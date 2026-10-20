El apellido Kennedy ocupa un lugar central en la historia política de Estados Unidos. Sin embargo, detrás de su influencia y de los cargos que alcanzaron varios de sus integrantes, la familia acumula una serie de tragedias que conmocionan a su país: asesinatos, accidentes aéreos y muertes inesperadas que atravesaron distintas generaciones.

La noticia del fallecimiento de Kyle Kennedy, nieta del exsenador Robert F. Kennedy, volvió a despertar el interés por la historia del clan. La mujer murió el 21 de septiembre de 2026, a los 42 años, en su casa de Westwood, Massachusetts. Hasta el momento, la causa de su muerte no fue determinada públicamente.

A lo largo de las décadas, episodios como los asesinatos del presidente John F. Kennedy y de su hermano Robert, junto con una serie de accidentes fatales, contribuyeron a instalar la expresión “maldición Kennedy”. El término se utiliza para describir la sucesión de desgracias que afectaron a diferentes integrantes de la familia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Joseph y Rose Kennedy

Los Kennedy: una historia familiar entre el poder político y las tragedias

La dinastía comenzó a adquirir notoriedad nacional con Joseph P. Kennedy y Rose Fitzgerald Kennedy, quienes tuvieron nueve hijos. Su descendencia alcanzó posiciones destacadas en la política, la diplomacia y la vida pública estadounidense. Entre ellos estuvieron John F. Kennedy, quien llegó a la presidencia en 1961; Robert F. Kennedy, fiscal general y senador; y Edward "Ted" Kennedy, que desarrolló una extensa carrera en el Senado. Sin embargo, la historia familiar también estuvo atravesada por pérdidas que comenzaron mucho antes de que el apellido alcanzara su máxima popularidad.

John F. Kennedy junto a su hermano Robert Kennedy

En 1944, Joseph P. Kennedy Jr., el mayor de los hermanos, murió durante la Segunda Guerra Mundial cuando el avión en el que participaba de una misión militar explotó. Cuatro años después, su hermana Kathleen Kennedy Cavendish falleció a los 28 años en un accidente aéreo en Francia. Fueron dos de las primeras tragedias que golpearon al núcleo familiar y que, con el paso del tiempo, se incorporarían al relato sobre la supuesta maldición.

Subastarán el hacha de "El resplandor" y otros objetos del archivo de Stanley Kubrick

El episodio que marcó definitivamente la historia de los Kennedy ocurrió el 22 de noviembre de 1963, cuando John F. Kennedy fue asesinado durante una caravana presidencial en Dallas, Texas. Tenía 46 años y llevaba menos de tres años en la Casa Blanca. Cinco años después, el 5 de junio de 1968, su hermano Robert F. Kennedy fue baleado en Los Ángeles, después de ganar las primarias demócratas de California. Murió al día siguiente, a los 42 años, mientras buscaba convertirse en candidato presidencial. Los dos asesinatos tuvieron un impacto profundo en la política estadounidense y consolidaron la asociación del apellido con la tragedia.

John F. Kennedy junto a su hermano Robert Kennedy

Las pérdidas continuaron durante las décadas siguientes. En 1984, David Kennedy, uno de los hijos de Robert y Ethel Kennedy, murió a los 28 años por una sobredosis. En 1997, Michael Kennedy, otro de los hijos de la pareja, falleció a los 39 años en un accidente de esquí en Aspen, Colorado. Dos años después, John F. Kennedy Jr., hijo del expresidente, murió cuando el avión que pilotaba se estrelló en el océano Atlántico. Su esposa, Carolyn Bessette-Kennedy, y su cuñada, Lauren Bessette, también fallecieron en el accidente.

John F. Kennedy Jr. junto a Carolyn Bessette-Kennedy

La historia de Kyle Kennedy volvió a conectar esas tragedias con una nueva generación del clan. Hija de Michael Kennedy y nieta de Robert y Ethel, nació en 1984 y desarrolló una carrera vinculada a la educación. Estudió Historia en la Universidad de Georgetown y luego obtuvo títulos de posgrado en educación en Pace University y Harvard. Trabajó como docente y se involucró en iniciativas para mejorar las oportunidades educativas de niños en situación de vulnerabilidad.

En 2020, Kyle sufrió una grave lesión en la médula espinal que le provocó una parálisis de largo plazo. A partir de esa experiencia, se convirtió en defensora de los derechos de las personas con discapacidad e incluso declaró ante legisladores de Massachusetts sobre la discriminación en el sistema de salud. También atravesó la muerte de su hija Josephine, una de las gemelas que tuvo con Liam Kerr, quien falleció pocos días después de nacer. Kyle murió a los 42 años y dejó dos hijos, Conor y Declan. La causa de su fallecimiento continúa pendiente de determinación pública.

Kylie Kennedy

La sucesión de muertes prematuras alimentó durante décadas la idea de que una maldición persigue a los Kennedy. La historia de la familia continúa despertando interés no solo por su influencia en Estados Unidos, sino también por el contraste entre el poder que alcanzó y las tragedias que marcaron su legado.

Marilyn Monroe y los Kennedy: una relación rodeada de rumores

La relación entre Marilyn Monroe y John F. Kennedy se convirtió en uno de los episodios más comentados de la vida privada del expresidente. Uno de los momentos más recordados ocurrió el 19 de mayo de 1962, cuando la actriz interpretó “Happy Birthday, Mr. President” durante una celebración por el cumpleaños de Kennedy en el Madison Square Garden de Nueva York. La naturaleza exacta de su vínculo continúa siendo objeto de debate entre biógrafos e historiadores.

John F. Kennedy junto a Marilyn Monroe

Después también surgieron versiones sobre un supuesto romance entre Marilyn y Robert F. Kennedy, hermano del presidente y entonces fiscal general de Estados Unidos. El 5 de agosto de 1962, la actriz fue encontrada muerta en su casa de Los Ángeles, a los 36 años. La investigación determinó que había muerto por una intoxicación con barbitúricos y la causa fue considerada un probable suicidio. Con el tiempo, las dudas y las teorías conspirativas sobre sus últimos días alimentaron versiones que vinculan su muerte con los Kennedy, aunque nunca se demostró que los hermanos hubieran tenido responsabilidad en ella.

SC/ML