El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este martes 24 de noviembre el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de septiembre, un dato clave para confirmar si es que la economía argentina ingresó en una recesión técnica durante el tercer trimestre de 2026. Los relevamientos de Equilibra, Analytica y Orlando J. Ferreres & Asociados coinciden en que la actividad registró una caída interanual durante el noveno mes y que, pese a una recuperación respecto de agosto, no logró compensar el deterioro acumulado desde julio.

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Las estimaciones privadas anticipan una caída interanual de entre el 0,8% y el 1,2% para septiembre, aunque muestran diferencias en la magnitud del repunte mensual. Equilibra proyectó una contracción del 1% frente al mismo mes de 2025 y una mejora desestacionalizada del 0,5% respecto de agosto. Por su parte, Orlando J. Ferreres & Asociados calculó una baja interanual del 0,8% y un avance mensual del 0,1%, mientras que Analytica estimó una caída del 1,2% interanual, acompañada por una recuperación del 1% mensual.

EMAE de septiembre | Crédito: Equilibra

El dato más preocupante aparece al observar el desempeño acumulado del trimestre. Las tres consultoras coinciden en que la economía habría cerrado el período julio-septiembre con una contracción respecto de abril-junio, aunque sus estimaciones difieren. Equilibra proyectó una caída desestacionalizada del 2,6%, Analytica calculó un retroceso del 2,5% y Orlando J. Ferreres & Asociados estimó una disminución del 1,2%. De confirmarse una segunda baja trimestral consecutiva en las cifras oficiales, la economía quedaría en una situación de recesión técnica.

EMAE de septiembre: las consultoras anticipan una nueva caída de la actividad

El informe de Equilibra, publicado el 22 de octubre, estimó que la actividad económica retrocedió un 1% interanual durante septiembre, aunque registró una recuperación mensual del 0,5% sin estacionalidad. Sin embargo, ese repunte resultaría insuficiente para revertir las pérdidas anteriores: el nivel de actividad todavía se ubicaría 2,2% por debajo de junio y 3,9% por debajo del máximo histórico alcanzado en marzo de 2026. Para la consultora, el tercer trimestre habría cerrado con una contracción del 2,6% frente al período anterior.

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La estimación de Orlando J. Ferreres & Asociados también refleja una economía prácticamente estancada durante septiembre. Su Índice General de Actividad (IGA) registró una baja interanual del 0,8% y una mejora mensual de apenas el 0,1%, mientras que el acumulado de los primeros nueve meses mostró un crecimiento del 0,3%. La consultora calculó que la actividad se contrajo un 1,2% durante el tercer trimestre y advirtió sobre un deterioro de las perspectivas económicas que podría demorar la recuperación.

Por su parte, Analytica presentó el escenario de mayor recuperación mensual, con una suba del 1% en septiembre, la más elevada desde marzo. No obstante, su Índice Líder de Actividad (ILA) registró una caída interanual del 1,2% y estimó que el tercer trimestre terminó con una contracción desestacionalizada del 2,5%. La consultora señaló que la economía todavía se encontraba 1,8% por debajo del nivel de junio y 3,5% por debajo del máximo de marzo, pese al repunte del último mes del trimestre.

Las diferencias entre los relevamientos no modifican el diagnóstico general sobre la actividad. Mientras Equilibra proyectó una caída interanual del 1,4% para el tercer trimestre, Analytica estimó una contracción del 1,5%. En ambos casos, el resultado refleja que la recuperación de septiembre no alcanzaría para compensar el desplome de julio y la debilidad de agosto, cuando el EMAE oficial registró una variación mensual de apenas el 0,1%, después de una caída del 2,8% en julio, según los datos citados por Analytica.

Industria, construcción y consumo: los sectores que explican la caída

La debilidad de la actividad económica también aparece reflejada en los distintos sectores productivos. Según Equilibra, las actividades no primarias retrocedieron un 1,6% interanual en septiembre, mientras que los sectores primarios, integrados por el agro, la minería, la energía y la pesca, avanzaron un 4,6%. Esta diferencia se profundizó en el acumulado del año: las actividades primarias crecieron un 10,9% interanual, mientras que las no primarias registraron una caída del 0,6%.

El relevamiento de Orlando J. Ferreres & Asociados mostró un comportamiento similar, aunque con diferencias sectoriales. La industria manufacturera cayó un 1,5% interanual en septiembre, la construcción retrocedió un 1,8% y el sector agropecuario disminuyó un 3,9%, con una baja del 7,5% en la ganadería. En contraste, la explotación de minas y canteras registró un crecimiento del 17,4%, mientras que electricidad, gas y agua avanzó un 7,5%, convirtiéndose en dos de las actividades de mayor expansión.

Índice general de actividad | Crédito: IGA-OJF

Analytica identificó señales mixtas en los indicadores adelantados de septiembre. El consumo de cemento creció un 9,3% mensual, las exportaciones aumentaron un 8,6% y los patentamientos de automóviles avanzaron un 3,2%. Sin embargo, la producción automotriz cayó un 6,5%, la molienda de oleaginosas retrocedió un 3,3% y la producción de acero plano se desplomó un 19,7%. A su vez, la recaudación del IVA-DGI disminuyó un 1,5% y los préstamos al sector privado se contrajeron un 0,8%, reflejando las dificultades que persisten en distintos segmentos de la economía.

Recesión técnica: qué puede pasar con la economía en el cierre de 2026

El principal riesgo que surge de las proyecciones es que la economía acumule dos trimestres consecutivos de contracción, situación que caracteriza una recesión técnica. Según Analytica, el segundo trimestre ya había registrado una caída desestacionalizada del 0,6%, por lo que una nueva baja entre julio y septiembre confirmaría ese escenario. La consultora señaló que sería la primera recesión técnica desde el período comprendido entre fines de 2023 y el segundo trimestre de 2024.

En cuanto a las perspectivas para el cierre del año, Equilibra redujo su proyección de crecimiento económico para 2026 al 1% o menos, mientras que Orlando J. Ferreres & Asociados advirtió que la recuperación podría demorarse y perder velocidad, aunque consideró que las mejoras salariales podrían contribuir gradualmente a reactivar la actividad. Analytica, por su parte, calculó que, si la economía lograra sostener durante el cuarto trimestre el nivel alcanzado en septiembre, contaría con un arrastre estadístico positivo del 0,7% respecto del trimestre anterior, lo que abriría la posibilidad de salir de la recesión hacia fin de año.

De esta manera, la publicación del EMAE de septiembre será determinante para evaluar si la economía argentina cerró el tercer trimestre en recesión técnica, después de varios meses de retroceso y una recuperación todavía insuficiente. Sin embargo, Equilibra advirtió que el INDEC puede revisar las cifras anteriores del estimador al completar el trimestre, por lo que el resultado definitivo del Producto Interno Bruto (PIB) podría presentar diferencias respecto de las estimaciones actuales.

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Por último, el dato oficial permitirá contrastar las proyecciones privadas y conocer con mayor precisión la magnitud de la caída de la actividad económica.

GZ