintas épocas.

Guitarricadelafuente, Lux Pascal y Blue Ivy Carter representan el futuro de la moda

Para reconocer a las nuevas generaciones, Vanity Fair creó el apartado “Futuro”. El primer puesto fue para el cantante español Guitarricadelafuente, distinguido por su manera de llevar los diseños creados por Jonathan Anderson para Dior.

La categoría también incluyó a la actriz chilena Lux Pascal, Blue Ivy Carter, hija de Beyoncé y Jay-Z; la actriz Chase Infiniti y el futbolista noruego Erling Haaland.

Con esta selección, la revista reunió a figuras emergentes provenientes de diferentes disciplinas. La música, la actuación y el deporte aparecen conectados por una nueva forma de entender la moda y la exposición pública.

Marc Jacobs, Miuccia Prada y Kendall Jenner, reconocidos como profesionales

Entre los “Profesionales”, Vanity Fair distinguió a personalidades vinculadas directamente con la industria de la moda. Los diseñadores Marc Jacobs y Miuccia Prada fueron incluidos en este apartado junto con la modelo Kendall Jenner.

La categoría reconoce a quienes no solamente se destacan por su manera de vestir, sino que también participan profesionalmente en la creación, presentación y difusión de las tendencias.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner, entre las parejas con más estilo

La selección de Vanity Fair 2026 también puso el foco en las parejas y equipos creativos cuya imagen conjunta consiguió llamar la atención. Entre los dúos destacados aparecen Rihanna y A$AP Rocky, reconocidos por convertir sus apariciones públicas en acontecimientos de moda.

El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa, Brigitte Macron, también fueron incluidos, al igual que Timothée Chalamet y Kylie Jenner, una de las parejas más observadas de Hollywood.

La revista completó esta selección con Zendaya y su estilista Law Roach, una dupla que representa el trabajo compartido entre una figura pública y el profesional encargado de desarrollar su identidad visual.

Quiénes integran la lista de los mejores vestidos de 2026

El regreso del tradicional ranking reunió nombres consagrados, figuras emergentes y personalidades inesperadas. Desde la alta costura de Teyana Taylor y la elegancia relajada de Jacob Elordi hasta la estética personal de Rosalía, la vigencia de Nicole Kidman y la inesperada incorporación del papa León XIV, la selección mostró diferentes maneras de entender el estilo.