El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la aprobación del ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) de Argentina LNG, el megaproyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) que desarrollan YPF, la italiana Eni y la emiratí XRG. La iniciativa contempla una inversión total de US$50.750 millones hacia 2050. El funcionario la definió como “la mayor inversión de la historia argentina”.

Según detalló el ministro a través de su cuenta de X, el proyecto prevé desembolsos por US$25.000 millones entre 2027 y 2030. Una vez operativo, permitirá exportar 12 millones de toneladas anuales de GNL, además de líquidos del gas natural, y generar ingresos por más de US$9.000 millones al año.

La cifra equivale a más de la mitad de las exportaciones de todo el sector energético del país, que sumaron US$16.245 millones en los últimos 12 meses, según el último informe de Intercambio Comercial Argentino del INDEC.

El sector energético lideró el crecimiento de las exportaciones durante el último año. | Crédito: YPF

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Por su parte, las estimaciones presentadas por YPF contemplan desembolsos por unos US$29.000 millones hasta 2031. De ese total, US$24.000 millones corresponden a infraestructura y los US$5.000 millones restantes al desarrollo de los recursos gasíferos, según informó Bloomberg Línea.

La adhesión al RIGI era una de las condiciones que las compañías habían puesto para avanzar con la inversión. Con el ingreso al régimen, el proyecto accederá a beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios, y a un marco de estabilidad normativa por 30 años.

El próximo paso es la firma de la Decisión Final de Inversión (FID), prevista para el 30 de noviembre. “Es un sueño hecho realidad estar avanzando en la concreción de este proyecto tan importante para la Argentina”, posteó el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, en su cuenta de X.

El desarrollo contempla inversiones en la producción de gas rico en Vaca Muerta y la construcción de un gasoducto y un poliducto de 524 kilómetros cada uno, que transportarán los hidrocarburos hasta la costa atlántica de Río Negro. Allí se instalarán dos unidades flotantes de licuefacción. También se construirán complejos industriales en Neuquén y Río Negro para procesar el gas y sus líquidos.

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En términos de empleo, durante la etapa de construcción se prevé la generación de 20.000 puestos de trabajo, con picos de hasta 40.000. Una vez que el proyecto entre en operación, se estima que sostendrá otros 8.000 empleos directos e indirectos.





ML