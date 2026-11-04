Maha Vajiralongkorn: los hijos apartados, los escándalos familiares y las tragedias que marcaron al rey de Tailandia

La historia de Maha Vajiralongkorn, el rey de Tailandia conocido como Rama X , volvió a quedar bajo la atención internacional por la delicada situación de salud de uno de sus hijos. Chakriwat Vivacharawongse, de 43 años, permanece en terapia intensiva en Malasia después de someterse a una compleja operación cerebral en la que los médicos encontraron diez tumores.

Pero no es la primera vez que la vida privada del monarca queda atravesada por una tragedia. En junio de 2026 murió su hija mayor, la princesa Bajrakitiyabha, después de permanecer más de tres años en coma. Su caída modificó el escenario sucesorio y dejó a la familia frente a una nueva pérdida.

Detrás de la figura de uno de los monarcas más poderosos de Asia existe una historia familiar marcada por matrimonios fallidos, hijos que crecieron lejos de su padre, mujeres que perdieron sus títulos y una disputa todavía abierta sobre quién ocupará el trono en el futuro. Para comprender ese escenario hay que retroceder varias décadas, hasta los primeros años de quien heredó una de las monarquías más tradicionales del mundo.

Quién es Maha Vajiralongkorn: del príncipe heredero al rey de Tailandia

Rey Maha Vajiralongkorn

Maha Vajiralongkorn nació el 28 de julio de 1952 en Bangkok. Es el único hijo varón del rey Bhumibol Adulyadej y de la reina Sirikit , dos figuras centrales de la historia contemporánea de Tailandia . Su padre gobernó durante siete décadas, desde 1946 hasta su muerte en octubre de 2016 , y fue considerado durante años un símbolo de estabilidad para el país.

Su formación estuvo orientada desde temprano hacia la vida militar. Estudió en el Reino Unido y Australia, donde recibió preparación castrense, y posteriormente se incorporó al Ejército tailandés. En diciembre de 1972 , cuando tenía 20 años , fue proclamado príncipe heredero. Durante décadas permaneció a la sombra de su padre, hasta que la muerte de Bhumibol abrió el camino para su ascenso al trono.

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Aunque se mostró como monarca en octubre de 2016, su coronación oficial se realizó en mayo de 2019 . Desde entonces gobierna como Rama X, décimo representante de la dinastía Chakri . Su vida sentimental, sin embargo, estuvo lejos de la estabilidad que había caracterizado el largo reinado de su padre. A lo largo de los años contrajo cuatro matrimonios.

El primero fue con su prima Soamsawali Kitiyakara , en 1977 , con quien tuvo una hija mayor, Bajrakitiyabha . Después comenzó una relación con la actriz Yuvadhida Polpraserth, con quien tuvo cinco hijos. La pareja se casó en 1994 , pero se separó dos años después. En 2001 se casó con Srirasmi Suwadee, madre de su hijo Dipangkorn , aunque la unión también terminó en divorcio. Finalmente, en 2019 contrajo matrimonio con Suthida Tidjai , quien recibió el título de reina consorte. Ese mismo año también reconoció oficialmente a Sineenat Wongvajirapakdi como consorte real, aunque posteriormente le retiró sus títulos y rangos militares antes de restituirlos en 2020 .

Los cuatro hijos que quedaron apartados de la familia real

Yuvadhida Polpraserth

Uno de los episodios más controvertidos de la vida de Vajiralongkorn ocurrió después de su separación de Yuvadhida Polpraserth , conocida posteriormente como Sujarinee Vivacharawongse . La actriz había tenido cinco hijos con el entonces príncipe heredero: cuatro varones y una mujer, que más tarde sería conocida como la princesa Sirivannavari .

La ruptura matrimonial de 1996 tuvo consecuencias para toda la familia. Yuvadhida abandonó Tailandia junto a sus hijos varones, mientras que estos perdieron sus títulos y quedaron excluidos de la estructura oficial de la monarquía. Sirivannavari , en cambio, fue posteriormente reincorporada a la familia real y recibió el título de princesa.

Los cuatro hermanos crecieron en el extranjero y construyeron sus vidas lejos de las actividades oficiales de la Corona. Sus nombres son Ju thavachara, Vacharaesorn, Chakriwat y Vatchrawee Vivacharawongse . Aunque mantuvieron vínculos con sus raíces tailandesas, la relación con su padre quedó marcada por la distancia.

En agosto de 2023, dos de ellos, Vacharaesorn y Chakriwat , regresaron a Tailandia después de muchos años fuera del país. La visita despertó expectativas sobre una posible reconciliación familiar, pero no significó una restitución de sus títulos ni una reincorporación formal a la monarquía.

La historia de estos hermanos permite entender por qué la situación actual de Chakriwat tiene tanta repercusión: no se trata solamente de la enfermedad de uno de los hijos del rey, sino también de la situación de un hombre que atravesó buena parte de su vida lejos de la familia que gobierna su país de origen.

Chakriwat, el hijo apartado que lucha por su vida: una operación cerebral y diez tumores

Chakriwat Vivacharawongse

La situación de Chakriwat volvió a poner en primer plano la historia de los hijos que quedaron fuera de la familia real. Médico de formación y residente en el extranjero, el tercer hijo de Vajiralongkorn atraviesa un delicado cuadro de salud a raíz de la neurofibromatosis tipo II (NF2) , una enfermedad genética que provoca el desarrollo de tumores en los nervios y en distintas estructuras del sistema nervioso.

