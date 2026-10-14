Ricardo Darín y Diego Peretti llegan a Netflix con una película sobre los límites del psicoanálisis

Los actores Ricardo Darín y Diego Peretti volverán a compartir pantalla en Lo dejamos acá, una película argentina que llegará a Netflix el viernes 16 de octubre de 2026. Dirigida por Hernán Goldfrid, la producción propone una historia que combina comedia negra y tensión psicológica a partir de la relación entre un psicoanalista que empieza a cuestionar sus métodos y un escritor que atraviesa una crisis creativa. El largometraje tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián antes de su llegada a la plataforma.

La trama gira en torno a un psicoanalista pragmático, interpretado por Darín, que pierde la confianza en las herramientas tradicionales de la psicología y comienza a traspasar los límites de su práctica profesional. Su manera de trabajar parece dar resultados, hasta que recibe en su consultorio a un escritor interpretado por Peretti. El paciente llega con un bloqueo creativo que afecta su trabajo y desencadena una relación que empieza a alejarse de lo habitual en un vínculo terapéutico.

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A medida que avanza la historia, el encuentro entre ambos personajes pone en cuestión las certezas del terapeuta y la manera en que entiende su profesión. La película explora las tensiones que aparecen cuando un profesional decide intervenir más allá de lo esperado en la vida de sus pacientes, mientras el escritor busca una salida a su crisis. Así, el relato combina los conflictos personales de sus protagonistas con interrogantes sobre la ética, la manipulación y los límites de la relación entre paciente y profesional.

El proyecto marca un nuevo encuentro cinematográfico entre Darín y Peretti, dos actores con trayectorias consolidadas en el cine y la televisión argentina. Ambos ya habían compartido pantalla en "La señal", el policial de 2007 codirigido por Darín y Martín Hodara. En esta oportunidad, vuelven a trabajar juntos en una historia que se apoya especialmente en el intercambio entre sus personajes y en las situaciones que surgen dentro y fuera del consultorio.

Quiénes integran el elenco y quién está detrás de la película

Además de sus dos protagonistas, "Lo dejamos acá" cuenta con las actuaciones de Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Patricia Echegoyen, Carlos Santamaría y Miriam Odorico, entre otros intérpretes. La variedad de personajes acompaña el conflicto central y amplía el entorno en el que se desarrolla la historia del psicoanalista y el escritor.

La dirección está a cargo de Hernán Goldfrid, realizador de películas como "Tesis" sobre un homicidio y Música en espera, además de la serie "Atrapados". El guion fue escrito por Emanuel Díez, mientras que la producción corresponde a Kenya Films, la compañía vinculada a Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak. De esta manera, el proyecto reúne a profesionales con experiencia en distintas producciones argentinas de cine y televisión.

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La película tiene una duración aproximada de 97 minutos y fue realizada en Argentina para su distribución internacional a través de Netflix. Antes de su estreno en la plataforma, formó parte de la programación de la 74.ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde tuvo su presentación mundial. Su recorrido combina así una primera exhibición en un festival internacional con su posterior disponibilidad para el público a través del streaming.

Con su llegada a Netflix, "Lo dejamos acá" suma una nueva producción argentina al catálogo de octubre y vuelve a reunir a dos figuras reconocidas de la actuación nacional. La propuesta se construye alrededor de un vínculo profesional que comienza a desbordar sus límites y de los conflictos que aparecen cuando las certezas de un terapeuta entran en crisis. El estreno del 16 de octubre permitirá que el público acceda a la película desde la plataforma y conozca esta nueva colaboración entre Darín y Peretti.