"Fue un accidente": la versión de los padres del alumno baleado en un colegio de González Catán

Miguel y Sandra González, los padres de Lautaro, el alumno de 19 años que fue baleado este miércoles por un compañero en una escuela de González Catán intentaron este jueves en diálogos radiales quitarle al episodio un contexto de peleas o violencia entre estudiantes. El dato saliente es que el joven fue operado y está recuperándose" luego de la intervención en el Hospital Simplemente Evita, de González Catán, donde encontraron dos heridas, pero los médicos creen que fueron causadas por la misma bala, que cuando entró y salió del abdomen impactó en el brazo, y allí quedó alojada.

Sus padres hablaron con Mercedes Ninci en Mitre, Primero Miguel González que contó que "Lautaro por suerte salió bien de la cirugía, esta dolorido por supuesto, ahora tengo que llevarle una faja y comprar unos antibióticos, pero está recuperándose". Y sobre el contexto del grave episodio señaló "quiero aclarar varias cosas que escuché, porque los chicos se pelearon, que el balazo fue en el baño, nada que ver... Ya se iban, ellos salían a la 1 y faltaban 5 minutos, estaban en la fila para ir saliendo, cuando este chico, que es amigo de mi hijo le dice 'mirá lo que traje' y mi hijo le dice, no, guardá eso, guardalo... y cuando este chico lo va a poner al revolver de nuevo en la mochila se le dispara, pero accidentalmente, no quiso hacerlo...".

"Ahí mi hijo queda como apoyado contra la pared, no alcanza a caerse, pero se ve enseguida el chorro de sangre y bueno, ya llaman a la policía, la ambulancia, lo llevan al hospital..." agregó Miguel González, contando que Lautaro y el menor que lo hirió (tiene 17 años) "son amigos, se conocen de mucho tiempo, incluso yo conozco a la familia, no sé de dónde sacaron que nosotros habíamos hablando de venganza o de quemarle la casa, eso es mentira, nada que ver, lo hirió por accidente y lo único que nos importa ahora es que Lautaro se recupere...".

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El caso del disparo se produjo en la Escuela 58 de González Catán, en la intersección de Cayetano Donizetti y Esteban de Luca. Se trata de un conocido establecimiento de la zona, y el llamado alertando a la policía sobre lo sucedido se produjo a las 13, por lo que un móvil de la Comisaría Sur 4ª de Villa Dorrego llegó poco después.

La víctima ya había sido trasladada

Cuando los efectivos arribaron, el estudiante herido ya había sido llevado por docentes en un vehículo particular hasta un hospital cercano.

Allí recibió las primeras asistencias y posteriormente fue sometido a una intervención quirúrgica.

El arma utilizada sería una pistola calibre .22, que quedó incorporada a la investigación.

El adolescente señalado quedó demorado

El joven de 17 años señalado como responsable de los disparos fue demorado mientras avanza la investigación.

Uno de los puntos que deberán esclarecer los investigadores es cómo ingresó el arma de fuego al establecimiento educativo.

También buscan determinar la secuencia exacta de lo ocurrido dentro del baño.

Una versión bajo investigación

Antes de ingresar al quirófano, la víctima habría manifestado ante personal de enfermería que el adolescente que efectuó los disparos era su amigo.

Según ese relato, el arma habría sido exhibida por el joven y los disparos se habrían producido de manera accidental.

Esa versión todavía no fue corroborada y forma parte de las hipótesis que analiza la Justicia.

Interviene la Justicia juvenil

La causa quedó en manos del fiscal Marcelo Germinario, de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de La Matanza.

Los investigadores deberán analizar testimonios, el arma secuestrada y otros elementos para establecer cómo se produjo el ataque.

También se esperan precisiones sobre el estado de salud del estudiante herido tras la intervención quirúrgica.