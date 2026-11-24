La actividad económica argentina entró en recesión, luego de registrar dos trimestres en negativo, en sintonía con las proyecciones de las consultoras privadas. En septiembre de 2026, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) informado por el INDEC, registró una caída interanual de 1,2% en comparación con el mismo mes del año anterior. En la comparación mensual se incrementó 1,1%, mientras que la estimación del componente tendencia-ciclo no registró variaciones en relación con el mes previo.

La recesión técnica se debe a las caídas del -1,0% en el segundo trimestre y del 1,8% en el tercer trimestre. Se trata de la segunda recesión en la gestión de Javier Milei. La anterior se había producido por las caídas de -1,9% y -1,0% en el primer y segundo trimestre de 2024, respectivamente.

En relación con septiembre de 2025, cinco sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas interanuales, donde se destacaron Explotación de minas y canteras (11,1%) y Electricidad, gas y agua (4,0%). Estas actividades, junto con Construcción (3,5% i.a.), fueron a su vez las de mayor incidencia positiva.

Por el contrario diez sectores tuvieron caídas en la comparación interanual, entre los que se destaca Pesca (-48,6%). Este sector, junto con Intermediación financiera (-11,5% i.a.) e Industria manufacturera (-1,8% i.a.), tuvieron las mayores incidencias negativas y le restaron 1,1 p.p. a la variación interanual del EMAE, de acuerdo con el informe del INDEC.

Minutos después de conocerse el dato del INDEC, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a resaltar en X el crecimiento de 1,1% mensual y que acumuló una suba de 1% en los primeros 9 meses del año en relación a igual período de 2025.

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También reflejó el indicador tendencia-ciclo se mantuvo sin variaciones en relación a agosto, aunque subrayó que "este indicador se ubicó 6,1% por encima del nivel de diciembre de 2023".

Gonzalo Carrera, de Equilibra, observó que los sectores primarios agro y pesca cayeron más de 10% entre el tercero y el segundo trimestre. "Otro dato es que los no primarios también cayeron 1,3% en el trimestre (los que más caen son comercio, intermediación financiera, construcción)".

"El dato de septiembre deja un muy probable rebote para el cuarto trimestre del año, con un crecimiento de un 1% trimestral proyectado", añadió Carrera.

Facundo Beltramone, economista de la Fundación Libertad, comentó que a pesar de la recesión técnica, la contracción trimestral que surge del EMAE es menor a la prevista por los analistas del REM de octubre, que estimaban una caída del PIB del 2,3%. “A su vez, el repunte de septiembre constituye una señal alentadora de cara al cuarto trimestre, para el cual los analistas proyectan una recuperación del 2%”.

“La cuestión de fondo es que, si bien la economía crecería en 2026, lo hará a un ritmo sustancialmente inferior al esperado a comienzos de año. El Top 10 de analistas del REM pasó de proyectar un crecimiento del 3,3% en diciembre de 2025 a apenas un 0,7% en octubre”, añadió el economista.

Actividad económica | Crédito: CEPA

Análisis de los datos

Para Beltramone, el contexto internacional tampoco ha sido el esperado, ya que según el Banco Mundial dos de cada tres economías sufrieron revisiones a la baja en sus proyecciones de crecimiento para 2026.

“La persistencia del conflicto en Medio Oriente, el encarecimiento del petróleo y las condiciones financieras internacionales más restrictivas configuraron un escenario global más adverso. No obstante, la magnitud del deterioro de las expectativas en Argentina obliga a considerar también factores domésticos”, añadió el economista.

De cara a 2027, “las perspectivas siguen siendo positivas: el último REM proyecta un crecimiento del 2,1%. De concretarse estas estimaciones, Argentina encadenaría tres años consecutivos de crecimiento económico por primera vez desde el período 2006-2008, casi dos décadas atrás”.

Actividad económica | Crédito: CEPA

Por su parte, Leo Anzalone, director del CEPEC señaló a PERFIL que el dato tiene dos caras. "Septiembre mostró un rebote mensual importante, con una suba del 1,1% respecto de agosto, pero eso no alcanza para hablar de una recuperación de la economía. En la comparación interanual, la actividad cayó 1,2% y diez de los quince sectores relevados registraron bajas. En términos técnicos, sí, la economía habría ingresado en recesión. El segundo trimestre había caído 0,6% y el tercer trimestre también habría registrado una contracción, cercana al 1,8%. La confirmación definitiva llegará con el dato del PBI trimestral, pero la tendencia es clara".

Según el economista, "el problema es que no estamos frente a una caída aislada, sino ante una economía que viene mostrando un estancamiento prolongado. Hay sectores vinculados a la energía, la minería y las exportaciones que tienen un desempeño positivo, pero la industria, el comercio y buena parte de las actividades orientadas al mercado interno siguen muy golpeados. Es una economía con dos realidades muy distintas".

Anzalone indicó que para el balance anual habría que distinguir entre el promedio de 2026 y el nivel de actividad de los últimos meses diciembre, ya que "el promedio anual puede seguir mostrando una variación positiva por el arrastre estadístico de los primeros meses, pero eso no significa que la economía esté recuperándose. Mi preocupación es que terminemos el año con un nivel de actividad muy débil y con dificultades para generar una recuperación que también se traduzca en empleo".

Federico Filippini, de ADCAP, puntualizó que la actividad de septiembre todavía se ubica 1,0% por debajo de junio y 2,4% por debajo de diciembre de 2025. "La tendencia-ciclo está plana desde febrero: es una economía estancada, no una que esté dando vuelta la página. El dato nos obliga a recortar nuestra proyección de crecimiento para 2026 de 1,7% a 0,7%. Las revisiones movieron la caída, no el veredicto".

Con respecto a 2027, LCG espera "meses de suba y meses de caída, sin drivers que impulsen un crecimiento fuerte en el corto plazo. Nuestra proyección se ubica en torno a un crecimiento en la zona del 1,5% anual".

LM