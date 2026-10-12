El emotivo mensaje de Cris Morena tras la confesión de Valentín Yankelevich sobre el maltrato que sufrió de su padre

Cris Morena publicó este lunes un emotivo mensaje en sus redes sociales después de que su nieto Valentín Yankelevich contara públicamente el maltrato que, según su testimonio, sufrió durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano, junto a su hermano Franco.

“Estuvimos juntos, estamos juntos y estaremos juntos siempre. Los amo”, escribió la productora junto a una fotografía familiar en la que aparece con Gustavo Yankelevich y sus tres nietos: Valentín, Franco y Azul, los hijos de Romina Yan.

Cris Morena rompió el silencio tras la denuncia de su nieto Valentín y la palabra de Gustavo Yankelevich: “Estamos juntos”

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La publicación llegó luego de que Gustavo Yankelevich hablara sobre la situación que atravesaron sus nietos mayores y explicara por qué la familia mantuvo el tema en reserva durante 12 años. En una entrevista telefónica con el programa Intrusos, el productor recordó el proceso que llevó a que los jóvenes quedaran bajo su cuidado.

El relato de Gustavo Yankelevich sobre sus nietos

Durante la entrevista, Gustavo destacó que Cris Morena fue quien primero advirtió que algo extraño ocurría con los chicos. “La primera que notó esto fue Cris. Lo digo porque, como no está tan mencionada en la nota, pareciera que no lo hubiera notado o no hubiera actuado”, explicó.

Según relató, su expareja le pidió que prestara atención a sus nietos porque había situaciones que le generaban preocupación. Al principio, él creyó que podía tratarse de algo pasajero, pero con el tiempo comenzó a advertir que el problema era más grave.

El productor también explicó que decidió no hablar públicamente del tema mientras se resolvía la tenencia de los chicos. Según dijo, temía que la exposición mediática pudiera perjudicar el proceso judicial y evitar que sus nietos permanecieran con él.

“Hacía solamente un mes que los chicos vivían conmigo”, recordó al explicar por qué había elegido mantener el silencio. También contó que la tenencia se revisaba periódicamente y que la situación requería especial cuidado.

La confesión de Valentín Yankelevich

El testimonio de Valentín en una entrevista con la periodista Tatiana Schapiro para Infobae volvió a poner el tema en el centro de la escena pública. Allí, el joven contó las situaciones de violencia que, según denunció, vivió junto a su hermano Franco durante su infancia.

Gustavo recordó que Franco le había expresado su deseo de vivir con él, aunque en ese momento no le había contado que sufría agresiones. El productor relató que intentó acordar con Darío Giordano una estadía temporal para su nieto, pero recibió una respuesta negativa.

Según su reconstrucción, Giordano le dijo que no permitiría que Franco se fuera a vivir con él y que, hasta cumplir los 18 años, sus hijos harían lo que él dispusiera. Gustavo aseguró que esa respuesta lo llevó a sospechar que la situación era más grave de lo que había imaginado.

Al recordar las palabras de Valentín, quien afirmó que su abuelo le había salvado la vida, el productor se emocionó durante la entrevista. También destacó que otras personas ayudaron a sus nietos durante el proceso.

LB/AF