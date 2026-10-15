Preparando la casa para el Súper Niño: cuánto cuesta y cómo limpiar techos y canaletas para evitar inundaciones

Las lluvias intensas, el granizo y los fuertes vientos que se esperan con la llegada del fenómeno de El Niño vuelven a poner el foco en una tarea que muchas veces se posterga: el mantenimiento preventivo de las viviendas. Limpiar canaletas, revisar los techos y controlar el estado de las membranas son algunas de las recomendaciones para evitar filtraciones, anegamientos y otros inconvenientes cuando comiencen las tormentas.

El arquitecto Rodolfo Quinteros explicó que la primera medida es sencilla, pero fundamental: mantener limpios los sistemas de desagüe. "Lo principal es la limpieza de los techos, de las canaletas, de las rejillas y de las bajadas para que, cuando venga una lluvia importante, el agua pueda escurrir rápidamente y sin obstáculos hacia la vía pública", señaló.

El especialista remarcó que también es importante retirar hojas, ramas y otros elementos que puedan obstruir las canaletas o rejillas, una tarea que, en la mayoría de los casos, puede realizar el propio dueño de la vivienda.

Revisar el techo antes de que empiecen las lluvias

Además de la limpieza, Quinteros aconsejó inspeccionar el estado del techo para detectar fisuras o deterioros antes de que llegue la temporada de tormentas.

Según explicó, las membranas líquidas requieren un mantenimiento aproximado cada dos años, mientras que las membranas asfálticas de buena calidad pueden durar entre 10 y 12 años, aunque advirtió que el granizo puede dañarlas.

"Después de cada granizada hay que controlar el techo. Si la membrana se perfora y no se repara, el agua queda entre el techo y la membrana, se transforma en una trampa de agua y después aparecen las filtraciones", explicó.

También indicó que las membranas con terminación geotextil ofrecen una mayor resistencia frente al impacto del granizo que las de aluminio.

Balcones, electricidad y objetos sueltos

El arquitecto recomendó no dejar macetas u otros objetos sin asegurar en balcones, terrazas o patios, ya que las ráfagas de viento pueden desplazarlos y provocar accidentes.

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Otro aspecto que pidió controlar es la instalación eléctrica exterior. "Hay que verificar que esté bien sellada y correctamente realizada porque las filtraciones pueden provocar cortocircuitos", advirtió.

Asimismo, pidió evitar arrojar basura, ramas o bolsas en la vía pública para impedir que se tapen las bocas de tormenta durante las lluvias intensas.

¿Cuánto cuesta impermeabilizar un techo?

El costo dependerá del sistema elegido. Según detalló Quinteros, un tacho de 20 litros de membrana líquida de buena calidad ronda los $180.000 y alcanza para cubrir aproximadamente 20 metros cuadrados.

En tanto, un rollo de membrana asfáltica cuesta entre $80.000 y $90.000 en el caso de las de aluminio, mientras que las de geotextil rondan los $140.000 y cubren cerca de 9 metros cuadrados, aunque ofrecen una vida útil considerablemente mayor.

Respecto de la limpieza de canaletas y desagües, indicó que generalmente puede hacerla el propio propietario. En caso de contratar a alguien para esa tarea, estimó que el trabajo podría costar alrededor de $50.000, dependiendo de las características de la vivienda.