El Día de Acción de Gracias en Estados Unidos se vio afectado por un temporal que provocó el corte del suministro eléctrico para más de 900.000 usuarios y el retraso de más de 4.200 vuelos. Este fue causado por la entrada de un fuerte sistema frontal de nieves y vientos sobre el noreste y medio oeste del país.

La tormenta también afectó al clásico desfile organizado por la tienda departamental Macy's, que debió ser reprogramado para el sábado 28 de noviembre. Esla primera vez que uno de estos se pospone, aunque anteriormente fueron suspendidos entre 1942 y 1944 debido a la Segunda Guerra Mundial.

Día de Acción de Gracias: el mítico desfile de Macy’s fue suspendido por tormentas

Día de Acción de Gracias: las fotos y videos de la tormenta

Las fuertes tormentas que azotaron Estados Unidos estuvieron acompañadas de vientos de hasta 112 kilómetros por hora, inundaciones costeras y nevadas. Asimismo, la coste oeste sufrió daños de infraestructura por un temporal en el Pacífico que causó marejadas y mareas récord.

Tormentas en Estados Unidos | Crédito: Captura

Tormentas en Estados Unidos | Crédito: Captura

Tormentas en Estados Unidos | Crédito: Captura

JSM / ds