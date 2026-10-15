Descalzi: “Argentina tiene actividades con potencial, pero falta la mano de obra"

El economista Ricardo Descalzi, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba, aseguró en diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM) que el crecimiento económico argentino enfrenta un desafío central: lograr que los nuevos sectores productivos generen empleo de calidad y que exista mano de obra preparada para esas oportunidades.

“Tenemos una economía un poco heterogénea, inclusive a nivel regional, con algunos sectores con un nivel de actividad creciente muy importante y otros sectores más tradicionales relacionados a esta tasa de interés alta y a un dólar que es poco competitivo”, explicó Descalzi al analizar los últimos datos económicos.

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El especialista señaló que el Fondo Monetario Internacional redujo su proyección de crecimiento para Argentina y ubicó la expansión del nivel de actividad en torno al 2,1% para este año, mientras que estimó una inflación cercana al 32%.

El desafío de que el crecimiento llegue al empleo

Consultado sobre el crecimiento de actividades como la minería y los sectores vinculados a la Patagonia, Descalzi sostuvo que el punto clave será la capacidad de esas industrias para generar cadenas de valor y nuevos puestos de trabajo.

“De seguir todo esto en línea recta, serían estas las actividades que en el largo plazo demandarían empleo”, afirmó.

Sin embargo, remarcó que para que ese proceso sea sostenible será necesario mejorar la capacitación laboral. “Yo siempre insisto que al fin y al cabo el problema de largo plazo que tenemos es el de la calificación de la mano de obra”, sostuvo.

En ese sentido, destacó la participación de estudiantes y empresas en las jornadas de inserción profesional realizadas en la Universidad Nacional de Córdoba, donde, según explicó, hubo 10.000 alumnos que tomaron contacto con oportunidades laborales.

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“Las empresas están muy interesadas en analizar los perfiles de los recién egresados. Pero se trata de empleo de alta calidad”, señaló.

Informalidad y nuevas formas de trabajo

Descalzi también analizó la discusión sobre el crecimiento del trabajo independiente y las declaraciones del secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien había planteado que algunas personas no buscan empleos en relación de dependencia.

“Probablemente hay un auge, y esto es a nivel mundial, de lo que llamamos la economía digital, la economía de la innovación. El auge de las startups, pequeñas empresas”, explicó.

No obstante, diferenció esa transformación de los problemas actuales del mercado laboral argentino. “Hay un fenómeno más de corto plazo relacionado a la administración de la política monetaria, de la política fiscal”, indicó.