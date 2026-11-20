El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) recibió esta semana a una misión técnica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que evaluó el funcionamiento del Sistema Estadístico Nacional (SEN) de la Argentina. La visita se desarrolló en el marco del proceso de adhesión del país al organismo multilateral y contempló una revisión de los principales aspectos institucionales, metodológicos y operativos de la producción de estadísticas oficiales.

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La misión estuvo integrada por representantes del Comité de Estadística y Política Estadística (CSSP, por sus siglas en inglés) de la OCDE. Durante cinco jornadas de trabajo en la sede central del INDEC, las autoridades y los equipos técnicos del organismo, encabezados por su director, Pedro Lines, y la directora técnica, Carolina Plat, mantuvieron reuniones con la directora adjunta de la Dirección de Estadística y Datos de la OCDE, Mónica Brezzi, y el jefe de la Unidad de Relaciones Globales y evaluador principal del proceso, Julien Dupont.

También participaron de manera virtual especialistas de distintas áreas del organismo internacional, entre ellas Cuentas Nacionales, Estadísticas de Comercio y Productividad, Relaciones Globales y el Centro OCDE para el Bienestar, la Inclusión, la Sostenibilidad y la Igualdad de Oportunidades.

Gran semana de trabajo y cooperación internacional en el INDEC | Crédito: X @INDECArgentina

Qué evaluó la misión técnica de la OCDE

La agenda de trabajo se concentró en la revisión del marco legal e institucional, la infraestructura estadística y los procesos de producción del Sistema Estadístico Nacional. Para ello, se tomaron como referencia los avances implementados desde el informe de revisión que la OCDE había presentado en 2019.

Entre los principales ejes se incluyó el grado de implementación de la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre Buenas Prácticas Estadísticas, un instrumento al que la Argentina adhirió en 2017. También se analizó la infraestructura estadística y de datos, que abarca censos, registros administrativos, encuestas a hogares y empresas y sistemas de clasificación.

Otro de los puntos centrales fue la calidad, cobertura, oportunidad y comparabilidad internacional de las estadísticas oficiales en distintas áreas. La revisión contempló datos macroeconómicos, sociodemográficos, laborales, financieros, de precios, comercio exterior y cuentas ambientales.

Además, se abordó la transmisión regular de datos y metadatos y su integración en los sistemas de reporte de la OCDE, con especial atención al uso de estándares internacionales como SDMx (Statistical Data and Metadata eXchange).

Gran semana de trabajo y cooperación internacional en el INDEC | Crédito: X @INDECArgentina

El Código de Prácticas Estadísticas y los próximos pasos

Como parte del proceso de alineamiento metodológico e institucional, el INDEC presentó el jueves pasado el Código de Prácticas Estadísticas de la República Argentina. El documento reúne los principios y criterios que orientan la producción, integración y difusión de las estadísticas oficiales en todo el ámbito del Sistema Estadístico Nacional.

La iniciativa toma como referencia estándares internacionales establecidos por la OCDE, las Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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En las reuniones también participaron representantes de otros organismos nacionales que integran el sistema estadístico, como el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Justicia. A su vez, intervinieron funcionarios de las direcciones provinciales de Estadística de Buenos Aires, Córdoba y San Juan, con el objetivo de analizar los mecanismos de coordinación entre las distintas jurisdicciones.

Con el cierre de esta misión de relevamiento de información, el proceso de evaluación continuará con una instancia técnica y una posterior revisión por pares (peer review) a cargo del Comité de Estadística y Política Estadística de la OCDE, ambas previstas para 2027.