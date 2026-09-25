Las mejores series y películas para ver el último fin de semana de septiembre

La última semana de septiembre llega con una agenda de estrenos para todos los gustos: desde el regreso de Pulp a través de un documental narrado por Jarvis Cocker hasta una historia de amor atravesada por la música y la Primera Guerra Mundial, una aventura fantástica basada en un relato de George R. R. Martin y una película argentina sobre el trabajo clandestino. Además, octubre suma una propuesta de animación artesanal y una serie documental que revisita el juicio de Michael Jackson.

MUBI



Pulp: ¿Qué harías por una canción más?

Finalmente este viernes 25 de septiembre se estrena el documental Pulp: ¿Qué harías por una canción más?, narrada por el frontman de Pulp Jarvis Cocker. El documental de Garth Jennings es una celebración de una de las bandas más singulares de Gran Bretaña, capturada durante su exitosa gira de 2025. Dirigida por su colaborador habitual, Garth Jennings, y narrada por el líder de PULP, Jarvis Cocker, la película entrelaza imágenes de sus ingeniosos conciertos con cuatro décadas de material de archivo inédito, trazando el singular recorrido de la banda desde marginados de Sheffield hasta convertirse en inesperados íconos culturales.

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Pulp: ¿Qué harías por una canción más? es una producción de MUBI dirigida por Garth Jennings y editada por Barney Pilling (The Grand Budapest Hotel, Mrs. Harris Goes to Paris).

La película está producida por Octavia Peissel (Asteroid City, The Wonderful Story of Henry Sugar) para Opal Films, Danny Gabai y Amy Rattray para VICE Studios, y Paul Dugdale. Los productores ejecutivos son Stuart Goldstein, Tom Healy y Rosie Taylor (VICE Studios); Harper Simon y Mark Sainsbury; Jarvis Cocker y Jeanette Lee.

PULP: ¿QUÉ HARÍAS POR UNA CANCIÓN MÁS? ESTARÁ DISPONIBLE EN STREAMING A PARTIR DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2026



HBO MAX

La historia del sonido



La historia del sonido es una película dirigida por Oliver Hermanus que narra la vida de dos jóvenes unidos por la música durante la Primera Guerra Mundial. En 1917, Lionel, un talentoso cantante, conoce al encantador David mientras estudian en el Conservatorio de Música de Boston, donde conectan gracias a su amor por las canciones tradicionales, pero sus caminos se dividen cuando David es reclutado en el ejército a finales de la guerra. Años más tarde, Lionel recibe una carta de su amigo que lo invita a realizar un viaje por los bosques de Maine para documentar las vidas y grabar las voces y canciones tradicionales de sus compatriotas. Este reencuentro inesperado aviva el amor entre ambos, haciendo que el tiempo compartido y las canciones que preservaron acompañen a Lionel durante el resto de su vida.

Interpretada por Josh O’Connor, Paul Mescal, Molly Price, Allison Bartlett O’Reilly, Michael Schantz, Chris Cooper, Peter Mark Kendall, Raphael Sbarge, Hadley Robinson y Emma Canning. Se estrena el 25 de septiembre.

Tierras perdidas

Esta película dirigida por Paul W. S. Anderson es una historia de Constantin Werner y Paul W.S. Anderson basada en un cuento de George R.R. Martin. Cuenta la historia de una reina que desesperada por encontrar la felicidad en el amor, envía a la poderosa bruja Gray Alys a las Tierras Perdidas, en busca de un poder mágico que permite a una persona transformarse en un hombre lobo. Con el misterioso cazador Boyce, que la apoya en la lucha contra criaturas oscuras y despiadadas, Gray deambula por un mundo inquietante y peligroso.

Interpretada por Dave Bautista, Milla Jovovich, Arly Jover, Fraser James, Simon Lööf, Deirdre Mullins, Sebastian Stankiewicz y Amara Okereke. Se estrena el 25 de septiembre.





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Bolishopping

Este drama de Pablo Stigliani con Arturo Goetz, Juan Carlos Aduviri y Olivia Torres cuenta la historia de Marcos de 65 años, que es soltero y maneja un taller textil clandestino en Buenos Aires. Arregla con la policía, negocia con los inspectores y produce para un empresario vinculado a las grandes marcas de ropa. El negocio funciona sin sobresaltos hasta que llegan Luis, su mujer y la hija de ambos, recién venidos de Bolivia, que se instalan a vivir en el taller. Las jornadas interminables y el maltrato empujan a Luis a reclamar lo que le corresponde.

Próximamente

Cine

Cuentos del Jardín Mágico



Realizada íntegramente mediante técnicas de stop-motion, la película presenta una emotiva historia familiar que aborda la pérdida y el duelo desde la mirada de la infancia, combinando imaginación, sensibilidad y un destacado trabajo artesanal.

Una niña que combate el cambio climático, la última obra de Bowie y David Lynch en un festival de cine único y gratuito



La producción reúne a realizadores de República Checa, Eslovaquia, Eslovenia y Francia, quienes trabajaron durante casi una década para dar vida a esta antología de relatos. Los personajes, escenarios y diferentes elementos de la puesta en escena fueron construidos artesanalmente para crear un universo visual único.

La historia sigue a tres hermanos que visitan a su abuelo por primera vez desde la muerte de su querida abuela, quien era la gran narradora de cuentos de la familia. Frente a su ausencia, los niños comienzan a inventar sus propias historias y personajes, embarcándose en un viaje de imaginación que los ayudará a encontrar nuevas formas de atravesar el duelo.

A través de sus diferentes relatos, la película aborda una temática compleja como la pérdida desde una perspectiva accesible para niños y adultos, explorando cómo los cuentos y la imaginación pueden convertirse en una forma de comprender las emociones y afrontar los momentos difíciles.

El film se suma a la tradición de grandes producciones realizadas con animación stop-motion, una técnica que ha dado vida a reconocidas películas como Coraline, ParaNorman, Wallace & Gromit, Shaun the Sheep, El extraño mundo de Jack y Mary and Max.



CUENTOS DEL JARDÍN MÁGICO llega a los cines de Argentina el 1 de octubre.

Universal+

Michael Jackson: El juicio

El 19 de octubre llega Michael Jackson: El juicio, una serie documental de 4 episodios con nuevas y sorprendentes revelaciones sobre el juicio de Michael Jackson en 2005. La producción incluye imágenes exclusivas, mensajes de audio inéditos del artista y abundante material de archivo.

La producción repasa los pormenores del juicio penal contra el Rey del Pop que se llevó a cabo en 2005 en la Corte Superior del Condado de Santa Bárbara, en Santa María, California. El cantante, que falleció el 25 de junio de 2009, enfrentó cargos relacionados con el presunto abuso sexual de Gavin Arvizo, quien tenía 13 años al momento de los hechos denunciados. Jackson fue finalmente absuelto de todos los cargos.

