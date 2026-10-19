Natalia Bryant, la hija mayor de Kobe y Vanessa Bryant, debutó en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, uno de los eventos más reconocidos de la industria de la moda. La joven de 23 años desfiló el domingo 18 de octubre en Culver City, California, para PINK, la línea juvenil de la firma, en una presentación que marcó un nuevo paso en su trayectoria profesional.

Para la ocasión, eligió un conjunto de inspiración urbana que combinó un top negro con detalles estampados, una chaqueta corta rosa y jeans azules intervenidos con aplicaciones brillantes. Completó el look con un cinturón plateado con dijes, un bolso con efecto de bola disco, zapatos plateados y una vincha con un moño rosa.

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El desfile también tuvo un significado especial para Natalia, ya que desde la primera fila, Vanessa Bryant acompañó a su hija durante su debut. Su presencia fue uno de los momentos destacados de la noche, en la que Natalia se sumó a una edición que reunió tanto a figuras consagradas como a nuevos nombres del mundo de la moda.

De Versace a Victoria’s Secret: el camino de Natalia Bryant en la moda

Aunque su apellido está ligado a una de las grandes leyendas del básquet, Natalia comenzó a construir su propio recorrido profesional en otra industria. En 2021 firmó con la agencia IMG Models y, dos años después, debutó en una pasarela internacional durante la Semana de la Moda de Milán, donde participó del desfile de Versace.

Desde entonces, sumó experiencias vinculadas a distintas marcas y campañas, entre ellas BOSS, Off-White y Adidas. También tuvo una primera colaboración con Victoria’s Secret PINK en 2024, por lo que su participación en el desfile de este año representó un nuevo capítulo en su relación con la firma.

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En paralelo con su carrera como modelo, Natalia estudió cine en la Universidad del Sur de California (USC). Esa formación académica convivió con sus primeros pasos en la industria de la moda, donde fue ampliando su experiencia a través de campañas y apariciones públicas.

Su debut en Victoria’s Secret también coincidió con el de otras figuras vinculadas al mundo del deporte. Entre ellas estuvo Trinity Rodman, futbolista estadounidense e hija de Dennis Rodman, quien compartió con Natalia la sección de PINK. Ambas se conocen desde la infancia, debido a la relación que mantuvieron sus padres durante su paso por Los Angeles Lakers.

La aparición de Natalia Bryant en la pasarela reunió dos aspectos centrales de su historia pública: el legado familiar que la convirtió en una figura conocida y una carrera propia que continúa desarrollándose en la moda. Su participación en el desfile de 2026 sumó una nueva experiencia a ese recorrido, con el que busca consolidarse más allá de su vínculo con el histórico jugador de la NBA.

SC / EM