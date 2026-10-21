Emilia será la protagonista del primer episodio de Bonus Track by Billboard Argentina, una nueva propuesta que busca profundizar en las ideas, los procesos creativos y las decisiones que definen el recorrido de los artistas. La cantante argentina participará de una conversación centrada en su capacidad para construir conceptos que trascienden la música y en el comienzo de una nueva etapa de su carrera.

La elección de Emilia para inaugurar este espacio pone el foco en una artista que desarrolló una identidad propia dentro del pop latino, con una propuesta que combina canciones, estética visual, moda y una narrativa que se extiende a sus proyectos musicales. Su recorrido permite analizar cómo la construcción de un universo artístico se convirtió en una parte central de la relación entre los músicos y sus públicos.

Emilia Mernes

El encuentro también abordará las transformaciones que atraviesa la industria musical y las nuevas formas en las que los artistas desarrollan y comunican sus proyectos. En un escenario en el que la identidad visual, las plataformas digitales y la conexión con las audiencias tienen un papel cada vez más relevante, la conversación buscará explorar cómo se construye una propuesta que pueda sostenerse más allá de un lanzamiento puntual.

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Billboard Argentina inaugura una nueva etapa en Miami

El lanzamiento de Bonus Track by Billboard Argentina coincidirá con la inauguración de las nuevas oficinas de la publicación en Miami. La jornada estará dedicada a los procesos creativos, los cambios en la industria y las posibilidades de proyección internacional de la música argentina.

La elección de esta ciudad también sitúa la iniciativa en un punto de conexión entre el mercado latinoamericano y la industria musical internacional. Miami funciona como un espacio estratégico para el desarrollo y la circulación de artistas de habla hispana, por lo que la apertura de estas oficinas representa un nuevo punto de partida para las actividades de Billboard Argentina.

Emilia Mernes

En ese contexto, la participación de Emilia permitirá poner en discusión el recorrido de una artista argentina que construyó una propuesta reconocible y amplió su presencia dentro del pop latino. La conversación buscará detenerse tanto en las decisiones que forman parte de su identidad creativa como en los desafíos que implica comenzar una nueva etapa artística.

Con Bonus Track, Billboard Argentina suma un espacio destinado a conocer las historias y las ideas que existen detrás de los proyectos musicales. La entrevista con Emilia marcará el inicio de una propuesta que busca poner en primer plano no solo las canciones, sino también los procesos, las transformaciones y las estrategias que acompañan el desarrollo de una carrera.

SC