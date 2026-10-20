Así fueron los últimos minutos de Marcela Ortiz antes del choque en Tigre

La exmodelo y actriz Marcela Ortiz, una de las figuras que pasó por el mundo del modelaje y la televisión argentina durante los años 80 y 90, murió este sábado luego de un accidente automovilístico en Benavídez, partido de Tigre. Ahora, la Justicia busca reconstruir qué ocurrió antes del despiste y determinar la causa de su muerte.

A bordo de su Renault Sandero gris, Ortiz perdió el control del vehículo y terminó en una zanja.

Durante el accidente, ocurrido en el cruce de Dean Funes y Seguí, en la zona de Villa La Ñata, Ortiz llevaba puesto el cinturón de seguridad. Los bomberos debieron intervenir para retirarla del habitáculo del vehículo.

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Pese a la llegada del personal médico, las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) no dieron resultado. De acuerdo con los reportes difundidos sobre el operativo, los profesionales también utilizaron un desfibrilador y administraron adrenalina. Su fallecimiento fue constatado en el lugar.

El Renault Sandero en el que viajaba Marcela Ortiz terminó en una zanja en Benavídez, partido de Tigre

La investigación quedó caratulada provisoriamente como “averiguación de causales de muerte” y está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, encabezada por el fiscal Cosme Iribarren. La autopsia será clave para establecer qué provocó el fallecimiento y determinar si hubo una descompensación previa al choque.

La periodista Fernanda Iglesias reconstruyó en sus redes sociales las horas previas al accidente y contó que Ortiz había salido al cine y a tomar un helado con su amiga Samantha Farjat. “Antes de llevarla a su casa, pasó por una farmacia para comprar un medicamento que Marcela tomaba para el corazón”, detalló.

A partir de lo que relató Iglesias, después de dejar a su amiga en su domicilio, Ortiz retomó el camino hacia su casa. Fue entonces cuando ocurrió el accidente.

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En el ámbito televisivo, el periodista Luis Ventura calificó el episodio como un accidente “bastante dudoso” al referirse a las circunstancias del fallecimiento en el programa Primicias Ya, de América TV.

El mensaje de su hija Shelsian tras la muerte

La noticia se conoció públicamente el lunes 19 de octubre, cuando Shelsian confirmó el fallecimiento de su madre a través de una publicación en Instagram. “Hay cosas que no puedo manejar en la vida, muchas. Y esta claramente es una. No soy alguien que exponga mi vida personal, pero me veo obligada a hacerlo por los acontecimientos que me exceden, aun cuando ni yo puedo procesarlo”, escribió.

Allí, en el mismo mensaje, compartió unas palabras de despedida que reflejaron la dimensión personal de la pérdida: “Mami, te me fuiste. Día de la Madre. Nada de lo que pueda decirte y te dije necesito exponerlo por acá. Solo que te amo y espero que encuentres toda la luz y paz que merecés”.

Marcela Ortiz junto a su hija, Shelsian

Shelsian cerró con una última declaración de amor: “Te amo mucho. Gracias por ser mi mamá. Volá alto”.

MV/AF