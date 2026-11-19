El informe de Intercambio Comercial Argentino del INDEC mostró el segundo mayor superávit comercial de la serie histórica, que comienza en 1990. El saldo solo fue superado por el registrado en mayo de este año, cuando alcanzó los USD 3.450 millones. En paralelo, las importaciones registraron una caída del 6,7% en valores y un desplome del 17,3% en cantidades.

Con 35 meses consecutivos de saldo positivo, la balanza comercial volvió a mostrar un resultado favorable. Las exportaciones argentinas alcanzaron los USD 10.061 millones, con un crecimiento interanual del 26,4%. Sin embargo, una parte importante del superávit se explica por la contracción de las importaciones. En ese sentido, desde CEPEC advirtieron que “el desafío será sostener el crecimiento exportador y, al mismo tiempo, recuperar las compras de insumos y bienes de capital sin perder el equilibrio externo”.

Por sectores, el energético fue el que mostró el mayor crecimiento: las ventas casi se duplicaron y aumentaron un 93,9% interanual. Si bien todos los rubros registraron subas, el avance fue considerablemente menor en el resto: los productos primarios crecieron un 22,3%, las manufacturas de origen agropecuario un 18,8% y las de origen industrial un 13,1%. Esta brecha en el ritmo de crecimiento vuelve a poner sobre la mesa el riesgo de una primarización de la economía, con un peso cada vez más importante de las exportaciones de recursos naturales.

Exportaciones por grandes rubros e importaciones por usos económicos. Fuente: INDEC, Dirección Nacional de Estadísticas del Sector Externo y Cuentas Internacionales.

Del lado de las importaciones, se destacó la caída del 17,3% en las compras de piezas y accesorios para bienes de capital, y del 27,7% en cantidades. Esto que acompaña el diagnóstico sobre las dificultades que atraviesa la industria, en un contexto marcado por cierres de empresas y una menor actividad, un factor que, según la consultora ACEBEB, el mercado subestimó: “se esperaba una suba de cerca de 6% anual en el último trimestre por un mejor panorama económico, cuando probablemente quede en terreno neutro, en un contexto de recesión técnica”. En esa misma línea, se registra un estancamiento en relación a los bienes intermedios, los utilizados para fabricar y transformar bienes, con un crecimiento interanual del 1,9%.

La cantidad de empresas en Argentina cae a su nivel más bajo desde 2007, tras 19 meses de retrocesos

Asimismo y a contramano con el desembarco oficial de mañana de Tesla en el país, se puede ver un encogimiento del mercado de la industria automotriz, con una caída de importaciones de vehículos del 24,2% en valor y 21,5% en cantidades.

Si bien Milei sostiene que el contexto internacional juega en contra de la Argentina por la suba de los precios de los combustibles y la energía, los datos del intercambio comercial muestran un escenario favorable para la acumulación de dólares. En ese rubro, se registró una variación interanual del 56,2% en los precios y del 24,8% en las cantidades.

“En términos políticos y económicos, el resultado fortalece la posición externa del país y aporta divisas en un contexto en el que el superávit comercial es clave para la estabilidad cambiaria”, señaló CEPEC. El ingreso de dólares cobra especial relevancia en un escenario en el que el alto riesgo país todavía condiciona la posibilidad de afrontar los vencimientos de deuda de 2027.

El desafío, entonces está en sostener el crecimiento exportador y, al mismo tiempo, recuperar las compras de insumos y bienes de capital sin perder el equilibrio externo.

El riesgo país supera los 900 puntos básicos y, para los analistas de la City, el 70% responde a factores locales

Los números detrás del superávit

En octubre, el saldo comercial fue de USD 3.394 millones, USD 2.581 millones más que en el mismo mes de 2025. En los primeros diez meses del año, el superávit acumulado llega a USD 24.568 millones, más del triple de los USD 6.859 millones de igual período del año pasado.

Las exportaciones marcaron el mayor monto mensual desde comienzos de 2025. Los precios subieron 19,7% y las cantidades, 5,6%. La mejora del 6,1% en los términos del intercambio le dejó al país una ganancia de USD 514 millones. Las manufacturas de origen agropecuario fueron el rubro de mayor peso, con USD 3.314 millones. Entre los productos se destacaron los aceites crudos de petróleo (USD 1.169 millones; +121,7%), la harina y pellets de soja (USD 910 millones; +29,7%) y el maíz en grano (USD 887 millones; +139,3%).

Las importaciones sumaron USD 6.668 millones. Además de las caídas en bienes de capital y vehículos, bajaron las compras de combustibles y lubricantes (-34%) y las de bienes de consumo (-23,5%).

China fue el principal socio comercial, seguida por Brasil, la Unión Europea, Estados Unidos y Chile. Fue además el único destino con saldo negativo para la Argentina: USD 400 millones.