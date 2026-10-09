Las mejores series y películas para ver este fin de semana largo de octubre

Las plataformas de streaming y las salas de cine presentan nuevas propuestas para todos los gustos: desde la serie animada Get Jiro, en HBO Max, hasta Gitano, el clásico protagonizado por Sandro que llega a Amazon Prime Video. La selección también incluye el thriller Vieja Loca, el documental Annemarie y Lo dejamos acá, con Ricardo Darín y Diego Peretti.

HBO Max

Get Jiro

La serie animada Get Jiro está basada en la novela gráfica de Anthony Bourdain y Joel Rose. Se sitúa en un Los Ángeles post-apocalíptico donde la gastronomía es reina suprema y las figuras más poderosas del mundo son chefs. El misterioso chef de sushi Jiro (Brian Tee) llega buscando venganza.

Con episodios semanales los domingos, GET JIRO promete entregar platos deliciosos, disputas y sangre. Desarrollada por Alessandro Tanaka y Brian Gatewood y basada en las novelas gráficas de Bourdain y Rose, con arte de Langdon Foss y Alé Garza, GET JIRO cuenta en su elenco a Titus Welliver (Bosch: Legacy), Alison Pill (Scott Pilgrim vs. the World) y Justin Kirk (Weeds). Tanaka y Gatewood también actúan como productores ejecutivos junto a Jordan Blum y Sam Register.

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El maravillosamente extraño mundo de Gumball, Temporada 2

Los psicodélicos dibujos de El maravillosamente extraño mundo de Gumball presentan su segunda temporada. En ese universo las leyes de la realidad son una broma y la vida familiar es cualquier cosa menos ordinaria. Ya sea enfrentándose a un malvado imperio de comida rápida, enfrentando a una IA consciente enamorada de su madre, o intentando detener a Banana Joe de usar pantalones, Gumball Watterson arrastra a su hermano Darwin, su hermana Anais y al resto de la ciudad de Elmore en la aventura. Con historias aún más alocadas, mayores giros y humor surrealista.

Créditos: Creado y producido ejecutivamente por Ben Bocquelet. Producida por Hanna-Barbera Studios Europe. Matt Layzell y Erik Fountain son productores ejecutivos y directores de la serie. La música es compuesta por Xav Clarke y Joe Sparrow es director de arte.

Vieja Loca

Vieja Loca del director Martín Mauregui es una gran película de suspenso que cuenta con un elenco muy destacado: Carmen Maura, Daniel Hendler y Agustina Liendo.

La historia gira en torno a Pedro que acepta ir a cuidar por una noche a Alicia, la madre anciana de su exnovia, que padece demencia senil. Al llegar a la casona donde ella vive, lo que empieza como un simple favor se tuerce cuando Alicia lo confunde con César, un amante violento de su pasado del que su hija nada sabe. Convencida de tener frente a ella al hombre que la dañó, la anciana toma el control de la situación y la noche se convierte en una pesadilla para Pedro.

Amazon Prime

Gitano

Un clásico del cine argentino dirigido por Emilio Vieyra e interpretado por Sandro, Soledad Silveyra y Ricardo Bauleo, llega a Amazon. La película muestra a Roberto Vega que es hijo de un gitano y trabaja junto a su mejor amigo en un parque de diversiones instalado en un pueblo de la costa. Un crimen que no cometió recae sobre él, y la sospecha lo obliga a huir. Perseguido por la policía, se esconde con su compañero mientras intenta demostrar su inocencia. En medio de la fuga se cruza con Carmen, una joven que despierta en él un sentimiento capaz de complicar aún más su situación.

Cine Malba

Annemarie

La directora Mariana Sanguinetti bucea a través del archivo personal de su bisabuela Annemarie Heinrich, testimonios de colegas y familiares, y su obra misma para retratar a esta pionera en la fotografía. La película que comenzó siendo un retrato biográfico de Annemarie se convertirá en un retrato de la familia, la vejez, Buenos Aires, la conservación de la memoria, el apuro por hacer cine, el paso del tiempo y la pregunta tanto para Mariana y para Annemarie, ¿de qué está hecha una vida?



Viernes a las 20:00, a partir del 9 de octubre

Cine Gaumont

Lo dejamos acá

Lo dejamos acá de Hernán Goldfrid con Ricardo Darín y Diego Peretti cuenta la historia de un psicoanalista de prestigio ya no cree en los métodos tradicionales de la terapia. Convencido de que el consultorio no alcanza, empieza a intervenir en secreto en la vida de sus pacientes y a cruzar los límites de la práctica, con resultados que parecen darle la razón. El esquema se complica cuando un escritor con bloqueo creativo llega a su consulta.

Estreno en: Espacio INCAA KM 0 Gaumont

cp