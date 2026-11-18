Diego Giacomini, economista y exsocio académico de Javier Milei, habló con RDEco en +Perfil y recordó que a comienzos de 2025 ya había advertido sobre los problemas del programa económico. En ese sentido, explicó que “los costos que había que asumir en un principio nunca se terminaban de ir y, por el contrario, iban en aumento, mientras que los beneficios que supuestamente con el tiempo iban a aparecer nunca terminaban de emerger”.

Para el economista, cuando una política económica no consigue los resultados previstos, el Gobierno tiene dos alternativas: reconocer los errores y modificar el rumbo o esperar a que la realidad imponga un cambio. Sin embargo, consideró que Milei no tiene capacidad para anticiparse. “El otro camino es que la realidad, con el paso del tiempo, se termina imponiendo”, sostuvo.

La inflación y el tipo de cambio como ancla del programa

También señaló que la insistencia presidencial en defender una estrategia como la única posible puede terminar perjudicando la credibilidad del propio Gobierno. Para ilustrarlo, recurrió a una comparación futbolística: “Si vos te vendés como un gran nueve, llegás a un equipo para hacer goles y pasan cinco, diez, quince o veinte fechas sin meter ninguno, primero empiezan los murmullos en la tribuna y después vienen los insultos”.

Giacomini apuntó directamente contra la decisión de utilizar el tipo de cambio como herramienta para desacelerar los precios. Según describió, la estrategia oficial buscaba que primero bajara la inflación mayorista al ritmo de la cotización del dólar, luego que la minorista acompañara esa tendencia y, finalmente, que ambas convergieran hacia el ritmo cambiario.

Sin embargo, al analizar la evolución de los precios en el mediano plazo, aseguró que los resultados no respaldan esa estrategia. De acuerdo con sus cálculos, entre enero de 2025 y octubre de 2026, la inflación minorista pasó de una tendencia del 2,5% al 2,2% mensual, mientras que la mayorista subió del 1,8% al 2,4%.

“En los últimos 22 meses la inflación no solamente dejó de bajar, sino que subió un poquito”, remarcó. También cuestionó las promesas oficiales de alcanzar una inflación mensual que comience con cero: “Milei, el experto en bajar la inflación, dijo que la inflación iba a empezar con cero ya hace varios meses atrás”.

La comparación con la Convertibilidad y los resultados del plan

El economista también puso en duda que las condiciones actuales impidan una mayor desaceleración inflacionaria. Mencionó la estabilidad del dólar nominal, la apreciación del tipo de cambio real y la caída de la cantidad de dinero en términos reales. “Desde su política estaría dado todo para que la inflación hubiese empezado con cero hace ya varios meses”, afirmó.

Además, comparó los resultados acumulados del actual Gobierno con los de la Convertibilidad, a la que definió como el único programa exitoso de desinflación permanente de los últimos 90 años en la Argentina.

Según sus cifras, Milei acumuló un 354% de inflación durante sus primeros 35 meses de gestión, frente al 71% registrado por la Convertibilidad en un período equivalente. También señaló que aquel programa había alcanzado 20 meses con inflación mensual que comenzaba con cero, pese a haber partido de niveles inflacionarios más elevados.

Finalmente, Giacomini advirtió que el problema del programa no se limita a la falta de resultados en materia de precios. Su diagnóstico apunta también al impacto sobre la economía real: “Es un plan que no baja la inflación, pero sí mata el nivel de actividad”.