Se estrenó 'VisionQuest' en Disney+: todo lo que tenés que saber para ver la nueva miniserie

Llegó a Disney+ la miniserie “VisionQuest” este miércoles 14 de octubre, una de las más esperadas por los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. Se trata del último proyecto de la compañía antes del estreno de “Avengers: Doomsday”, la película que reunirá a los personajes míticos de los cómics.

La historia trae de vuelta a Visión, personaje que fue destruido en películas anteriores y restaurado recientemente, aunque no es él mismo. A pesar de que tiene sus memorias pasadas, deberá recomponerlas para descubrir qué significan para él y quién fue antes de su reseteo.

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VisionQuest: cuándo se estrenan todos los capítulos en Disney+

La serie contará con 8 capítulos en total, que se estrenarán de manera escalonada todos los martes a las 22. Por ejemplo, ya se estrenaron los primeros dos episodios, llamados “Sin Ataduras” y “Teseo”, mientras que el próximo martes 20 de octubre llegarán el tercero y el cuarto, denominados “Reboot” y “Malware”.

La serie contará con 8 capítulos en total, que se estrenarán de manera escalonada todos los martes a las 22

Por otro lado, el 27 llegarán los capítulos 5 y 6 con los títulos “Firewall” y “Deadlock”, mientras que el séptimo, “Immolation” se estrenará el martes 3 de noviembre. Finalmente, la conclusión de “VisionQuest” se estrenará el 10 de ese mes con el nombre “Forever”.

Reparto de VisionQuest

La miniserie está protagonizada por Paul Bettany, el intérprete de Visión a lo largo de todos los proyectos del UCM. En paralelo, estará acompañado por James Spader, quien regresa para interpretar una vez más a Ultrón, el villano de la segunda película de la saga “Avengers”, con la diferencia de que esta vez no solo dará su voz, sino que también participa físicamente en la misma.

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Los actores estarán acompañados del reparto secundario, integrado por Todd Stashwick como el mercenario Paladin, T’Nia Miller como Jocasta, Emily Hampshire como E.D.I.T.H., Orla Brady como F.R.I.D.A.Y. y James D’Arcy como J.A.R.V.I.S. Asimismo, Ruaridh Mollica tomará el rol de Thomas Sheperd, un personaje fundamental en la historia de “VisionQuest”.

Qué películas y series de Marvel hay que ver antes de VisionQuest

Como todo el universo de Marvel está conectado entre sí, es recomendable realizar un pantallazo general con los proyectos anteriores para obtener mayor contexto de la historia del personaje. Su primera aparición ocurrió en “Avengers: Age of Ultron”, donde también se introdujo al mítico villano.

James Spader regresará como Ultrón, no solo con su voz, sino también físicamente

Una parte crucial de la historia de Visión es su romance con Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata. La película “Captain America: Civil War” explora su desarrollo y cómo comienzan a tener sentimientos por el otro. Finalmente, es crucial ver “Avengers: Infinity War”, ya que ocurren algunos de los eventos más importantes de su historia, como su destrucción final.

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Por otro lado, “VisionQuest” es el final de una trilogía de miniseries. La primera que se debe observar es “WandaVision”, fundamental para conocer qué sucedió con el Visión original, cómo fue reconstruido y cómo surgió Vision Blanco, el verdadero protagonista. Luego, el último contenido para ver antes de comenzar los nuevos capítulos es “Agatha All Along”, que aunque no tenga apariciones del personaje, está directamente conectada con su historia y la de su familia.

JSM/ML