EPEC: para la Provincia los aumentos dispuestos por Nación fueron el principal factor de la suba de la tarifa

Los aumentos del precio mayorista de la electricidad dispuestos por Nación fueron el principal factor de la suba de la tarifa de EPEC entre enero y octubre de 2026. Su impacto superó ampliamente al de los ajustes correspondientes al servicio provincial de distribución, de acuerdo a lo informado por el Gobierno de Córdoba.

Según el cuadro de evolución tarifaria del período, la variación acumulada sobre la tarifa final vinculada al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) alcanzó el 29,83%, mientras que la correspondiente al Valor Agregado de Distribución (VAD) fue del 11,25% promedio global empresa (es decir, un promedio de todas las categorías tarifarias, residencial, comercial y grandes clientes).

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Aumento en la tarifa de la luz

De esta manera, el acumulado asociado a los ajustes del componente nacional fue aproximadamente 2,65 veces el correspondiente a la distribución provincial.

Además la Provincia explicó que el componente mayorista comprende la compra de energía y potencia, el transporte y otros cargos necesarios para abastecer a los usuarios.

Sus precios son establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación y se trasladan a las tarifas de las distribuidoras.

El VAD, por su parte, corresponde al servicio de distribución de EPEC y cubre los gastos de operación y mantenimiento necesarios para llevar la electricidad a los hogares, comercios e industrias.

La diferencia entre ambos componentes fue especialmente marcada en mayo, cuando el ajuste mayorista tuvo un impacto del 8,67% sobre la tarifa final, frente al 1,02% correspondiente a la distribución provincial. En febrero, las variaciones fueron del 6,79% y del 0,83%, respectivamente.

El comportamiento no fue uniforme durante todo el período. En enero y junio, el componente mayorista registró bajas, mientras que en octubre no presentó cambios. Ese último mes, el incremento de la tarifa final fue del 0,86%, correspondiente a la distribución.

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44,43% de la tarifa final

En el conjunto del período, sin embargo, los ajustes nacionales fueron los que más incidieron en el aumento acumulado del 44,43% de la tarifa final.

Los porcentajes acumulados de ambos componentes no se suman directamente, porque los ajustes se aplican de manera sucesiva. Además, el cuadro aclara que el acumulado correspondiente al VAD incluye una variación por FAM (Fórmula de Actualización Mensual) de diciembre de 2025 aplicada en enero del 2026.