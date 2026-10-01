Las mejores series y películas para ver el primer fin de semana de octubre

Amazon Prime, MUBI y HBO Max renuevan sus catálogos con estrenos que recorren géneros y universos muy diferentes. Franquicieros, Picado Fino, Adolescencia, sexo y muerte en campamento Miasma y nuevos episodios de Krypto salva el día son algunas de las opciones para armar la agenda del fin de semana.

Amazon Prime

Franquicieros

Franquicieros, la nueva ficción argentina ya está disponible en Amazon Prime. Se trata de una comedia que se mete de lleno en el mundo del emprendedurismo para contar, con humor y una mirada cercana, las historias que existen detrás de cada negocio.

Con un elenco integrado por Nazareno Casero, Lola Berthet, Jerónimo Freixas, Alberto Ajaka, Anahí Martella, Danie Almudena González, Brenda Kreizerman, Federico Ottone, Graciana Urbani, Juan Francisco Isola, Gonzalo Suárez, Fabián Arenillas y Daniel Arce junto a Janet Vargas (estos últimos dos ejecutivos de la compañía en la vida real), Franquicieros propone una mirada divertida sobre el universo de los negocios, los vínculos y las decisiones que pueden cambiarlo todo.

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Daniel Arce es el socio fundador (y ahora actor) de “Franquicias que Crecen”, una consultora que promete convertir sueños en negocios replicables. Mientras ayuda a otros a salir de su zona de confort, Daniel evita enfrentarse a sus propios conflictos: la relación con sus hijos, las tensiones con sus socios y su particular impulso de seguir sus intuiciones, incluso cuando las consecuencias pueden ser imprevisibles.

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En una oficina caótica y en permanente expansión conviven consultores imperfectos, emprendedores al borde del colapso y marcas que transitan constantemente entre el fracaso y el éxito. Con música original de Lito Vitale.

Mubi

Picado Fino

Está película constitutiva de Esteban Sapir con Facundo Luengo, Belén Blanco y Marcela Guerty llega a Mubi.

Tomás Caminos es un joven desempleado que vive en los suburbios de Buenos Aires, atrapado en una rutina precaria de cerveza, salidas y un ambiente familiar asfixiante. Cuando su novia, Ana, queda embarazada, esa noticia amenaza con encerrarlo en un destino que siente como una cárcel. Mientras esquiva esa perspectiva, empieza un romance con otra joven que se vuelve su amante y busca una salida rápida a sus problemas.

Adolescencia, sexo y muerte en campamento Miasma

Entre el deseo y lo sobrenatural, Adolescencia, sexo y muerte en campamento Miasma de Jane Schoenbrun explora los límites de la identidad, la imaginación y el despertar sexual. En un campamento de verano donde las experiencias y fantasías comienzan a confundirse, un grupo de jóvenes se enfrenta a los impulsos, miedos y obsesiones que acompañan el paso hacia la adultez. Una experiencia inquietante y sensorial sobre el deseo de pertenecer, descubrirse y escapar de uno mismo.

HBO Max

Krypto salva el día

Después de robarse todas las miradas con su debut en Superman y emocionar al público en Supergirl, Krypto vuelve a las pantallas con nuevos episodios de Krypto salva el día.

El superperro más fuerte del universo vive aventuras en una serie de cortos animados de DC. Con nuevas historias que exploran este universo, Krypto se reencuentra con Supergirl, Superman y Lex Luthor.

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