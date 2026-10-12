Descargo de Darío Giordano sobre las acusaciones de violencia contra sus hijos

Darío Giordano, viudo de Romina Yan, respondió públicamente al testimonio de su hijo Valentín Yankelevich, quien contó que sufrió episodios de violencia física y emocional en su hogar después de la muerte de la actriz, en 2010. A través de un comunicado difundido este lunes, el productor negó las acusaciones y aseguró que no hubo hechos de esas características en su familia.

“Quiero dejar algo en claro: rechazo las acusaciones de violencia que se me atribuyen. Ni antes ni después del fallecimiento de Romina hubo episodios de esas características en nuestra familia”, expresó Giordano en el texto, en el que también se refirió al impacto que tuvo la muerte de su esposa y a los conflictos familiares que atravesó desde entonces.

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El descargo llegó un día después de que Valentín hiciera público su relato sobre las situaciones que, según contó, vivió durante su infancia y adolescencia. Frente a esas declaraciones, Giordano afirmó que no buscará confrontar con su hijo ante los medios ni exponer detalles de la intimidad familiar.

El comunicado de Darío Giordano tras el testimonio de su hijo

En su mensaje, el productor recordó el dolor que le provocó la muerte repentina de Romina Yan, con quien tuvo tres hijos: Valentín, Franco y Azul. Según relató, debió afrontar el duelo mientras intentaba acompañar a sus hijos en la pérdida de su madre.

“La muerte inesperada y repentina de Romina destruyó el mundo que conocía. Nunca imaginé vivir una vida sin ella”, escribió. También señaló que, después de la tragedia, surgieron conflictos familiares que no esperaba y que sintió que debía defender su lugar como padre.

Sin mencionar directamente a Cris Morena ni a Gustavo Yankelevich, Giordano cuestionó la influencia que, según planteó, pueden tener los contactos y el poder en una disputa familiar. “Los contactos y el poder no convierten una versión en verdad, ni le otorgan a nadie más derecho que a un padre a ser escuchado”, sostuvo.

Giordano le pidió perdón a Valentín y a Franco

Aunque negó las acusaciones de violencia, el productor reconoció que pudo no haber respondido a las necesidades emocionales de sus hijos durante el duelo. En ese sentido, expresó su amor por Valentín y manifestó que comprende su angustia.

“Lo amo y siempre lo amaré con toda mi alma, como lo amamos con Romina desde el momento en que decidimos traerlo a este mundo”, afirmó. Y agregó: “Aunque es posible que, en ese momento de duelo y dolor, yo no haya estado a la altura de lo que él y Franco necesitaban. Les pido perdón por eso”.

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Giordano también aclaró que no pretende discutir públicamente con su hijo ni cuestionar sus sentimientos. Su intención, aseguró, es que puedan conversar en privado sobre lo ocurrido, sin la intervención de terceros ni la exposición mediática.

“No pretendo ganar una discusión pública. Quiero conservar la esperanza de que algún día podamos hablar de todo esto en la intimidad, sin intermediarios, sin cámaras y sin que nadie necesite hablar por nosotros”, expresó al final del comunicado.

La historia familiar tras la muerte de Romina Yan

Romina Yan murió el 28 de septiembre de 2010, a los 36 años. Su fallecimiento marcó un antes y un después en la vida de su familia y dio inicio a una etapa atravesada por el duelo y los conflictos entre Giordano y los familiares de la actriz.

Valentín y Franco viven con su abuelo materno, Gustavo Yankelevich, desde 2015, cuando quedó a cargo de su tenencia legal hasta que ambos alcanzaron la mayoría de edad. Azul, la tercera hija de Romina y Giordano, continuó viviendo con su padre hasta el año pasado, cuando decidió trasladarse a Estados Unidos para estudiar.

En medio de la repercusión por las declaraciones de Valentín, Giordano cerró su mensaje con una afirmación sobre su vínculo con sus hijos: “Por encima de cualquier acusación, de cualquier conflicto y de cualquier diferencia, hay algo que nunca cambió: soy el papá de mis hijos. Los amo profundamente. Los amé desde el primer día y los voy a amar siempre”.

LB/AF