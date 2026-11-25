Las polémicas que encendieron dos episodios novedosos actuales que revisitan la violencia setentista que se vivió en la Argentina vuelven a exponer las dificultades y contradicciones a la hora de encarar ese debate. Y tantos otros.

Una fue a propósito del estreno de la serie que aborda la recreación ficcional de una parte de la vida de Aníbal Gordon, uno de los personajes arquetípicos de un submundo siniestro en el que se entremezclaron robos, secuestros, espionaje, crímenes y represión ilegal.

La Facultad de Ciencias Sociales de la UBA suspendió el homenaje a Mario Santucho

La otra, la difusión de un homenaje en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con apoyo institucional de esa casa de estudios, a la figura de Mario Roberto Santucho, el histórico líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la guerrilla armada trotskista.

A partir de una diferencia primaria entre ambos hechos —una acción artística vs. una reivindicación política— que en teoría sólo tienen en común porciones recortadas de los años ’70, suscitan explicaciones y críticas que inducen a tergiversar, en muchos casos, la posibilidad de revisar lo que ocurrió en aquellos tiempos.

Así es que con la miniserie Gordon desde sectores del peronismo se acusó al autor del libro original, el periodista Marcelo Larraquy, y al director de la producción fílmica, Pablo Trapero, de dejarse llevar por una lógica antiperonista.

Es cierto que hay ciertas inexactitudes históricas. Dar a entender que Montoneros (y no el ERP) fue el que secuestró y asesinó al presidente de Fiat Argentina, Oberdan Sallustro. Que Perón fue el impulsor formal de la Triple A, cuando en realidad fue López Rega. O que éste era amante de Isabelita.

No es un documental, sino una serie basada en hechos reales. Este tipo de licencias acaso obedezcan más a la necesidad de simplificar un guión complejo y apto para casi todo público, que en la búsqueda de un daño político.

Lo de Santucho adquiere una dimensión más densa, porque está lejos de tratarse de una ficción. Se anunció que el 10 de diciembre, en el patio interno de la Facultad de Sociales, se inaugurará una escultura en homenaje al líder del ERP, que forma parte de la vasta lista de desaparecidos durante la última dictadura militar.

La evocación, estatua incluida, no sólo busca realizarse dentro de esa casa de estudios de la UBA, sino que además fue declarada “de interés institucional por el Consejo Directivo” de la Facultad.

La defensa pública del acto que hizo la decana, Ana Arias, sobre la posibilidad de “reivindicar las militancias” juveniles agrega más leña al fuego.

Ana Arias, la decana que defendió el homenaje a Santucho, es hija de un desaparecido y fue candidata de Fuerza Patria

A propósito, se ensalza institucionalmente (eso es lo más revulsivo) el valor de la rebeldía de Santucho y se omite su rol al frente de un grupo que no dudó en sembrar el terror con bombas y asesinatos de civiles y fuerzas de seguridad y militares.

Un derramamiento de sangre en nombre de la revolución y ejecutado tanto en períodos dictatoriales como democráticos.

Amén de aceptar y reconocer el contexto histórico de esos años —en los que la violencia política era moneda corriente en la Argentina, Latinoamérica y gran parte del mundo—, ambos sucesos desatan controversias que podrían generar una revisión constructiva de nuestra historia reciente.

Resultaría un aporte que se aleje de la romantización de la locura y de la naturalización del terrorismo de Estado, que no implican lo mismo, al revés de lo que suele proclamar la “teoría de los dos demonios”, desechada hace años y de manera contundente por la justicia.

Hay algunos —no todos— que intentan actualizarla bajo el barniz de “memoria completa”.

Sin embargo, se soslaya el debate y a toda velocidad se ingresa en un cúmulo de descalificaciones. Varias de ellas nacen a partir de una visión maniquea y falsamente infantil del pasado (y del presente), en la que se tratan estos temas como si fueran meros cuentitos de buenos contra malos y viceversa. Otras se disparan por rigideces ideológicas que rehúsan cualquier cuestionamiento. Ni de los propios.

Y hay, claro que sí, condimentos coyunturales de polarización que contaminan aún más la discusión y contribuyen a la confusión: que el kirchnerismo y los zurdos bla bla bla, que el gobierno autoritario de Javier Milei bla bla bla…

Sería deseable aprovechar estos disparadores para debatir, con respeto democrático a la disidencia, sobre los “malditos ’70”.

En especial, cuando se estima que tres cuartos de nuestra población actual nació después de esa época. Representaría un edificante legado ciudadano. Ojalá.