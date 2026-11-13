“El PBI per cápita de América Latina y el Caribe se mantuvo estancado”: en RDC explicaron el desempeño económico de la región

Durante su participación en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, la periodista Eleonora Gosman analizó el escenario económico de América Latina y el Caribe, que enfrentan perspectivas de crecimiento económico moderado, aunque conservan oportunidades vinculadas con la transformación productiva global.

“Lo que dice que este año el crecimiento va a ser del 2,2% promedio de América Latina y el Caribe contra el 2,4% que se esperaba que fuera y que fue inclusive el año pasado”, señaló Gosman. El desempeño regional se ubica así por debajo de las previsiones anteriores, en un contexto internacional que también presenta dificultades.

El estancamiento del PBI per cápita y las exportaciones

Uno de los datos que la periodista consideró más relevantes es el estancamiento del producto bruto interno (PBI) per cápita. “El PBI per cápita, o sea, de América Latina y el Caribe se mantuvo estancado en la región y se mantuvo estancado en el equivalente a la tercera parte del PBI per cápita de los países de la OCDE”, explicó.

Gosman también hizo hincapié en las dificultades de las economías latinoamericanas para transformar la inversión en una mayor capacidad exportadora. “Lo que dice que en América Latina eso no existe, o sea, no hay un aumento de exportaciones porque las empresas que están en América Latina producen prácticamente para el consumo las extranjeras, producen prácticamente para el consumo doméstico”, sostuvo.

Energías renovables: una oportunidad para América Latina

Pese a las dificultades, el informe identifica posibilidades de crecimiento asociadas con la transformación de la economía global. Gosman aclaró que aprovecharlas dependerá de las decisiones de cada país: “El aumento de la competitividad y la posibilidad de exportar va a depender de las políticas públicas de cada gobierno”.

Uno de los sectores con mayor potencial es la transición energética, es decir, el reemplazo de los combustibles fósiles por fuentes renovables y de bajas emisiones. “Primero van a tener un papel, pueden tener un papel determinante en lo que se llama la transición, o sea, cómo vos vas de la energía basada en combustible fósil y después te vas a energía renovable de bajas emisiones”, explicó en +Perfil.

La región cuenta con condiciones naturales favorables para desarrollar distintas fuentes de generación. “Ahí tienen una ventaja, porque tenés muchos fríos y podés tener hidráulica, podés tener energía eólica, o sea, hay muchas variantes en ese sentido”, afirmó.