En Paraguay, legisladores opositores exigen la destitución del presidente Peña: la razón de su pedido

Este miércoles 4 de noviembre, un grupo de legisladores opositores presentó una moción para destituir al actual presidente de Paraguay, Santiago Peña, tras la intervención de uno de los bancos más grandes del país, cuyos ahorristas todavía esperan la devolución de sus depósitos.

Santiago Peña, presidente de Paraguay

La intervención del Ueno Bank provocó una crisis institucional porque el mandatario había formado parte del directorio de esa entidad hasta el año pasado, antes de hacerse cargo de la presidencia.

El pedido de destitución por supuesta “mala conducta y conflicto de intereses” logró 35 firmas de legisladores de la oposición en el Congreso, cuyos miembros volverán a reunirse este jueves 5 de noviembre para continuar con el debate, aunque se necesitan 53 votos para impulsar la salida de Peña.

Mientras tanto, miles de personas salieron nuevamente a las calles para protestar por la crisis.

Que pasó con el Ueno Bank en Paraguay y qué sucederá con los ahorros de casi 3 millones de clientes

Este martes, el Banco Central de Paraguay (BCP) dispuso la intervención de Ueno Bank tras comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la regulación local.

Esa medida provocó una grave crisis ante el temor de que otras entidades puedan tener problemas parecidos, y terminó en la salida del titular del BCP, Carlos Carvallo, por pedido expreso de Peña, quien nombró en su lugar a Pedro De Jesús Acosta.

Los clientes del banco están preocupados por lo que ocurrirá con sus ahorros, ya que el Fondo de Garantías de Depósitos cubre solo hasta 75 salarios mínimos, es decir, 228,3 millones de guaraníes, el equivalente a 38,300 dólares, aproximadamente.

Ueno bank

La detención de Federico Miguel Vázquez Villasanti

El fundador y principal accionista de Ueno Bank, Federico Miguel Vázquez Villasanti, quedó detenido tras entregarse a la Policía.

Corralito en Paraguay: en RDC se habló de la crisis bancaria que derivó en protestas tras la disolución de Ueno Bank

El Banco Central del Paraguay (BCP) comenzó el procedimiento de resolución de Ueno el pasado 2 de noviembre, tras comprobar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo requerido; por ese motivo, presentó una denuncia penal contra directivos de la institución, y la Fiscalía ordenó detenciones en el marco de una investigación por supuesta lesión de confianza y otros hechos.

Vázquez Villasanti, presidente del Grupo Vázquez y vicepresidente primero de Ueno, se presentó ante la Policía el pasado martes 3, luego de que se ordenara su captura.

Horacio Cartes, presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), le exigió al presidente Peña medidas urgentes para proteger a los ahorristas e investigar las responsabilidades de lo ocurrido.

HM/DCQ