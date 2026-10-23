Los mejores estrenos de series y películas para ver este fin de semana de octubre

El true crime, el misterio y el terror conviven con la animación y las historias para toda la familia en las recomendaciones audiovisuales de este fin de semana de octubre. HBO Max, Amazon Prime Video y Netflix suman propuestas para ver en casa, mientras que los cines recuperan Los otros, de Alejandro Amenábar, en una versión remasterizada en 4K.

HBO Max

La masacre de Flores

La masacre de Flores reconstruye la historia de Matías Bagnato, único sobreviviente del incendio ocurrido en 1994 en el barrio porteño de Flores, en el que murieron sus padres, sus dos hermanos menores y un amigo de la familia. A través de su testimonio, la producción pone el foco en una historia atravesada por la tragedia, la lucha y la resiliencia.

Lo que en un primer momento parecía una tragedia inexplicable reveló luego una trama de amenazas, violencia y venganza que culminó con la condena de Fructuoso Álvarez González, señalado como responsable del crimen.

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Desde una perspectiva íntima y personal, la serie documental reconstruye los acontecimientos que marcaron el caso y sus consecuencias a lo largo de más de tres décadas. A través del testimonio en primera persona de Matías Bagnato y de sus conversaciones con Juan José Campanella, la serie documental propone una mirada que trasciende la dimensión policial para profundizar en las consecuencias del crimen, la búsqueda de justicia y el camino recorrido por su único sobreviviente.

“A mí me gusta mucho la mezcla de ingredientes. Aquí lo que me gustaba es que es un true crime, pero con una vuelta de tuerca muy importante que lo diferencia de todos: deviene en una historia de humanidad y de resiliencia” comentó Juan José Campanella.

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El relato se complementa con testimonios de familiares, periodistas, abogados, integrantes del tribunal, amigos y otras personas vinculadas al caso desde sus inicios, que aportan distintas miradas sobre un hecho que conmocionó a la sociedad argentina y aún permanece en la memoria colectiva.

“Siempre traté, que fue la enseñanza que me dio mi abuela, de tener una vida lo más normal posible y no ser lo que me pasó, que eso no me caracterice. Fue una gran lucha durante estos 30 años combatir a diario para no poder dejar de vivir tranquilo” agregó Matias Bagnato.



Amazon Prime

555

555 de Gustavo Giannini con las actuaciones de Antonio Birabent, Gonzalo Suárez y Norman Briski cuenta la historia de Gabriel, profesor de filosofía y lógica en una escuela secundaria nocturna que atraviesa una crisis con su esposa. Una joven alumna nueva le acerca los dibujos proféticos de Benjamín Solari Parravicini y desaparece de un día para el otro. Junto a su primo Tony, Gabriel intenta descifrar el significado de esos dibujos y se obsesiona con el cataclismo final que anuncian.



Netflix

Lo dejamos acá

Lo dejamos acá de Hernán Goldfrid con Ricardo Darín y Diego Peretti se enfoca en un psicoanalista de prestigio que ya no cree en los métodos tradicionales de la terapia. Convencido de que el consultorio no alcanza, empieza a intervenir en secreto en la vida de sus pacientes y a cruzar los límites de la práctica, con resultados que parecen darle la razón. El esquema se complica cuando un escritor con bloqueo creativo llega a su consulta.



Cine

Los Otros

Los otros, el clásico de terror sobrenatural de Alejandro Amenábar, protagonizado por Nicole Kidman, regresa a la pantalla grande en una versión remasterizada en 4K. La película sigue a Grace y sus dos hijos, quienes viven aislados en una misteriosa mansión en la isla de Jersey. La llegada de tres sirvientes desencadena una serie de inquietantes acontecimientos que cambiarán para siempre la vida de la familia.

Los otros fue el tercer largometraje escrito y dirigido por Alejandro Amenábar, después de Tesis y Abre los ojos, y le valió 8 Premios Goya, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión Original. Para el personaje de Grace, el realizador buscaba una actriz capaz de transmitir simultáneamente fragilidad, autoridad y una creciente sensación de miedo. Nicole Kidman, fascinada por el misterio del relato y por la posibilidad de explorar el género sobrenatural, entregó una de las interpretaciones más emblemáticas de su carrera, reconocida además con nominaciones a los BAFTA y los Globos de Oro.



Para niños y adolescentes

Escuela de Monstruos

Seleccionada en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy 2026 y basada en la serie de libros infantiles Monstrous Maud de A. B. Saddlewick, Escuela de monstruos (Monster Mia) sigue a una imaginativa y rebelde niña de 12 años obsesionada con demostrar que los monstruos existen. Después de una serie de incidentes que terminan con su expulsión del colegio, Mía es enviada a la misteriosa Escuela Bosque Muerto, donde finalmente encuentra la prueba que buscaba: todos sus compañeros son monstruos de verdad. El problema es que ahora deberá convencerlos de que ella también lo es para evitar que descubran que una humana se ha infiltrado en sus filas.

Detrás de sus monstruos y situaciones disparatadas, la película propone finalmente una historia sobre amistad, identidad, pertenencia y aceptación de las diferencias.

Dragon Ball

Dragon Ball Super: Beerus, la Versión Mejorada, llegó a HBO Max. Con episodios semanales llegando los viernes, la nueva serie trae el encuentro entre Beerus, el Dios de la Destrucción, y Goku en animación mejorada y visuales completamente nuevos.

Varios años se han pasado desde la batalla contra Majin Boo, y la Tierra finalmente recuperó un momento de paz. Durante este mismo período, Beerus, el Dios de la Destrucción, despierta de su largo sueño. Tanto Kai como el Kai Supremo, conscientes del poder abrumador de Beerus, observan su despertar con gran temor. Al escuchar rumores sobre un Saiyajin que derrotó a Freeza, Beerus súbitamente se presenta ante Goku. Con la Tierra bajo el objetivo del ser más poderoso del universo, el planeta se ve en grave peligro. Así comienza una épica batalla cósmica entre el Dios de la Destrucción y Goku y sus aliados — un conflicto que sacudirá todo.