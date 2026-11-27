Una fuerte tormenta invernal opacó los festejos de Acción de Gracias en Estados Unidos, dejando a más de 900.000 usuarios sin suministro eléctrico en todo el país y provocando fuertes complicaciones aerocomerciales, con más de 4.200 vuelos retrasados y cientos de cancelaciones entre el miércoles y este jueves 26 de noviembre, según el rastreador FlightAware, mientras dos sistemas de tormentas azotan ambas costas y obligaron a aplazar para el sábado el desfile anual de Macy's en Nueva York, de acuerdo con NBC News.

Demoras en el Aeropuerto Internacional de Atlanta | Crédito: Redes Sociales

El impacto en el transporte aéreo se produjo tras el avance de un potente sistema frontal invernal de nieve y fuertes vientos sobre el noreste y el medio oeste estadounidense, sumado a un accidente en pista que obligó a suspender la operatividad.

Las intensas nevadas en torno a los Grandes Lagos y las ráfagas de viento cruzado forzaron a reducir la frecuencia de aterrizajes en terminales estratégicas como Chicago O'Hare, Detroit, Nueva York y Boston, mientras que las lluvias y tormentas eléctricas en el corredor atlántico generaron un efecto dominó en toda la red, apenas días después de que el martes 24 de noviembre el tráfico aéreo alcanzara su nivel más alto en 16 años con 52.000 vuelos en una sola jornada, según informó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Día de Acción de Gracias: el mítico desfile de Macy’s fue suspendido por tormentas

En la costa este, el temporal provocó este jueves intensas lluvias, vientos fuertes e importantes inundaciones costeras en el sureste y a lo largo del litoral, con extensión prevista hacia el oeste hasta el valle medio del Misisipi y nevadas esperadas hasta este viernes por la mañana, tras registrarse acumulaciones relevantes en sectores de Illinois y Misuri.

En paralelo, en la costa oeste continuaron aumentando las mareas vivas y se emitieron alertas de inundación costera desde el sur de California hasta el área de San Francisco y las costas de Oregón y Washington, además de registrarse alertas breves de tornado, incluido un episodio inusual al sureste de Seattle.

Día de Acción de Gracias en Estados Unidos: vuelos retrasados, tormentas y un accidente aeroportuario

Los reportes preliminares detallan que Virginia sumó más de 181.000 clientes sin electricidad, Maryland registró más de 172.000, Pensilvania más de 136.000 y Misuri, donde una fuerte nevada cubrió el área de St. Louis, más de 121.000 usuarios afectados. A esos cortes se agregaron más de 85.000 clientes sin luz en Nueva Jersey, al menos 18.000 en Carolina del Norte, al menos 16.000 en Delaware y 13.000 en Illinois.

El temporal también afectó la infraestructura vial y los servicios básicos, con el cierre temporal del Túnel-Puente de la Bahía de Chesapeake, de casi 29 kilómetros de extensión en el sur de Virginia, por los fuertes vientos, y el cierre de la ruta NC 12, único enlace terrestre entre el continente y la isla Hatteras, en los Outer Banks de Carolina del Norte, luego de que el agua cubriera ambos carriles tras superar las dunas. En tanto, en Maryland se solicitó a casi 2 millones de clientes de agua de los condados de Montgomery y Prince George conservar el recurso ante las interrupciones eléctricas vinculadas al temporal.