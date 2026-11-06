Aprobaron la construcción del arco del triunfo de Trump en Washington: cómo será la impactante y gigantesca estructura que ya genera polémica

Una comisión pública aprobó la construcción en Washington del inmenso arco de triunfo que había solicitado el presidente Donald Trump, pero fue muy criticada por la oposición que cuestiona su finalidad y legalidad.

La queja más importante fue que la impactante estructura de 76 metros de altura se colocaría junto al Cementerio Nacional de Arlington, donde entierran a integrantes de las fuerzas armadas estadounidenses.

Este arco sería considerablemente más alto que el tradicional Arco de Triunfo de París, Francia, en el cual está claramente inspirado.

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Coronada por inmensas estatuas doradas, un ángel y águilas, la estructura se elevaría por arriba del tradicional Monumento a Lincoln, al otro lado del río Potomac.

La Comisión Nacional de Planificación de la Capital (NCPC, por sus siglas en inglés) votó 8 a 4 a favor de habilitar el proyecto, pero esta iniciativa todavía enfrenta impugnaciones judiciales.

Los cuatro integrantes de la comisión que votaron en contra de la iniciativa solicitaron, sin éxito, que se aplazara esta decisión por los obstáculos jurídicos y la falta de aprobación presupuestaria por parte del Congreso para financiar una iniciativa tan costosa.

Sin embargo, la mayoría en la comisión, dominada por aliados del Gobierno, rechazó este pedido, y uno de los miembros remarcó que “el promotor del proyecto deseaba una decisión este jueves por la noche”.

La administración Trump adelantó que intentará arrancar las obras de inmediato con la luz verde de la comisión, a la espera de una posible intervención judicial.

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HM