El diagnóstico llegó cuando tenía apenas 13 años . Desde entonces debió someterse a diferentes tratamientos, intervenciones quirúrgicas y sesiones de radioterapia para controlar la enfermedad. La operación más reciente se realizó el 27 de octubre de 2026 en Malasia y se extendió durante aproximadamente seis horas.

Durante el procedimiento, el equipo médico encontró alrededor de diez tumores en el interior del cráneo. El neurocirujano Regunath Kandasamy consiguió extirpar dos de las lesiones más grandes, que medían entre 4,2 y 3 centímetros . Una de ellas había ejercido tanta presión sobre una placa de titanio que tenía implantada que llegó a deformarla, por lo que fue necesario reemplazarla.

Los primeros informes posteriores a la intervención señalaron que Chakriwat permanecía en una unidad de cuidados intensivos. Aunque conservaba el habla y la memoria, todavía necesitaba un proceso de rehabilitación para recuperar la fuerza de sus extremidades, la motricidad fina y la capacidad de caminar. Su entorno compartió información sobre la evolución a través de sus redes sociales y destacó las primeras señales positivas después de la cirugía.

Antes de ingresar al quirófano, el propio Chakriwat había expresado públicamente sus temores frente a una intervención de semejante magnitud. También había explicado las dificultades que enfrentaba para acceder al tratamiento que necesitaba. Durante la recuperación estuvo acompañado por su pareja, Nuj Novakhett , quien colaboró con la difusión de las novedades sobre su estado.

El caso expuso nuevamente la distancia entre el médico y su padre. Mientras el rey continúa al frente de la monarquía tailandesa, Chakriwat enfrenta su enfermedad lejos de la estructura oficial de la Corona. Su situación se convirtió así en uno de los capítulos más delicados de una historia familiar que lleva décadas acumulando conflictos.

La muerte de Bajrakitiyabha: la hija mayor que permaneció años en coma

Bajrakitiyabha

Otra de las grandes tragedias que atravesó la familia fue la muerte de la princesa Bajrakitiyabha Narendiradebyavati , conocida como Pa . La hija mayor de Vajiralongkorn falleció el 11 de junio de 2026, a los 47 años , después de permanecer internada durante más de tres años y medio por un grave problema cardíaco.

El episodio que cambió su vida ocurrió en diciembre de 2022 , cuando sufrió una arritmia cardíaca mientras entrenaba a sus perros en la provincia de Nakhon Ratchasima . Perdió el conocimiento y debió ser trasladada de urgencia a un hospital de Bangkok . Desde entonces permaneció en coma y bajo tratamiento médico.

El Palacio Real informó que su estado se había deteriorado durante las semanas anteriores a su muerte debido a una infección abdominal, acompañada de presión arterial baja, arritmias y problemas de coagulación. Pese a los esfuerzos del equipo médico, falleció en el hospital King Chulalongkorn Memorial, según el comunicado oficial.

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Bajrakitiyabha había construido una trayectoria propia dentro y fuera de la monarquía. Estudió Derecho en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, donde obtuvo un doctorado y trabajó en la Fiscalía General de Tailandia. También fue embajadora en Austria, Eslovenia y Eslovaquia y desarrolló iniciativas para mejorar las condiciones de las mujeres encarceladas.

Su formación, su actividad institucional y su presencia cada vez más frecuente en actos oficiales alimentarios durante años las especulaciones sobre la posibilidad de que pudiera suceder a su padre. Incluso había alcanzado un alto rango militar dentro de la estructura de seguridad real. Su caída significó, por lo tanto, una pérdida personal para la familia y un cambio importante para el futuro de la Corona.

Dipangkorn y el futuro de la Corona: quién podría suceder a Rama X

Dipangkorn Rasmijoti

Con la muerte de Bajrakitiyabha, la situación sucesoria de Tailandia volvió a quedar bajo la lupa. Uno de los nombres centrales es el príncipe Dipangkorn Rasmijoti , nacido el 29 de abril de 2005 , hijo del rey y de su tercera esposa, Srirasmi Suwadee . A diferencia de los cuatro hijos varones de Yuvadhida , que quedaron apartados de la estructura monárquica, Dipangkorn fue reconocido oficialmente como príncipe y permanece dentro del círculo real. Durante su infancia vivió entre Tailandia y Alemania y recibió una educación vinculada a su condición de integrante de la familia reinante.

La muerte de su hermana mayor modificó el escenario de una sucesión que ya generaban interrogantes. Sin embargo, hay una distinción importante: aunque Dipangkorn aparece como una de las principales figuras con posibilidades de ocupar el trono, no debe confundirse esa situación con una proclamación formal como heredero.

La familia real también cuenta con Sirivannavari , quien mantiene sus títulos y participa de actividades oficiales. Mientras tanto, los cuatro hijos que el rey tuvo con Yuvadhida continúan fuera de la estructura institucional, pese a los intentos de algunos de ellos por recuperar el contacto con su país.

A los 74 años , Maha Vajiralongkorn encabeza una monarquía con siglos de historia, pero su entorno familiar está marcado por separaciones, distancias y pérdidas. La enfermedad de Chakriwat , la muerte de Bajrakitiyabha y las dudas sobre quién continuará con la dinastía Chakri muestran que, detrás de la solemnidad del palacio, existe una historia de conflictos que todavía no encontró un desenlace.