(Nueva York) Igual que muchos autócratas, el presidente estadounidense Donald Trump no soporta no ser el centro de atención. Por eso durante la campaña para las elecciones intermedias de este mes, mandó a los votantes fingir que él estaba en la papeleta. Y lo hicieron, aunque con un resultado distinto al que esperaba Trump: una cantidad récord de estadounidenses acudió a las urnas (fue la segunda participación más alta en elecciones intermedias desde 1914) para votar contra el Partido Republicano de Trump.

Los resultados fueron un rechazo contundente a las ruinosas políticas económicas de Trump, a su corrupción descarada, al uso de fondos públicos para financiar caprichos personales, a la guerra desastrosa contra Irán, a la destrucción del aparato de investigación y ciencia de los Estados Unidos, a una represión cruel de los inmigrantes, etcétera. Trump buscó enseguida salvar la cara (“Si yo hubiera estado [en la papeleta]”, bramó, “¡habríamos ganado por mayoría aplastante!”), pero está furioso, y va a tratar de desquitarse con quien sea.

Los autócratas derrotados suelen redoblar la apuesta: intensifican la represión en sus países o la temeridad de su conducta en el extranjero. Quieren refutar a los escépticos y hacerse un lugar duradero en la historia, cueste lo que cueste. “Apuestan por la resurrección” y por lo general pierden. Aun así, es el rumbo que al parecer está tomando Trump.

Todo régimen autoritario gira en torno a una agenda ideológica, que promueve con sus designaciones y políticas. En el caso de la Administración Trump, la aspiración central es convertir la democracia multiconfesional y multirracial más grande del mundo en un etnoestado autocrático dominado por varones cristianos blancos.

La segunda presidencia de Trump ha impuesto una política migratoria ultra represiva, caracterizada por violencia, detenciones masivas y deportaciones. Al mismo tiempo, funcionarios públicos sin las lealtades, el color de la piel, el género o la raza “correctos” han sido blanco sistemático de traslados a puestos de menor jerarquía, reasignaciones o despidos.

Estas purgas han sido muy visibles en las fuerzas armadas al mando del secretario de Defensa Pete Hegseth, un extremista cristiano blanco que cita mal la Biblia mientras despide y excluye de las listas de ascenso a oficiales negros y mujeres. Como expresentador de Fox News, a este autoproclamado “secretario de guerra” le preocupa sobre todo la imagen de poder. El año pasado, en una reunión de mandos militares en Quantico, les dijo: “Nuestra fuerza no está en la diversidad. Nuestra fuerza está en la unidad”, mientras ensalzaba su política de exámenes de testosterona.

Pero está visto que los votantes estadounidenses no coinciden con el plan de ingeniería demográfica de la Administración Trump. Por todo el país (incluso en estados con una larga historia de esclavitud y restricción de derechos electorales con base racial), los estadounidenses votaron una nueva camada de dirigentes que reflejan la diversidad de la nación.

En Texas (donde el Partido Republicano se negó a reconocer la victoria electoral en 2021 del presidente Joe Biden), obtuvo la gobernación una demócrata hispana, Gina Hinojosa; y el Partido Demócrata también ganó otros cargos clave, entre ellos la vicegobernación y la fiscalía general. En Georgia, mujeres demócratas negras ocuparán siete de los ocho puestos más altos en el organigrama del estado, entre ellos la gobernación, la secretaría de Estado y la fiscalía general. Misisipi eligió a su primer senador negro desde 1881, Míchigan eligió al primer senador musulmán de los Estados Unidos, y Nuevo México tendrá como gobernadora, por primera vez en la historia del país, a una mujer aborigen. También son aborígenes las nuevas senadoras por Alaska y Minesota.

Como buen autócrata que es, la respuesta de Trump fue ascender a Stephen Miller (el nacionalista blanco más fanático de su gobierno) al puesto de jefe de gabinete de la Casa Blanca. Es casi seguro que Miller (que diseñó el plan de ingeniería demográfica de la presidencia de Trump y calificó al Partido Demócrata como una “organización extremista interna”) intensificará la represión de los inmigrantes y promoverá medidas todavía más draconianas en todas las esferas de la vida pública.

También en política exterior vienen tiempos peligrosos. Desde marzo de 2025 he sostenido que una de las prioridades principales de la segunda presidencia de Trump será resolver los problemas del presidente ruso Vladímir Putin. Diversas figuras estadounidenses (incluido Jared Kushner, yerno de Trump) repiten como loros afirmaciones tendientes a normalizar la destrucción rusa de Ucrania. Como observó hace poco el ex alto diplomático estadounidense Bruce Berton, la lista de deseos de Putin se ha convertido en la posición negociadora de Estados Unidos.

La debilidad política de Trump hará todavía más patente la colaboración de su gobierno con el Kremlin. Aunque Trump haya perdido el favor de la mayoría de los estadounidenses, todavía puede resultar útil para los enemigos de Estados Unidos. Como buitres sobre la presa, los rusos se han lanzado a asegurarse de que el pato rengo cumpla sus obligaciones.

La captura rusa de la Casa Blanca se hizo evidente apenas dos días después de las elecciones, cuando la primera dama Melania Trump presidió un evento para celebrar presuntos avances hacia un alto el fuego en la ciudad ucraniana de Oleshky.

El Kremlin no tiene ningún interés en firmar treguas en Ucrania, pero el evento contó con la presencia de Kirill Dmitriev (enviado especial de Putin y uno de los principales cleptócratas rusos en su carácter de director del fondo soberano ruso sancionado por los Estados Unidos), que desde un atril adornado con el sello de la presidencia y flanqueado por banderas estadounidenses dirigió la palabra a los otros invitados.

Luego está Irán. La guerra iniciada por Trump fue una de las principales razones del rechazo de los votantes. Pero comentarios recientes del secretario de Estado, Marco Rubio, hacen pensar que también aquí la Administración Trump va a redoblar la apuesta. La semana pasada, Rubio declaró ante la Federalist Society que Irán viene “librando una guerra contra los Estados Unidos desde 1979”, y que aunque la guerra es “impopular”, garantizar que Irán “nunca [obtenga] un arma nuclear” es esencial.

A continuación, Rubio expresó simpatía por el dictador norcoreano Kim Jong‑un, de quien dijo que no es un “expansionista”, a diferencia de la dirigencia iraní. (Tuvo la precaución de no mencionar el despliegue de miles de soldados norcoreanos para ayudar a Rusia en Ucrania).

Pero Rubio describe un Estados Unidos que es fundamentalmente expansionista: “Estados Unidos siempre ha sido, y creo que siempre será, una nación de ambición incontenible”, que se extiende “mucho más allá de nuestras fronteras”.

Además, el orden jurídico internacional que podría frenar esa ambición incontenible es merecedor de burlas. “Se nos dice que nuestra determinación de actuar al servicio de nuestros intereses y en nuestros términos es un ataque al, entre comillas, “orden basado en reglas” universal”.

Cuando hace un decenio alerté que Trump se disponía a utilizar un manual autoritario con orígenes en el fascismo, advertí al Partido Republicano que no debía colaborar con él, y señalé que en Italia, el partido conservador “nunca se recuperó” de haber apoyado el ascenso de Benito Mussolini. Ahora los republicanos que apoyaron a Trump tienen por delante dos años con un presidente impopular que siente que no tiene nada que perder y parece dispuesto a hacer el mayor daño posible antes del 20 de enero de 2029.

*Profesora de Historia y Estudios Italianos en la Universidad de Nueva York, autora de “Strongmen: Mussolini to the Present (W. W. Norton & Company, 2020)”.

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Traducción: Esteban Flamini